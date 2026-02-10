Bloomberg: «Αγκάθια» η Ελλάδα και η Μάλτα στο μπλόκο της ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο

Η Ελλάδα και η Μάλτα έχουν αναδειχθεί ως το βασικό εμπόδιο στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αντικατάσταση του ανώτατου ορίου τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο με την πλήρη απαγόρευση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του καυσίμου, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο χώρες της Νότιας Ευρώπης εξέφρασαν ανησυχίες για το εν λόγω μέτρο, στη διάρκεια συνάντησης των πρεσβευτών της ΕΕ τη Δευτέρα, όπου παρουσιάστηκε το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με πηγές.

Ειδικότερα, η Ελλάδα και η Μάλτα εξέφρασαν φόβους ότι η προτεινόμενη αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τις τιμές ενέργειας της Ευρώπης, όπως ανέφεραν οι πηγές.

Οι δύο χώρες ζήτησαν επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τις προτάσεις για την επιβολή κυρώσεων σε ξένα λιμάνια για τη διαχείριση ρωσικού πετρελαίου και για την ενίσχυση της εποπτείας των πωλητών πλοίων, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των πλοίων που καταλήγουν στον στόλο της Μόσχας, όπως είπαν οι πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η Κομισιόν πρότεινε να αντικατασταθεί το υφιστάμενο ανώτατο όριο τιμής στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου με την απαγόρευση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του πετρελαίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται προκειμένου να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο. Το προτεινόμενο μέτρο αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του 20ού πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Η υιοθέτηση του μέτρου θα εξαρτηθεί από την υποστήριξη της G7, η οποία εφάρμοσε συλλογικά το ανώτατο όριο τιμών στα τέλη του 2022.

Η θέση των ΗΠΑ σχετικά με την εν λόγω πρόταση είναι ασαφής, σύμφωνα με τις πηγές. Η ΕΕ είχε προηγουμένως υιοθετήσει απαγόρευση σε πολλές υπηρεσίες, πριν από την εισαγωγή του ανώτατου ορίου τιμών.

