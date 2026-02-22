search
22.02.2026
Άναψε το λαμπάκι της βενζίνης – Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις ακόμα;

Τι σημαίνει όταν ανάψει το λαμπάκι της βενζίνης – Ποια η αυτονομία και οι κίνδυνοι από οδήγηση με σχεδόν άδειο καύσιμο.

Καλό είναι να αποφεύγετε να φτάνετε στο σημείο όπου ανάβει το λαμπάκι της βενζίνης. Αν όμως συμβεί, το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να κατευθυνθείτε άμεσα στο πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων. Μέχρι να φτάσετε, πολλοί οδηγοί αναρωτιούνται πόσα χιλιόμετρα απομένουν πραγματικά.

Η απάντηση διαφέρει ανά όχημα, καθώς κάθε ρεζερβουάρ έχει διαφορετική χωρητικότητα όταν ανάψει η ένδειξη χαμηλής στάθμης. Η συνεχής οδήγηση με σχεδόν άδειο ρεζερβουάρ μπορεί να προκαλέσει σοβαρά και δαπανηρά μηχανικά προβλήματα, ενώ το παλιό σύστημα της «εφεδρικής δεξαμενής» πλέον δεν υφίσταται.

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, η χωρητικότητα που δηλώνει ο κατασκευαστής περιλαμβάνει 2 έως 4 επιπλέον λίτρα που κυκλοφορούν στο κύκλωμα καυσίμου. Ένα συχνό λάθος είναι το «γέμισμα μετά το αυτόματο σταμάτημα» της αντλίας, το οποίο φράζει τον αεραγωγό και εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης ατμών.

Από τι εξαρτάται η αυτονομία

Η αυτονομία ενός οχήματος εξαρτάται κυρίως από:

  • Το στυλ οδήγησης – οι υψηλές ταχύτητες και οι αλλαγές στις μεγάλες στροφές αυξάνουν την κατανάλωση.
  • Τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ – δηλαδή πόσα λίτρα απομένουν όταν ανάψει η λυχνία.

Ένας κινητήρας σε φυσιολογικές ταχύτητες έχει αυτονομία κοντά σε αυτή που αναφέρει ο κατασκευαστής. Όσο μικρότερο είναι το ρεζερβουάρ, τόσο μικρότερη είναι και η «εφεδρεία» καυσίμου. Για παράδειγμα, το 10% ενός ρεζερβουάρ 45 λίτρων ισοδυναμεί με πολύ λιγότερα χιλιόμετρα απ’ ό,τι το 10% ενός ρεζερβουάρ 80 λίτρων.

Παραδείγματα αυτονομίας

  • Peugeot 208: έως 70 χλμ.
  • Toyota Yaris: 6,3 λίτρα – περίπου 110 χλμ.
  • Volkswagen Polo: 7,3 λίτρα – περίπου 120 χλμ.
  • Toyota Corolla Cross (βενζίνη): 85 χλμ.
  • Toyota Corolla Cross (υβριδικό): έως 140 χλμ.
  • Volkswagen T-Roc: 52 λίτρα δεξαμενή – έως 120 χλμ.

Κίνδυνοι από την οδήγηση με άδειο ρεζερβουάρ

  • Φθορά της αντλίας καυσίμου, η οποία υπερθερμαίνεται χωρίς επαρκή ψύξη από το καύσιμο.
  • Συσσώρευση κατάλοιπων και ιζημάτων, που μπορεί να προκαλέσουν φθορές στα μπεκ ψεκασμού και τους καταλυτικούς μετατροπείς.
  • Αποτέλεσμα: αυξημένη κατανάλωση, μειωμένες επιδόσεις και ακριβές επισκευές.

Συμπέρασμα: μην αφήνετε ποτέ τη λυχνία να ανάψει. Αν συμβεί, γεμίστε καύσιμο όσο πιο γρήγορα γίνεται, καθώς το ρίσκο για τον κινητήρα είναι δυσανάλογα μεγάλο.

Πηγή: Autotypos.gr

