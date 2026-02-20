search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026
20.02.2026

Το Mini Aceman SE σε ρόλο απόλυτου ηλεκτρικού «συντρόφου» στο Τόκιο

20.02.2026 10:52
P90626166_highRes_mini-aceman-se-02-20

Το Mini Aceman έρχεται να καλύψει ακριβώς εκείνο το κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα ανάμεσα στα compact μοντέλα της μάρκας, μεταφέροντας τη γνώριμη φιλοσοφία της MINI σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό crossover με ξεκάθαρο αστικό προσανατολισμό.

Οι μεγάλες πόλεις έχουν αλλάξει. Πιο πυκνές, πιο απαιτητικές, πιο ψηφιακές από ποτέ. Και μαζί τους αλλάζει και ο τρόπος που σχεδιάζονται τα αυτοκίνητα που κινούνται μέσα σε αυτές. Όχι απλώς μικρότερα σε διαστάσεις, αλλά πιο “κομμένα και ραμμένα” πάνω στις ανάγκες της καθημερινότητας. Σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον κουμπώνει το MINI Aceman SE, ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact crossover που δεν προσπαθεί να κάνει τα πάντα, αλλά εστιάζει στο να κάνει εξαιρετικά καλά αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε. Την αστική μετακίνηση με στιλ, τεχνολογία και τον γνώριμο σπορτίφ χαρακτήρα της μάρκας.

Μέσα στην ηλεκτρική στρατηγική της MINI, το Aceman έχει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Τοποθετείται ανάμεσα στο Cooper και το Countryman, γεφυρώνοντας τη διαφορά ανάμεσα σε ένα lifestyle hatchback και ένα πιο οικογενειακό SUV. Με μήκος λίγο πάνω από τα τέσσερα μέτρα και πενταθέσια διάταξη, προσφέρει την ευελιξία που περιμένεις από ένα MINI αλλά και την αυξημένη πρακτικότητα που ζητά πλέον το αγοραστικό κοινό της κατηγορίας.

