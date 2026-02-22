Άναψε το λαμπάκι της βενζίνης – Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις ακόμα;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τι σημαίνει όταν ανάψει το λαμπάκι της βενζίνης – Ποια η αυτονομία και οι κίνδυνοι από οδήγηση με σχεδόν άδειο καύσιμο.
Καλό είναι να αποφεύγετε να φτάνετε στο σημείο όπου ανάβει το λαμπάκι της βενζίνης. Αν όμως συμβεί, το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να κατευθυνθείτε άμεσα στο πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων. Μέχρι να φτάσετε, πολλοί οδηγοί αναρωτιούνται πόσα χιλιόμετρα απομένουν πραγματικά.
Η απάντηση διαφέρει ανά όχημα, καθώς κάθε ρεζερβουάρ έχει διαφορετική χωρητικότητα όταν ανάψει η ένδειξη χαμηλής στάθμης. Η συνεχής οδήγηση με σχεδόν άδειο ρεζερβουάρ μπορεί να προκαλέσει σοβαρά και δαπανηρά μηχανικά προβλήματα, ενώ το παλιό σύστημα της «εφεδρικής δεξαμενής» πλέον δεν υφίσταται.
Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, η χωρητικότητα που δηλώνει ο κατασκευαστής περιλαμβάνει 2 έως 4 επιπλέον λίτρα που κυκλοφορούν στο κύκλωμα καυσίμου. Ένα συχνό λάθος είναι το «γέμισμα μετά το αυτόματο σταμάτημα» της αντλίας, το οποίο φράζει τον αεραγωγό και εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης ατμών.
Η αυτονομία ενός οχήματος εξαρτάται κυρίως από:
Ένας κινητήρας σε φυσιολογικές ταχύτητες έχει αυτονομία κοντά σε αυτή που αναφέρει ο κατασκευαστής. Όσο μικρότερο είναι το ρεζερβουάρ, τόσο μικρότερη είναι και η «εφεδρεία» καυσίμου. Για παράδειγμα, το 10% ενός ρεζερβουάρ 45 λίτρων ισοδυναμεί με πολύ λιγότερα χιλιόμετρα απ’ ό,τι το 10% ενός ρεζερβουάρ 80 λίτρων.
Συμπέρασμα: μην αφήνετε ποτέ τη λυχνία να ανάψει. Αν συμβεί, γεμίστε καύσιμο όσο πιο γρήγορα γίνεται, καθώς το ρίσκο για τον κινητήρα είναι δυσανάλογα μεγάλο.
Πηγή: Autotypos.gr
