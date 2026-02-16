Το φορτηγό της Tesla φορτίζει 10 φορές πιο γρήγορα από τον μέσο όρο των συμβατικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η μπαταρία του απορροφά ηλεκτρική ενέργεια με ταχύτητα αρκετή για να φορτίσει πλήρως έξι Tesla Model 3 σε μόλις 30 λεπτά

Το είδαμε για πρώτη φορά πριν περίπου μια δεκαετία και σήμερα η παραγωγή του είναι ακόμα περιορισμένη, με λίγα κομμάτια να έχουν φτάσει σε επιλεγμένους πελάτες: ο λόγος για το Semi, το φορτηγό με το οποίο η Tesla θέλει να φέρει τα πάνω κάτω στον κλάδο.

Το Tesla Semi βρίσκεται λίγα στάδια πριν τη μαζική παραγωγή και η εταιρεία αποκάλυψε τις πρώτες τελικές προδιαγραφές του, με ένα στοιχείο να ξεχωρίζει.

