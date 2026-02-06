Εθνική Λυρική Σκηνή: Από τις 9 Φεβρουαρίου η προπώληση για τις παραγωγές Απριλίου-Ιουλίου 2026

Σε Ταμεία ΕΛΣ & ticketservices.gr

H προπώληση για τις παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που θα πραγματοποιηθούν από τον Απρίλιο έως και τον Ιούλιο του 2026 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και την Εναλλακτική Σκηνή στο ΚΠΙΣΝ ξεκινά τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 στις 9.00.

Από τις 30 Απριλίου και για δώδεκα παραστάσεις η ΕΛΣ παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την πιστή αναβίωση της παγκόσμιας πρεμιέρας της Κάρμεν που δόθηκε το 1875 στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού, σε σκηνοθεσία Ρομάν Ζιλμπέρ. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης και πρωταγωνιστούν διεθνούς φήμης σταρ της όπερας όπως, μεταξύ άλλων, οι Γκαέλ Αρκέζ, Τσέλια Κοστέα, Μαρίνα Βιόττι, Τσαρλς Καστρονόβο και Αντρέα Καρέ. Μια μοναδική συναυλία αφιερωμένη στην Ειρήνη παρουσιάζεται τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, με την Εβραιογερμανίδα βιολονίστα Λιβ Μίγκνταλ και την Ιρανογερμανίδα μαέστρο Γιάλντα Ζαμάνι, σε συμπαραγωγή της ΚΟΘ με την ΕΛΣ.

Η Εναλλακτική Σκηνή θα παρουσιάσει τον Απρίλιο τη νέα όπερα Η λέξη του Άλκη Μπαλτά, σε λιμπρέτο της Ελένης Ζαφειρίου και σκηνοθεσία της Αγγέλας-Κλεοπάτρας Σαρόγλου, με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε παγκόσμια πρεμιέρα, και σε συμπαραγωγή με την Compagnie Cadéëm και το Κέντρο Ανρί Πουσσέρ (Βέλγιο), παρουσιάζεται στην Εναλλακτική Σκηνή από τις 30 Απριλίου το τολμηρό έργο Monsieur Vénus της Ρασίλντ, σε μουσική του Μαρτίν Ματαλόν και σκηνοθεσία και χορογραφία του Αλφρέντο Αρίας και της Ντιάνας Θεοχαρίδη.

Τον Μάιο επιστρέφει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος η πετυχημένη παραγωγή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Χρυσή εποχή, σε σκηνοθεσία, χορογραφία και σκηνικά του Κωνσταντίνου Ρήγου.

Τον Μάιο, στην Εναλλακτική Σκηνή, φιλοξενείται η νέα παραγωγή The 5th Season – Fat Tuesday του γερμανικού θιάσου Novoflot, βασισμένη στις Τέσσερις εποχές του Αντόνιο Βιβάλντι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης το ρεσιτάλ πιάνου Πάντα ρει της Χριστίνας Παντελή, το πρότζεκτ Crippled Symmetries: Μοτίβα στη σύγχρονη μουσική του Ensemble KNM Berlin, καθώς και τη συναυλίαDIALOG Across Oceans: Ποίηση και χρώμα στη μουσική από το γαλλικό μουσικό σύνολο Ensemble Mêtis.

Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος η αναβίωση της Τραβιάτας του Τζουζέππε Βέρντι σε σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια του Νίκου Σ. Πετρόπουλου και μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού. Στους βασικούς ρόλους οι Βασιλική Καραγιάννη, Δήμητρα Κωτίδου, Γιάννης Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος Κληρονόμος, Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Διονύσης Σούρμπης.

Αναλυτικά, η προπώληση αφορά τις ακόλουθες παραγωγές:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

Συναυλία για την Ειρήνη – Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 7 Απριλίου 2026

– Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 7 Απριλίου 2026 Κάρμεν – Ζωρζ Μπιζέ 30 Απριλίου, 2, 3, 5, 7, 14, 17, 20, 24, 26, 28 Μαΐου & 4 Ιουνίου 2026

– Ζωρζ Μπιζέ 30 Απριλίου, 2, 3, 5, 7, 14, 17, 20, 24, 26, 28 Μαΐου & 4 Ιουνίου 2026 Χρυσή εποχή – Κωνσταντίνος Ρήγος 13, 15, 16, 22, 23 Μαΐου 2026

– Κωνσταντίνος Ρήγος 13, 15, 16, 22, 23 Μαΐου 2026 Τραβιάτα – Τζουζέππε Βέρντι 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 Ιουλίου 2026

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

Σημεία προπώλησης:

Ταμεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ΚΠΙΣΝ, τηλ.: 2130885700, καθημερινά 9.00-21.00

Ομαδικές πωλήσεις: 2130885742

www.ticketservices.gr & Εκδοτήρια Ticket Services, Πανεπιστημίου 39 www.nationalopera.gr

