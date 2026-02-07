ΙΟΒΕ: Επτά στα 10 νοικοκυριά βρίσκονται σε χειρότερη οικονομική θέση σε σχέση με πέρυσι

Σχεδόν επτά στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα δηλώνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση επιδεινώθηκε μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. Τα στοιχεία της έρευνας καταναλωτικής εμπιστοσύνης του ΙΟΒΕ για τον Ιανουάριο του 2026 αποτυπώνουν μια εικόνα παρατεταμένης πίεσης στα εισοδήματα και περιορισμένων προσδοκιών για το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, το 67% των νοικοκυριών εκτιμά ότι η οικονομική του κατάσταση χειροτέρεψε τον τελευταίο χρόνο, ενώ μόλις το 2% θεωρεί ότι υπήρξε κάποια μικρή βελτίωση. Η απαισιοδοξία διατηρείται και στις προβλέψεις για το μέλλον. Το 60% των νοικοκυριών αναμένει περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης τους επόμενους 12 μήνες, ενώ μόνο το 4% προβλέπει μικρή βελτίωση.

Η στάση αυτή μεταφέρεται άμεσα στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Το 60% δηλώνει ότι σκοπεύει να μειώσει τις δαπάνες του το επόμενο διάστημα, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Μόλις το 4% εκτιμά ότι θα αυξήσει τις αγορές του. Η κατανάλωση παραμένει συγκρατημένη, με τα νοικοκυριά να δίνουν προτεραιότητα στις βασικές ανάγκες.

Ιδιαίτερη επιβάρυνση προκαλεί η προσδοκία νέων ανατιμήσεων. Το 65% των νοικοκυριών προβλέπει άνοδο των τιμών τους επόμενους 12 μήνες με τον ίδιο ή και ταχύτερο ρυθμό, έναντι 56% τον Δεκέμβριο. Σταθερότητα τιμών αναμένει μόλις το 12%. Η ακρίβεια συνεχίζει να απορροφά σημαντικό μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος, περιορίζοντας περαιτέρω την αγοραστική δύναμη.

Αποκαλυπτική είναι η εικόνα των οικογενειακών προϋπολογισμών. Το 65% των νοικοκυριών δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» κάθε μήνα, ποσοστό αυξημένο από το 59% τον προηγούμενο μήνα. Στο 7% διαμορφώνεται το ποσοστό όσων αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους για να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες, ενώ άλλο ένα 7% δηλώνει ότι έχει χρεωθεί. Μόλις το 21% αναφέρει ότι καταφέρνει να αποταμιεύει, έστω και περιορισμένα.

Η δυνατότητα αποταμίευσης παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Το 86% των νοικοκυριών θεωρεί απίθανη την αποταμίευση μέσα στο επόμενο 12μηνο, ενώ μόνο το 13% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή. Το στοιχείο αυτό καταγράφει τη δυσκολία δημιουργίας οικονομικού αποθέματος σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους ζωής.

Στην αγορά εργασίας καταγράφεται μικρή αποκλιμάκωση της απαισιοδοξίας. Το ποσοστό των νοικοκυριών που προβλέπουν άνοδο της ανεργίας υποχώρησε στο 35% από 40% τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, το 13% αναμένει ελαφρά μείωσή της. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν μεταφράζεται σε αίσθημα ασφάλειας, καθώς οι μισθολογικές αυξήσεις δεν καλύπτουν τις απώλειες αγοραστικής δύναμης των προηγούμενων ετών.

Περιορισμένη παραμένει και η κινητικότητα στην αγορά κατοικίας. Μόλις το 2,9% των νοικοκυριών δηλώνει ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε αγορά ή κατασκευή κατοικίας μέσα στον επόμενο χρόνο. Χαμηλή είναι και η πρόθεση για σημαντικές δαπάνες ανακαίνισης, με το 10,3% να δηλώνει ότι είναι αρκετά ή πολύ πιθανό να πραγματοποιήσει τέτοιες δαπάνες.

Τέλος, ενισχύεται η αβεβαιότητα για το μέλλον. Το 62,7% των νοικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να προβλέψει την οικονομική του κατάσταση τους επόμενους μήνες, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Τα στοιχεία της έρευνας συνθέτουν μια εικόνα συνεχιζόμενης πίεσης στα νοικοκυριά, με περιορισμένο εισόδημα, φόβο για νέες ανατιμήσεις και χαμηλή ορατότητα για το επόμενο διάστημα.

