Formula E: Άλλο ένα Top 10 για τα μονοθέσια της DS Automobiles στο διπλό E-Prix της Τζέντα (photos)

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E φιλοξένησε τον πρώτο διπλό αγώνα της σεζόν στην πίστα της Τζέντα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Με την επιστροφή του Pit Boost και μόλις ένα Attack Mode, ο τέταρτος αγώνας της σεζόν πήρε μια στρατηγική εξέλιξη που δεν αντάμειψε τους οδηγούς της DS Automobiles.

Ο Taylor Barnard και ο Maximilian Günther πάλεψαν για την κορυφή στην αρχή του πέμπτου αγώνα, αλλά δεν πέτυχαν τα αποτελέσματα που ήλπιζαν, τερματίζοντας τελικά 10ος και 11ος αντίστοιχα.

Οι οδηγοί της DS Automobiles θα επιδιώξουν τώρα να ανέβουν στην κατάταξη στον επόμενο αγώνα, που θα γίνει στην Μαδρίτη και έχει προγραμματιστεί για τις 21 Μαρτίου.

4ος Γύρος – Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E επισκέφτηκε τη Σαουδική Αραβία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με δύο νυχτερινούς αγώνες στην πίστα Corniche της Τζέντα. Αυτή η πίστα – όπου η DS Automobiles κέρδισε το 2025 – επέτρεψε για άλλη μια φορά στον Γάλλο premium κατασκευαστή να επιδείξει το εξαιρετικό επίπεδο επιδόσεων των μονοθεσίων DS E-TENSE FE25 κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών.

Ο Maximilian Günther, νικητής στην Τζέντα πέρυσι, προκρίθηκε στον τελικό και έχασε την pole position για μόλις 0,111 δευτερόλεπτα. Έτσι, οι ελπίδες ήταν μεγάλες για την ομάδα DS PENSKE με τη δεύτερη θέση στο grid εκκίνησης για τον Γερμανό και την πέμπτη για τον νεαρό Βρετανό team-mate του Taylor Barnard.

Ο τέταρτος αγώνας της σεζόν αποδείχθηκε πολύ στρατηγικός, με μόνο ένα Attack Mode (διάρκειας έξι λεπτών) αντί για τα συνηθισμένα δύο και ειδικά την επιστροφή του Pit Boost. Αυτό σήμαινε ότι για πρώτη φορά φέτος, οι οδηγοί έπρεπε να κάνουν pit stop που τους επέτρεπε να ανακτήσουν επιπλέον 10% ενέργειας. Ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας ήταν να το επιλέξεις ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του Attack Mode καθώς και όλες τις άλλες πιθανές συνθήκες αγώνα.

Η επιθετική στρατηγική από την ομάδα DS PENSKE δυστυχώς δεν ανταμείφθηκε. Μετά από μια εξαιρετική εκκίνηση, ο Maximilian Günther ήταν ο πρώτος επικεφαλής του αγώνα, αλλά έχασε αρκετές θέσεις προς το τέλος και τελικά κατετάγη 11ος. Ο Taylor Barnard αντίστοιχα τερμάτισε μία μόλις θέση μπροστά του. Αποτελέσματα, που σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό επίπεδο απόδοσης της DS E-TENSE FE25 στη Σαουδική Αραβία.

5ος Γύρος – Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Ο πέμπτος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E πραγματοποιήθηκε στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο του πρώτου διπλού αγώνα της σεζόν.

Ο Maximilian Günther, ο οποίος προκρίθηκε έκτος στο grid εκκίνησης, στόχευε σε μια θέση στο βάθρο μετά τη νίκη του στην πίστα Corniche Jeddah το 2025. Όμως τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του επίσης νυχτερινού αγώνα δεν του έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Από τον πρώτο κιόλας γύρο, ο Γερμανός έχασε έξι θέσεις και βρέθηκε κολλημένος στη μέση του μπλοκ των μονοθεσίων. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Maximilian έδωσε προτεραιότητα στην αποτελεσματικότητα με στόχο να εξαπολύσει την επίθεσή του στο τέλος του αγώνα. Ξεκίνησε την αντεπίθεσή του από την 15η θέση στο μέσο της διαδρομής, ενεργοποιώντας τη δεύτερη λειτουργία Attack Mode στους τελευταίους γύρους. Αν και κέρδισε αρκετές θέσεις, τελικά έπρεπε να συμβιβαστεί με την 11η στον τερματισμό, ακριβώς όπως την προηγούμενη μέρα.

