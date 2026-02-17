H Geely κατέκτησε την πρώτη θέση στην Κίνα τον Ιανουάριο με 270.167 παραδόσεις οχημάτων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με ιστορικό ρεκόρ το 2025 και με πάνω από 4 εκατομμύρια οχήματα, η Geely τον Ιανουάριο παρέδωσε πάνω από 270.000 οχήματα, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση και προσπερνώντας την BYD στην μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως, την Κίνα.
Η ισχυρή άνοδος οφείλεται κυρίως στην ισχυρή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με τα οχήματα νέας ενέργειας να αποτελούν πλέον την πλειοψηφία των συνολικών πωλήσεων του ομίλου. Η άνοδος του Ιανουαρίου δεν είναι τυχαία, αλλά άμεση συνέχεια της ιστορικής χρονιάς 2025, κατά την οποία η μητρική Geely Holding κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ με ετήσιες πωλήσεις 4,11 εκατομμυρίων οχημάτων (ετήσια ανάπτυξη 26%).
Την περασμένη χρονιά ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική μετάβαση του ομίλου, καθώς οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) ξεπέρασαν τα 2,3 εκατομμύρια μονάδες και αποτέλεσαν για πρώτη φορά την πλειοψηφία (56%) των συνολικών πωλήσεων.
