To C-SUV που κοστίζει λιγότερο από supermini – Δες τον εξοπλισμό του

Υπάρχουν περιπτώσεις στην αγορά που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση για να σου τραβήξουν την προσοχή. Αρκεί μία σύγκριση τιμής. Στην προκειμένη, η εξίσωση είναι σχεδόν παράδοξη. Ένα SUV κατηγορίας C με τιμή χαμηλότερη από supermini.

Και όχι οριακά, αλλά με διαφορά που σε βάζει σε σκέψεις πριν καν μπεις στη διαδικασία να δεις εξοπλισμούς ή διαστάσεις. Το ιδανικό παράδειγμα λέγεται DFSK 500 και αυτή τη στιγμή τοποθετείται στα 17.990 ευρώ μέσω προωθητικής ενέργειας, από αρχική τιμή 21.800 ευρώ. Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον εκτοξεύεται όταν το βάλεις δίπλα σε αυτοκίνητα πόλης. Γιατί σήμερα, το φθηνότερο Aygo X ξεκινά από 19.670 ευρώ, το Renault Clio από 20.900 ευρώ, το Volkswagen Polo από 22.980 ευρώ, ενώ ακόμη και το Hyundai i20 βρίσκεται πάνω από το κινεζικό SUV, στα 18.190 ευρώ. Με απλά λόγια, πληρώνεις λιγότερα για κάτι που ανήκει σε μεγαλύτερη κατηγορία.

Η πρώτη και πιο ουσιαστική διαφορά δεν είναι στον εξοπλισμό, αλλά στο ίδιο το μέγεθος. Το DFSK 500 κινείται ξεκάθαρα σε διαστάσεις οικογενειακού SUV, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για χώρους επιβατών και αποσκευών. Για κάποιον που έρχεται από supermini, η μετάβαση είναι άμεση. Ψηλότερη θέση οδήγησης, καλύτερη περιμετρική ορατότητα και περισσότερος «αέρας» στην καμπίνα δημιουργούν μια εντελώς διαφορετική καθημερινή εμπειρία. Δεν είναι αυτοκίνητο πόλης που απλώς μεγάλωσε. Είναι SUV που απλώς κοστολογήθηκε επιθετικά. Εξωτερικά, το DFSK 500 ακολουθεί τη σύγχρονη SUV αισθητική, με έντονη μάσκα, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και αναλογίες που παραπέμπουν σε μεγαλύτερα budget. Δεν έχει την «entry-level» εικόνα που θα περίμενες σε αυτά τα χρήματα, κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο αγοραστικά.

