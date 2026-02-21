MAXUS T60 MAX: Το διπλοκάμπινο pick-up με τους 215 ίππους

Με 215 ίππους, 500 Nm ροπής και πλούσιο εξοπλισμό, το νέο T60 MAX της Maxus επιχειρεί να πετύχει τη χρυσή τομή που θέλει τα σύγχρονα pick- up να «εμπεριέχουν» τους χαρακτήρες του σκληροτράχηλου εργαλείου δουλειάς, αλλά και του πολυτελούς επιβατικού οχήματος. Τα καταφέρνει;

Η κατηγορία των pick-up έχει εδώ και χρόνια αλλάξει. Δεν απευθύνεται πλέον μόνο σε επαγγελματίες που θέλουν ένα σπαρτιάτικο «αγροτικό» για το εργοτάξιο ή το χωράφι, αλλά και σε όσους αναζητούν ένα πολυεργαλείο για ρυμούλκηση, εξορμήσεις και καθημερινή χρήση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προθέσεις του νέου MAXUS T60 MAX είναι ξεκάθαρες. Θέλει να σταθεί απέναντι στα καθιερωμένα ονόματα της κατηγορίας ως ολοκληρωμένο όχημα πολλαπλών ρόλων, έχοντας ως δέλεαρ την τιμή του.

Δεν είναι μόνο τα pick-up που έχουν αλλάξει, αλλά και… οι συλλογικές προκαταλήψεις. Το «κινεζικό» έχει πλέον πάψει να είναι συνώνυμο του «φθηνού» σε όλα τα επίπεδα και αυτό οφείλεται στην έντονη και καθ’ όλα αξιοπρεπή παρουσία δεκάδων σινικών εταιριών στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της ευρωπαϊκής.

Η MAXUS ανήκει σε αυτό το κύμα εμπορικής εξωστρέφειας της Κίνας, βρισκόμενη υπό την στέγη της SAIC, ενός τεράστιου κρατικού ομίλου με έδρα στη Σανγκάη. Αν θέλετε ένα «πιο αναγνωρίσιμο info» στοιχείο, αυτό είναι η MG που ανήκει στη SAIC και προσαρμόζοντάς το στη δική μας, ελληνική πραγματικότητα, στην εξίσωση μπαίνει και η Σαρακάκης (Saracakis Group of Companies), που έχει αναλάβει την αντιπροσώπευση της Maxus στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Η Renault αναφέρει πτώση κερδών για το 2025 – Eκδίδει επιφυλακτικές προβλέψεις, καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι coupe SUV και ξεκινά από 19.680 ευρώ

Το Mini Aceman SE σε ρόλο απόλυτου ηλεκτρικού «συντρόφου» στο Τόκιο