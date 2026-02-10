Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του ολοκαίνουργιου BYD Sealion 5 DM-I (photos)

Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του ολοκαίνουργιου BYD Sealion 5 DM-I το οποίο απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε σχέση με ένα παραδοσιακό συμβατικό μοντέλο, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν συμβιβασμούς σε χώρους, πρακτικότητα και εξοπλισμό.

Το όχημα αξιοποιεί τις δυνατότητες των τεχνολογιών της κινέζικης εταιρείας, από την Blade Battery και τον βενζινοκινητήρα Xiaoyun που αποτελούν την καρδιά του συστήματος Super Hybrid, έως την πρόσβαση με smartphone μέσω NFC και τη λειτουργία Vehicle to Load (V2L), που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Ανήκει στη D κατηγορία. Οι διαστάσεις του είναι στο μήκος 4.73μ, στο πλάτος 1.86μ και στο ύψος 1.71μ mm, ενώ το σχετικά μεγάλο μεταξόνιο των 2.71μ προσφέρει εξαιρετική άνεση στα πίσω καθίσματα. Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει με ζωηρές γραμμές κάτω από τους full LED προβολείς, λεπτά φώτα ημέρας LED, ανάγλυφη μάσκα και προφυλακτήρα που τονίζει το πλάτος και τη στιβαρή παρουσία. Στα πλευρικά τμήματα αναδεικνύονται δυναμικές επιφάνειες και μυώδεις ώμοι πάνω από τους θόλους των τροχών, ενώ η κολόνα D σε αντίθετο χρωματισμό δημιουργεί το εφέ της «αιωρούμενης» οροφής. Το πίσω μέρος είναι απέριττο με φωτεινή μπάρα που συνδέει οπτικά τα γωνιώδη full-LED φώτα, καθώς και μία διακριτική ενσωματωμένη αεροτομή.

Το εσωτερικό είναι εμπνευσμένο από τις οργανικές φόρμες της φύσης, ενώ οι ρέουσες γραμμές του εμπρός τμήματος περιβάλλουν τους επιβάτες, διατηρώντας ταυτόχρονα μια αίσθηση ευρυχωρίας και άνεσης. Το ταμπλό ενσωματώνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών που εμφανίζει όλες τις βασικές πληροφορίες οδήγησης, καθώς και οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 12,8 ιντσών με το σύστημα infotainment τελευταίας γενιάς. Το σύστημα υποστηρίζει φωνητικές εντολές «Hi BYD», ενσωματωμένη συνδεσιμότητα με smartphone Apple και Android, και προσφέρει χρήσιμες συντομεύσεις για βασικές λειτουργίες σε μια προσαρμόσιμη διεπαφή. Ο θάλαμος των επιβατών προσφέρει εξαιρετικό χώρο για το κεφάλι και τα πόδια των επιβατών, καθιστώντας το μοντέλο ένα πενταθέσιο και άνετο όχημα με ταξιδιάρικο χαρακτήρα. Ο αποθηκευτικός χώρος έχει χωρητικότητα 463 λίτρων, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.410 λίτρα. Το δάπεδο παραμένει επίπεδο, διευκολύνοντας την τοποθέτηση βαρέων ή ογκωδών αντικειμένων. Επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι όλες οι εκδόσεις διαθέτουν στάνταρ λειτουργία V2L, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Το Sealion 5 DM-i επωφελείται από την πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD, που συνδυάζει την οδηγική αίσθηση EV με την αυτονομία ενός σύγχρονου υβριδικού συστήματος με βενζινοκινητήρα. Το DM (Dual Mode) υποδηλώνει ότι το σύστημα λειτουργεί με δύο τρόπους. Aμιγώς ηλεκτρικά (EV), όπου οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα και υβριδικά (HEV) όπου το αυτοκίνητο κινείται κυρίως με ηλεκτρική ενέργεια, με υποστήριξη του βενζινοκινητήρα. Σε κάθε περίπτωση, ο βενζινοκινητήρας Xiaoyun 1,5 λίτρων, σχεδιασμένος ειδικά για τα συστήματα Super Hybrid, τροφοδοτεί τη μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα μέσω μετατροπέα, προσφέροντας την άμεση απόκριση ενός ηλεκτρικού οχήματος. Όταν απαιτείται επιπλέον ισχύς, η λειτουργία HEV μπορεί να μεταβεί από σειριακή σε παράλληλη λειτουργία, συνδυάζοντας την ισχύ του βενζινοκινητήρα με αυτή του ηλεκτροκινητήρα.

Το σύστημα κίνησης λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως EV, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 86 χιλιόμετρα με την μεγαλύτερη από τις δύο μπαταρίες και δίνει συνολική αυτονομία έως 1.016 χιλιόμετρα με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης. Η μικρή μπαταρία προσφέρει 62 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία η οποία φθάνει τα 996 χιλιόμετρα μες μία φόρτιση και πλήρωση του ρεζερβουάρ. Και οι δύο εκδόσεις έχουν ίδια συνολική ισχύ 212 ίππων (156 kW). Η έκδοση Comfort φέρει μπαταρία 12,96 kWh και επιταχύνει από 0-100 χλμ/ώρα σε 7,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα είναι 170 χλμ/ώρα. Η έκδοση Design διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 18,3 kWh, ενώ η επιτάχυνση από την στάση μέχρι και τα πρώτα 100χλμ/ώρα έρχεται σε 8,1 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να παραμένει στα 170 χλμ/ώρα.

Στην πράξη το τιμόνι είχε το σωστό βάρος και έδινε καλή πληροφόρηση, ενώ η διαδρομή του πεντάλ του φρένου ήταν μεγάλη και είχε μια διαφορετική αίσθηση. Οι αναρτήσεις ήταν σκληρές, με αποτέλεσμα να μην δίνει στο αυτοκίνητο μεγάλες κλήσεις. Το φιλτράρισμα των κακοτεχνιών των ελληνικών δρόμων έμεναν έξω από την καμπίνα και μόνο σε πολύ δύσκολα κομμάτια οι θόρυβοι από τις λακκούβες περνούσαν μέσα στην καμπίνα. Αυτό που πραγματικά μας άρεσε είναι οι γενναιόδωροι χώροι, ο πλούσιος εξοπλισμός και το χαρούμενο εσωτερικό. Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού προστατεύουν οδηγό και επιβάτες και διορθώνουν τυχόν λάθη του οδηγού όμως είναι ιδιαίτερα παρεμβατικά. Η έκδοση comfort με την μικρή μπαταρία στοιχίζει 31.990 ευρώ, ενώ η έκδοση design στοιχίζει 33.990 ευρώ. Ολες οι εκδόσεις συνοδεύονται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).

