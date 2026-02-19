Οι πέντε μάρκες με τις περισσότερες πωλήσεις συνολικά στην Ελλάδα

Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα έχει έναν απλό τρόπο να ξεχωρίζει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Όχι μέσα από ένα best-seller μοντέλο ή μια δυνατή κατηγορία, αλλά από το συνολικό αποτύπωμα που αφήνει κάθε μάρκα όταν αθροιστούν όλες οι ταξινομήσεις.

Από τα μικρά πόλης μέχρι τα οικογενειακά SUV και από τα supermini έως τα premium μικρομεσαία. Με βάση τις αθροιστικές ταξινομήσεις όλων των segment επιβατικών Ι.Χ., αυτή είναι η πεντάδα που διαμορφώνει την κορυφή της αγοράς στην Ελλάδα.

1. Toyota

Αθροιστικές ταξινομήσεις: 1.666

Μερίδιο αγοράς: 16,5%

Η Toyota διατηρεί με διαφορά την κορυφή στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την εμπορική της κυριαρχία σε κάθε βασική κατηγορία. Από το A-SUV μέχρι τα C-SUV και τα μικρομεσαία, η γκάμα της καταφέρνει να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ιδιωτών και εταιρικών στόλων, με την υβριδική τεχνολογία να λειτουργεί ως βασικός μοχλός πωλήσεων. Το εύρος τιμών ξεκινά λίγο πάνω από τις 20.000€ και φτάνει έως τα μέσα των 40.000€, διατηρώντας ισορροπία ανάμεσα σε εξοπλισμό και κόστος χρήσης. Best seller παραμένει το Yaris Cross, που αποτελεί έναν από τους βασικούς όγκους ταξινομήσεων συνολικά.

2. Peugeot

Αθροιστικές ταξινομήσεις: 1.053

Μερίδιο αγοράς: 10,4%

Η Peugeot έχει εδραιωθεί ως ένας από τους πιο ισχυρούς mainstream παίκτες στην Ελλάδα, συνδυάζοντας design ταυτότητα με εξηλεκτρισμένες επιλογές. Η εμπορική της παρουσία εκτείνεται από τα supermini έως τα οικογενειακά SUV, με ισχυρή διείσδυση στα πιο εμπορικά segments. Τιμολογιακά τοποθετείται από περίπου 19.000€ έως 40.000€, προσφέροντας ανταγωνιστικό value for money. Best seller είναι το 2008, που συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα πωλήσεων.

3. Hyundai

Αθροιστικές ταξινομήσεις: 914

Μερίδιο αγοράς: 9,0%

Η Hyundai συνεχίζει την ανοδική της πορεία στην Ελλάδα, βασισμένη σε μια πλήρη γκάμα που καλύπτει από A-segment έως D-SUV. Η επένδυση σε υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπορική της απήχηση. Οι τιμές ξεκινούν από περίπου 17.000€ και ξεπερνούν τις 45.000€ στα μεγαλύτερα εξηλεκτρισμένα μοντέλα. Best seller παραμένει το i20, που κρατά υψηλό όγκο στο B-segment.

4. Suzuki

Αθροιστικές ταξινομήσεις: 842

Μερίδιο αγοράς: 8,3%

Η Suzuki διατηρεί σταθερά υψηλή εμπορική δυναμική στην Ελλάδα, επενδύοντας σε αξιοπιστία, χαμηλό κόστος χρήσης και τετρακίνηση. Η δύναμή της προέρχεται κυρίως από τα B-SUV, που αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής αγοράς. Το εύρος τιμών ξεκινά από περίπου 18.000€ και φτάνει έως τις 30.000€. Best seller είναι το Vitara, που συνεχίζει να αποτελεί βασικό όγκο ταξινομήσεων.

5. Opel

Αθροιστικές ταξινομήσεις: 801

Μερίδιο αγοράς: 7,9%

Η Opel παραμένει μέσα στην κορυφαία πεντάδα της Ελλάδας, χάρη σε ισχυρή παρουσία στα πιο εμπορικά segments. Supermini και B-SUV αποτελούν τη βάση των συνολικών της πωλήσεων, με σημαντική ενίσχυση και από εταιρικά συμβόλαια. Τιμολογιακά τοποθετείται από περίπου 18.500€ έως 35.000€. Best seller είναι το Corsa, που εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς όγκους ταξινομήσεων συνολικά.

Αυτό που προκύπτει ξεκάθαρα από τα αθροιστικά στοιχεία είναι ότι η αγορά στην Ελλάδα έχει μετατοπιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά προς τα SUV, και ειδικά τα B-SUV. Εκεί συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος ταξινομήσεων και εκεί κρίνονται οι εμπορικές ισορροπίες. Παράλληλα, η υβριδική τεχνολογία λειτουργεί ως βασικός επιταχυντής πωλήσεων, ενώ η ανταγωνιστική τιμολόγηση παραμένει καθοριστικός παράγοντας για ιδιώτες και leasing.

Τι κρατάμε

• Η Toyota κυριαρχεί με διαφορά σε όγκο και μερίδιο στην Ελλάδα.

• Πάνω από το 1/6 της αγοράς ανήκει στη Toyota.

• Η Peugeot διατηρεί ισχυρή δεύτερη θέση χάρη στο 2008.

Πηγή: autotypos.gr

