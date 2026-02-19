search
Το πρώτο Tesla Cybercab βγήκε από τη γραμμή παραγωγής – Η τιμή

19.02.2026 10:58
HBYR8tRbUAAPV4b

Η Tesla έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις στη βιομηχανία αυτοκινήτου, αλλά επιχειρεί να τις ορίσει από την αρχή, ακόμη κι όταν αυτό σημαίνει ρίσκο, ανατροπή δεδομένων και πλήρη αλλαγή φιλοσοφίας μετακίνησης.

Η συζήτηση γύρω από την πλήρως αυτόνομη μετακίνηση έχει ανοίξει εδώ και χρόνια, όμως μέχρι σήμερα παρέμενε περισσότερο θεωρητική παρά πρακτική. Concept cars, πιλοτικά προγράμματα και υποσχέσεις για robotaxi έδιναν μια εικόνα του μέλλοντος, χωρίς όμως σαφές παραγωγικό αποτύπωμα.

Το πρώτο Tesla Cybercab κατασκευάστηκε επίσημα σε γραμμή παραγωγής, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βιομηχανικό milestone για το πρόγραμμα αυτόνομων ταξί της εταιρείας. Δεν πρόκειται για πρωτότυπο επίδειξης, αλλά για όχημα που βγήκε μέσα από κανονική παραγωγική διαδικασία, κάτι που δείχνει ότι το project περνά σε φάση industrialization. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιβεβαιώνει ότι η Tesla δοκιμάζει στην πράξη το manufacturing μοντέλο ενός robotaxi, τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και σε επίπεδο δυνατότητας μαζικής παραγωγής.

