Dacia Bigster: Υβριδικό 4×4 SUV με υγραέριο και πορτμπαγκάζ 556 lt – Η τιμή στην Ελλάδα

Η κατηγορία των οικογενειακών SUV έχει περάσει σε μια νέα φάση ωριμότητας, όπου το ζητούμενο δεν είναι απλώς οι διαστάσεις ή ο εξοπλισμός, αλλά η συνολική αποδοτικότητα.

Ο σύγχρονος αγοραστής αναζητά χώρους, τετρακίνηση, χαμηλό κόστος καυσίμου και μεγάλη αυτονομία, χωρίς να χρειάζεται να στραφεί σε πολύ ακριβότερες προτάσεις.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο έρχεται να τοποθετηθεί το Dacia Bigster hybrid-G 150 4×4, ένα μοντέλο που ανεβάζει επίπεδο τη φίρμα, όχι μόνο σε μέγεθος αλλά και σε τεχνολογική προσέγγιση. Με τιμή εκκίνησης από 32.500 ευρώ στην ελληνική αγορά, φιλοδοξεί να προσφέρει λύσεις που μέχρι σήμερα έβρισκες ένα σκαλί πιο πάνω.

Ένα από τα πιο πρακτικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι ότι δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση. Η μπαταρία γεμίζει αποκλειστικά μέσω ανάκτησης ενέργειας από το φρενάρισμα και την επιβράδυνση.

Στην καθημερινότητα αυτό μεταφράζεται σε αμιγώς ηλεκτρικές εκκινήσεις και δυνατότητα κίνησης με μηδενική κατανάλωση καυσίμου σε χαμηλές ταχύτητες. Σε αστικές συνθήκες, μεγάλο ποσοστό της μετακίνησης μπορεί να γίνεται ηλεκτρικά, μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος αλλά και τον θόρυβο κύλισης.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

WRC: Θρίαμβος Εβανς στο ράλι Σουηδίας απόντος Οζιέ

Περισσότερες από 40.000 παραβάσεις καταγράφουν καθημερινά οι AI κάμερες στην Αττική – Θα φτάσουν τις 366 μέχρι το καλοκαίρι

Το SUV της Suzuki που πουλούσε 14 αυτοκίνητα τη μέρα όλο τον Ιανουάριο – Η τιμή ξεκινά από 20.580 ευρώ