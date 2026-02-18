Τα βιοκαύσιμα σόγιας δεν θα υπολογίζονται πλέον στους στόχους της ΕΕ για τη χρήση τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τα βιοκαύσιμα σόγιας δεν θα υπολογίζονται πλέον στους στόχους της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι συμβάλλουν σημαντικά στην αποψίλωση των δασών.

Η ΕΕ θα καταργήσει σταδιακά τη σόγια σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη χρήση της στα βιοκαύσιμα γιατί συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αλλαγή χρήσης γης, αφού η καλλιέργεια της σόγιας προϋποθέτει μεγάλες εκτάσεις. Έτσι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εξαφανιστούν μεγάλες εκτάσεις δασών για να βρεθει η γη που θα καλλιεργήσει την σόγια.

Τα βιοκαύσιμα σόγιας είναι ανανεώσιμα καύσιμα που παράγονται από το έλαιο σόγιας και αποτελούν μια καθαρή εναλλακτική λύση έναντι του πετρελαίου κίνησης. Μάλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπάρχοντες πετρελαιοκινητήρες χωρίς σημαντικές μετατροπές.

Όμως, η έρευνα δείχνει ότι τα βιοκαύσιμα σόγιας είναι δύο φορές πιο επιβλαβή για τον πλανήτη από το ορυκτό ντίζελ. Αυτό αναφέρει ο υπεύθυνος για τον τομέα των βιοκαυσίμων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος, Cian Delaney ο οποίος τονίζει πως «τα βιοκαύσιμα σόγιας είναι δύο φορές πιο επιβλαβή για τον πλανήτη από το ορυκτό ντίζελ. Η σταδιακή κατάργησή τους είναι ο σωστός τρόπος και διασφαλίζει ότι οι αμερικανικές, βραζιλιάνικες και αργεντίνικες καλλιέργειες δεν θα καταλήξει σε ευρωπαϊκές δεξαμενές, ειδικά τώρα που η ΕΕ έχει υπογράψει την εμπορική συμφωνία Mercosur. Φυσικά άλλες πρώτες ύλες που συνδέονται με υψηλά επίπεδα αλλαγής χρήσης γης, όπως το ζαχαροκάλαμο, παραμένουν λίγο κάτω από το όριο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να συνεχίσουν να υπολογίζονται στους στόχους της ΕΕ για να χρησιμοποιηθούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα βιοκαύσιμα για καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών είναι κακή ιδέα, ήρθε η ώρα να ξεπεράσουμε την καύση».

Τα βιοκαύσιμα έχουν προωθηθεί ευρέως σε ολόκληρη την ΕΕ από την υιοθέτηση της οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το 2009. Το 2019 είχε καταργηθεί η χρήση βιοκαυσίμου από φοινικέλαιου έως το 2030. Η σόγια θα έχει την ίδια τύχη στο άμεσο μέλλον, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα στην χρήση ζαχαροκάλαμου.

Σήμερα, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια τόνοι ζαχαροκάλαμου χρησιμοποιούνται στην παγκόσμια παραγωγή βιοκαυσίμων και αναμένεται αυτός ο αριθμός να αυξηθεί κατά 50% έως το 2030.

Διαβάστε επίσης:

Nissan, Honda και Mitsubishi εξακολουθούν να συζητούν για τη συγχώνευσή τους – Τι συμβαίνει με τη Nissan

Τα 5 κορυφαία σε πωλήσεις αυτοκίνητα στην Ελλάδα για τον Ιανουάριο

Το φθηνότερο 7-θέσιο της αγοράς βγάζει 1.400km με ένα γέμισμα – Οι τιμές