Ο 21χρονος Taylor Barnard από την άλλη, στην εξέλιξη του αγώνα, έφθασε τον team-mate του Maximilian Günther και υιοθέτησε μια πολύ παρόμοια στρατηγική. Τα δύο αυτοκίνητα DS E-TENSE FE25 έτρεχαν στην πίστα τροχό με τροχό για μεγάλη διάρκεια του αγώνα, με τον Taylor να παίρνει τελικά την 10η θέση, ακριβώς μπροστά από τον team-mate του. Σε αντίγραφο της προηγούμενης ημέρας, κέρδισε έναν βαθμό στη βαθμολογία των οδηγών, ενώ η ομάδα της DS PENSKE συγκέντρωσε παρόμοια βαθμολογία στην κατάταξη των ομάδων.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E θα συνεχιστεί στις 21 Μαρτίου στην Ισπανία. Ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας της χρονιάς θα διεξαχθεί στην πίστα Jarama, κοντά στη Μαδρίτη.

Μετά από ένα ξεκίνημα της σεζόν που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του Γάλλου premium κατασκευαστή, αυτή θα είναι μια ευκαιρία για την DS Automobiles και τον συνεργάτη της PENSKE AUTOSPORT να κάνουν μια νέα αρχή για να αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν κατά το δεύτερο τρίτο της 12ης σεζόν.

Δηλώσεις

Taylor Barnard:

«Ο εναρκτήριος αγώνας στη Τζέντα σαφώς δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας, ειδικά μετά τις εξαιρετικές κατατακτήριες δοκιμές μας. Έπρεπε να παλέψω με ένα αυτοκίνητο που δεν έστριβε αριστερά ή δεξιά με τον ίδιο τρόπο. Αυτό ήταν πραγματικά δύσκολο και πολύ απογοητευτικό. Οι μηχανικοί έκαναν ό,τι μπορούσαν στα pits για να με βοηθήσουν να αντιμετωπίσω το θέμα, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν φτάσαμε ποτέ στην λύση. Ωστόσο και στον δεύτερο αγώνα στη Τζέντα οι συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να φέρουμε τα αποτελέσματα που αναζητούσαμε. Στο τέλος πετύχαμε μόλις δύο βαθμούς παρά το γεγονός ότι ήρθαμε εδώ με μεγάλες φιλοδοξίες. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο, ενώ τα εξαιρετικά αποτελέσματα της περσινής χρονιάς – τόσο για την ομάδα όσο και για εμένα προσωπικά – μας έδωσαν αυτοπεποίθηση. Έτσι, το τελικό συμπέρασμα είναι απογοητευτικό, αλλά πιστεύω επίσης ότι ορισμένοι από τους λόγους για την υποαπόδοσή μας είναι εξωτερικά στοιχεία που είναι εκτός ελέγχου μας. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο να το αποδεχθείς».

Maximilian Günther:

«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας ο 4ος Γύρος και προφανώς δεν ήταν αυτό που ελπίζαμε στο τέλος του αφού σχεδόν πήραμε την pole position. Έκανα μια εξαιρετική εκκίνηση, όπως και ο Taylor, και τρέχαμε στην πίστα δεύτερος και τρίτος για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ διαχειριζόμασταν την ενέργειά μας. Έμοιαζε με έναν σταθερό αγώνα για εμάς μέχρι τη στιγμή που αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία Attack Mode πριν από τη στάση Pit Boost. Δυστυχώς, αυτή δεν αποδείχθηκε η σωστή στρατηγική και έτσι βρεθήκαμε σε μια λεπτή θέση που έκανε το δεύτερο μέρος του αγώνα πολύ δύσκολο. Αλλά είμαστε μια ομάδα και έτσι κερδίζουμε και χάνουμε μαζί.

Ο δεύτερος αγώνας ήταν απογοητευτικός, και με άφησε λίγο έξω από τους βαθμούς για άλλη μια φορά. Δεν ένιωσα άνετα στον πρώτο γύρο, με πολλή υποστροφή, και έχασα αρκετές θέσεις. Τότε αποφάσισα να στοιχηματίσω τα πάντα στο τέλος του αγώνα εξοικονομώντας ενέργεια. Σχεδίαζα να πιέσω σκληρά στους τελευταίους γύρους, αλλά δεν κέρδισα τόσες θέσεις όσες ήλπιζα».

Βασικά στοιχεία από την είσοδο της DS Automobiles στη Formula E:

142 αγώνες

4 τίτλοι πρωταθλήματος

18 νίκες

55 βάθρα

26 pole positions

Διαβάστε επίσης:

Πούλησαν ένα υπέροχο restomod της Porsche 993 για 800.000€ και «μπήκαν μέσα» 150.000€

Το φορτηγό της Tesla φορτίζει 10 φορές πιο γρήγορα από τον μέσο όρο των συμβατικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η μάρκα με τη μεγαλύτερη γκάμα van στην Ελλάδα – Έχει 75 χρόνια ιστορίας