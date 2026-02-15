Dacia Bigster: Υβριδικό 4×4 SUV με υγραέριο και πορτμπαγκάζ 556 lt – Η τιμή στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η κατηγορία των οικογενειακών SUV έχει περάσει σε μια νέα φάση ωριμότητας, όπου το ζητούμενο δεν είναι απλώς οι διαστάσεις ή ο εξοπλισμός, αλλά η συνολική αποδοτικότητα.
Ο σύγχρονος αγοραστής αναζητά χώρους, τετρακίνηση, χαμηλό κόστος καυσίμου και μεγάλη αυτονομία, χωρίς να χρειάζεται να στραφεί σε πολύ ακριβότερες προτάσεις.
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο έρχεται να τοποθετηθεί το Dacia Bigster hybrid-G 150 4×4, ένα μοντέλο που ανεβάζει επίπεδο τη φίρμα, όχι μόνο σε μέγεθος αλλά και σε τεχνολογική προσέγγιση. Με τιμή εκκίνησης από 32.500 ευρώ στην ελληνική αγορά, φιλοδοξεί να προσφέρει λύσεις που μέχρι σήμερα έβρισκες ένα σκαλί πιο πάνω.
Ένα από τα πιο πρακτικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι ότι δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση. Η μπαταρία γεμίζει αποκλειστικά μέσω ανάκτησης ενέργειας από το φρενάρισμα και την επιβράδυνση.
Στην καθημερινότητα αυτό μεταφράζεται σε αμιγώς ηλεκτρικές εκκινήσεις και δυνατότητα κίνησης με μηδενική κατανάλωση καυσίμου σε χαμηλές ταχύτητες. Σε αστικές συνθήκες, μεγάλο ποσοστό της μετακίνησης μπορεί να γίνεται ηλεκτρικά, μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος αλλά και τον θόρυβο κύλισης.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
WRC: Θρίαμβος Εβανς στο ράλι Σουηδίας απόντος Οζιέ
Περισσότερες από 40.000 παραβάσεις καταγράφουν καθημερινά οι AI κάμερες στην Αττική – Θα φτάσουν τις 366 μέχρι το καλοκαίρι
Το SUV της Suzuki που πουλούσε 14 αυτοκίνητα τη μέρα όλο τον Ιανουάριο – Η τιμή ξεκινά από 20.580 ευρώ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.