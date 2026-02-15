search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

15.02.2026 16:08

WRC: Θρίαμβος Εβανς στο ράλι Σουηδίας απόντος Οζιέ

15.02.2026 16:08
rally-souidias

Ο Βρετανός οδηγός, Ελφιν Εβανς (Toyota), κυριάρχησε στο Ράλι Σουηδίας, που ολοκληρώθηκε σήμερα (15/2) στην πόλη Ούμεο και είναι ο δεύτερος από τους 14 αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC. 

Ο Ουαλός «πιλότος» σημείωσε την τρίτη νίκη του στο Ράλι Σουηδίας, τον μόνο αγώνα της σεζόν που πραγματοποιήθηκε στο χιόνι, μετά τις επιτυχίες του το 2020 και το 2025.

Ο Εβανς τερμάτισε μπροστά από δύο «ομοσταύλους» του και συγκεκριμένα, τον Ιάπωνα, Τακαμότο Κατσούτα και τον Φινλανδό, Σάμι Παγιάρι, με διαφορά 14,3 και 46 δευτερόλεπτα, αντίστοιχα, μετά τις 18 ειδικές διαδρομές του αγώνα. 

Μετά τη δεύτερη θέση στον εναρκτήριο αγώνα στα τέλη Ιανουαρίου στο Μόντε Κάρλο, ο Εβανς κατέχει πλέον το προβάδισμα στην κατάταξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Απόντος του παγκόσμιου πρωταθλητή, Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος δεν συμμετείχε στον αγώνα για να περάσει χρόνο με την οικογένειά του, ο Εβανς συγκέντρωσε σημαντικούς βαθμούς στην «μάχη» για τον παγκόσμιο τίτλο. 

