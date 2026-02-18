search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 12:46
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 11:12

Τα 5 κορυφαία σε πωλήσεις αυτοκίνητα στην Ελλάδα για τον Ιανουάριο

18.02.2026 11:12
C3_5-Immersif1-Desktop

Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα έχει πάντα τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα. Επηρεάζεται από τη φορολογία, το κόστος χρήσης, τις ανάγκες μετακίνησης αλλά και τη διαχρονική προτίμηση του αγοραστή σε συγκεκριμένους τύπους αμαξώματος.

Και αν υπάρχει ένας τρόπος να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει, αυτός είναι να κοιτάξεις τα μοντέλα που έκαναν τις περισσότερες πωλήσεις. Ο Ιανουάριος, ως πρώτος μήνας της χρονιάς, λειτουργεί σαν βαρόμετρο. Δεν καθορίζει μόνο τάσεις, αλλά συχνά προδιαγράφει και τη συνέχεια. Και τα πέντε αυτοκίνητα που βρέθηκαν στην κορυφή των ταξινομήσεων αποτυπώνουν ξεκάθαρα το πού κατευθύνεται η ελληνική αγορά.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Το φθηνότερο 7-θέσιο της αγοράς βγάζει 1.400km με ένα γέμισμα – Οι τιμές

Τι είναι τα Super Hybrid που έχουν γεμίσει την ελληνική αγορά – Ποιες εταιρείες τα φέρνουν

H Geely κατέκτησε την πρώτη θέση στην Κίνα τον Ιανουάριο με 270.167 παραδόσεις οχημάτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
laikolaixeio_karnavali
ADVERTORIAL

Λαϊκό Λαχείο: Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου η ειδική κλήρωση για το Καρναβάλι – Αποκριάτικο έπαθλο 150.000 ευρώ και κόστος 5 ευρώ ανά πεντάδα

advertorial new
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Green Optimism»: Καλλιεργώντας ενεργά την οικολογική αισιοδοξία στα σχολεία

antetokoumpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντετοκούνμπο: Θέλω να πάρω πρωτάθλημα με τους Μπακς, αλλά αν δεν είναι στόχος τους, ίσως πρέπει να κάνω στροφή (video)

bruce-springsteen
ΜΟΥΣΙΚΗ

Bruce Springsteen: Νέα περιοδεία «αντίστασης» μέσα στο 2026 – «Land of Hope and Dreams American Tour»

bafta_nova_adv
ADVERTORIAL

Τα 2026 EE BAFTA Film Awards στη Nova!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

M2
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η γη στο Μαζαράκι: Το μήκος της κατολίσθησης ξεπερνά τα 700 μέτρα, μετέφεραν μαθητές στην πλάτη μέσα από χωράφια - Βίντεο από drone

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 12:46
laikolaixeio_karnavali
ADVERTORIAL

Λαϊκό Λαχείο: Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου η ειδική κλήρωση για το Καρναβάλι – Αποκριάτικο έπαθλο 150.000 ευρώ και κόστος 5 ευρώ ανά πεντάδα

advertorial new
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Green Optimism»: Καλλιεργώντας ενεργά την οικολογική αισιοδοξία στα σχολεία

antetokoumpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντετοκούνμπο: Θέλω να πάρω πρωτάθλημα με τους Μπακς, αλλά αν δεν είναι στόχος τους, ίσως πρέπει να κάνω στροφή (video)

1 / 3