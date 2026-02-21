search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 07:38
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 07:20

MAXUS T60 MAX: Το διπλοκάμπινο pick-up με τους 215 ίππους

21.02.2026 07:20
maxus

Με 215 ίππους, 500 Nm ροπής και πλούσιο εξοπλισμό, το νέο T60 MAX της Maxus επιχειρεί να πετύχει τη χρυσή τομή που θέλει τα σύγχρονα pick- up να «εμπεριέχουν» τους χαρακτήρες του σκληροτράχηλου εργαλείου δουλειάς, αλλά και του πολυτελούς επιβατικού οχήματος. Τα καταφέρνει;

Η κατηγορία των pick-up έχει εδώ και χρόνια αλλάξει. Δεν απευθύνεται πλέον μόνο σε επαγγελματίες που θέλουν ένα σπαρτιάτικο «αγροτικό» για το εργοτάξιο ή το χωράφι, αλλά και σε όσους αναζητούν ένα πολυεργαλείο για ρυμούλκηση, εξορμήσεις και καθημερινή χρήση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προθέσεις του νέου MAXUS T60 MAX είναι ξεκάθαρες. Θέλει να σταθεί απέναντι στα καθιερωμένα ονόματα της κατηγορίας ως ολοκληρωμένο όχημα πολλαπλών ρόλων, έχοντας ως δέλεαρ την τιμή του.

Δεν είναι μόνο τα pick-up που έχουν αλλάξει, αλλά και… οι συλλογικές προκαταλήψεις. Το «κινεζικό» έχει πλέον πάψει να είναι συνώνυμο του «φθηνού» σε όλα τα επίπεδα και αυτό οφείλεται στην έντονη και καθ’ όλα αξιοπρεπή παρουσία δεκάδων σινικών εταιριών στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της ευρωπαϊκής.

Η MAXUS ανήκει σε αυτό το κύμα εμπορικής εξωστρέφειας της Κίνας, βρισκόμενη υπό την στέγη της SAIC, ενός τεράστιου κρατικού ομίλου με έδρα στη Σανγκάη. Αν θέλετε ένα «πιο αναγνωρίσιμο info» στοιχείο, αυτό είναι η MG που ανήκει στη SAIC και προσαρμόζοντάς το στη δική μας, ελληνική πραγματικότητα, στην εξίσωση μπαίνει και η Σαρακάκης (Saracakis Group of Companies), που έχει αναλάβει την αντιπροσώπευση της Maxus στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Η Renault αναφέρει πτώση κερδών για το 2025 – Eκδίδει επιφυλακτικές προβλέψεις, καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι coupe SUV και ξεκινά από 19.680 ευρώ

Το Mini Aceman SE σε ρόλο απόλυτου ηλεκτρικού «συντρόφου» στο Τόκιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vroxi attiki 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας στο Παλαιό Φάληρο λόγω καθίζησης

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

seismos_evritania
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στο Καρπενήσι

maxus
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

MAXUS T60 MAX: Το διπλοκάμπινο pick-up με τους 215 ίππους

evangelos-venizelos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Βενιζέλος ενοχλεί τη ΝΔ περισσότερο απ’ όλους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

kefalogianni 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Παραιτήθηκε από την αγωγή σε βάρος του Μίνωα Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

opeka 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται σάρωση σε επιδόματα 5,5 δισ. ευρώ στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 07:38
vroxi attiki 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας στο Παλαιό Φάληρο λόγω καθίζησης

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

seismos_evritania
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στο Καρπενήσι

1 / 3