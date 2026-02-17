search
17.02.2026 22:00

H Geely κατέκτησε την πρώτη θέση στην Κίνα τον Ιανουάριο με 270.167 παραδόσεις οχημάτων

17.02.2026 22:00
geely_1702_1920-1080_new
credit: AP

Με ιστορικό ρεκόρ το 2025 και με πάνω από 4 εκατομμύρια οχήματα, η Geely τον Ιανουάριο παρέδωσε πάνω από 270.000 οχήματα, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση και προσπερνώντας την BYD στην μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως, την Κίνα.

Η ισχυρή άνοδος οφείλεται κυρίως στην ισχυρή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με τα οχήματα νέας ενέργειας να αποτελούν πλέον την πλειοψηφία των συνολικών πωλήσεων του ομίλου. Η άνοδος του Ιανουαρίου δεν είναι τυχαία, αλλά άμεση συνέχεια της ιστορικής χρονιάς 2025, κατά την οποία η μητρική Geely Holding κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ με ετήσιες πωλήσεις 4,11 εκατομμυρίων οχημάτων (ετήσια ανάπτυξη 26%).

Την περασμένη χρονιά ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική μετάβαση του ομίλου, καθώς οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) ξεπέρασαν τα 2,3 εκατομμύρια μονάδες και αποτέλεσαν για πρώτη φορά την πλειοψηφία (56%) των συνολικών πωλήσεων.

