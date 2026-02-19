Η DS Automobiles γίνεται κύριος χορηγός της ομάδας France SailGP, πρωτιά για αυτοκινητοβιομηχανία σε αυτό το πρωτάθλημα

Σε μια περίοδο όπου η DS Automobiles ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, με την παρουσίαση τριών νέων μοντέλων μέσα σε 18 μήνες, προχώρησε στη σύναψη μιας νέας αθλητικής συνεργασίας για να υποστηρίξει την αναπτυξιακή της πορεία. Έτσι, γίνεται χορηγός τίτλου της France SailGP Team, κάτι που αποτελεί πρωτιά για μια αυτοκινητοβιομηχανία σε αυτό το πρωτάθλημα.

Ένα κοινό γαλλικό εγχείρημα

Από το 2024, η France SailGP Team αναπτύσσεται από την K-Challenge, βάσει ενός μοντέλου σχεδιασμένου με προοπτική το μέλλον. Η άφιξη της DS Automobiles ως χορηγός τίτλου σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα. Ενισχύει ένα σύνολο ήδη δεσμευμένων επίσημων συνεργατών, όπως οι Accor, L’Oréal Group και Leyton, μαζί με οραματιστές επενδυτές, μεταξύ των οποίων και ο Kylian Mbappé, οι οποίοι ενώνονται γύρω από μια κοινή γαλλική φιλοδοξία, τη δημιουργία ενός αθλητικού εγχειρήματος υψηλών επιδόσεων, αξιοπιστίας και προστιθέμενης αξίας.

Με την ανάληψη του ρόλου του χορηγού τίτλου της France SailGP Team, η DS Automobiles ενώνει τις δυνάμεις της με ένα γαλλικό εγχείρημα που εστιάζει με συνέπεια στην αριστεία, τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα. Η DS Automobiles SailGP Team France καθίσταται ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές μιας νέας γενιάς αθλητισμού υψηλού επιπέδου, όπου η τεχνολογία, το συναίσθημα και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα συμβαδίζουν.

“Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία ανάμεσα στη DS Automobiles και τη SailGP Team France, οι οποίες μοιράζονται την ίδια φιλοδοξία, να αναδείξουν τη Γαλλική Αριστεία στο υψηλότερο επίπεδο, μέσα από την τεχνολογία και την καινοτομία.”

Xavier PEUGEOT, Διευθύνων Σύμβουλος DS Automobiles

“Με τη DS Automobiles μοιραζόμαστε την ίδια κουλτούρα υψηλών απαιτήσεων, τόλμης και προσοχής στη λεπτομέρεια. Αυτή η συνεργασία ενισχύει ένα γαλλικό εγχείρημα με ξεκάθαρη πορεία, σχεδιασμένο για βιώσιμες επιδόσεις και με έντονη αθλητική φιλοδοξία.”

Stephan KANDLER, Διευθύνων Σύμβουλος K-Challenge

Ηλεκτροκίνηση και υπεύθυνη καινοτομία για ένα κοινό όραμα

Το SailGP αποτελεί ένα υπαίθριο εργαστήριο και ένα μοναδικό πεδίο έκφρασης, όπου η ακρίβεια της ανθρώπινης παρέμβασης συνδέεται με τη δύναμη της τεχνολογίας. Σε αυτόν το περιβάλλον ακραίου ανταγωνισμού, τα δεδομένα καθοδηγούν τις αποφάσεις και οι επιδόσεις κρίνονται σε εξαιρετικά υψηλή ένταση. Αυτό το απαιτητικό περιβάλλον βρίσκει φυσική απήχηση στη DS Automobiles.

Ως premium γαλλικό brand, η DS Automobiles διαθέτει ένα όραμα κινητικότητας όπου ο σχεδιασμός, η τεχνολογική καινοτομία και η άνεση είναι αδιαχώριστα στοιχεία. Με τη συνεργασία της ως κύριος χορηγός της France SailGP Team, η Μάρκα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της σε projects που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αποδοτικότητα και διεθνή επιρροή.

Στον κόσμο του SailGP, η έννοια του “αντίκτυπου” κατέχει κεντρικό ρόλο. Εκφράζεται μέσα από την ικανότητα των ομάδων να μετρούν και να μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, να ενσωματώνουν υπεύθυνες πρακτικές και να τοποθετούν τη βιώσιμη καινοτομία στην καρδιά του πρωταθλήματος, ιδιαίτερα μέσω της Impact League, του πυλώνα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της διοργάνωσης. Πρόκειται για έναν πραγματικό αγώνα μέσα στον αγώνα, έναν στρατηγικό στόχο, τον οποίο η France SailGP Team φιλοδοξεί φυσικά να κατακτήσει.

Καθαρότερη κινητικότητα, είτε στην πίστα ή στο νερό

Ως η πρώτη premium αυτοκινητοβιομηχανία που εισήλθε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA Formula E το 2015, όπως ακριβώς σήμερα με τη συμμετοχή της στο SailGP στο πλευρό της γαλλικής ομάδας, η DS Automobiles θεωρεί τον ανταγωνισμό πραγματικό επιταχυντή τεχνολογικής καινοτομίας, με άμεσο όφελος για τα μοντέλα παραγωγής της. Τα διδάγματα από τις πίστες σε όλο τον κόσμο τροφοδοτούν διαρκώς το έργο των ομάδων εξέλιξης των οχημάτων της Μάρκας, σε μια συνεχή διαδικασία μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Αυτό το πρωτοποριακό πνεύμα βρίσκει φυσική αντανάκλαση στο DNA του πρωταθλήματος SailGP, ενός αληθινού εργαστηρίου καινοτομίας σε παγκόσμια κλίμακα. Μια φιλοσοφία που συμμερίζεται και η K-Challenge, η οποία ακολουθεί μια φιλόδοξη στρατηγική απανθρακοποίησης του ναυτιλιακού τομέα, υποστηριζόμενη από το LAB της, όπου κάθε καινοτομία σχεδιάζεται ως μια απτή συμβολή στο μέλλον.

Στο νερό αλλά και στον δρόμο, η DS Automobiles, η K-Challenge και η DS Automobiles SailGP Team France μοιράζονται την ίδια επιθυμία να προχωρούν πάντα πιο μπροστά, με κομψότητα, προσήλωση και δέσμευση.

