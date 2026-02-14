search
14.02.2026 15:48

Το SUV της Suzuki που πουλούσε 14 αυτοκίνητα τη μέρα όλο τον Ιανουάριο – Η τιμή ξεκινά από 20.580 ευρώ

14.02.2026 15:48
suzuki

Η Suzuki έχει καταφέρει κάτι που λίγες μάρκες πετυχαίνουν διαχρονικά στην ελληνική αγορά: να διατηρεί σταθερή εμπορική δυναμική με αυτοκίνητα που απαντούν ευθέως στις ανάγκες του καθημερινού οδηγού.

Ο Ιανουάριος το επιβεβαίωσε αυτό, αποδεικνύοντας πως το Suzuki εξακολουθεί να έχει ισχυρό αποτύπωμα στα SUV πόλης, με το Vitara να σηκώνει μεγάλο μέρος του βάρους. Με 454 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μήνα, μεταφράζεται πρακτικά σε περίπου 14 αυτοκίνητα τη μέρα, νούμερο που δείχνει όχι απλώς καλή πορεία, αλλά εμπορική δυναμική που δύσκολα αγνοείται.

Το Vitara είναι από εκείνα τα SUV που δεν χρειάστηκε ποτέ να «φωνάξει» για να ακουστεί. Το μέγεθός του είναι ακριβώς εκεί που πρέπει για την Ελλάδα. Ευέλικτο στην πόλη, χωρίς να νιώθεις ότι οδηγείς κάτι μικρό όταν φορτωθεί για ταξίδι.

Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος βοηθά σε κακοτεχνίες, πεζοδρόμια και χωματόδρομους, ενώ οι σωστές αναλογίες του αμαξώματος το κάνουν εύχρηστο ακόμη και σε στενά αστικά περιβάλλοντα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί το βλέπουν ως «one car solution» για οικογένεια που θέλει τα πάντα χωρίς υπερβολές.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

astynomia-1121
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης – Χειροπέδες και σε 30χρονο οδηγό μηχανής που πήγαινε με 152 χλμ/ώρα

KAKOKERIA
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός ενόψει των επικίνδυνων φαινομένων – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

VIOLANDA_APOKAIDIA
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

ste sumboulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Τελεσίδικη απόρριψη της προσφυγής της ΑΔΕΔΥ για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Francesca Albanese
ΚΟΣΜΟΣ

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Πάνω από 100 προσωπικότητες του πολιτισμού στηρίζουν την εισηγήτρια του ΟΗΕ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

xthpsp
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

1 / 3