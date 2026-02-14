Το SUV της Suzuki που πουλούσε 14 αυτοκίνητα τη μέρα όλο τον Ιανουάριο – Η τιμή ξεκινά από 20.580 ευρώ

Η Suzuki έχει καταφέρει κάτι που λίγες μάρκες πετυχαίνουν διαχρονικά στην ελληνική αγορά: να διατηρεί σταθερή εμπορική δυναμική με αυτοκίνητα που απαντούν ευθέως στις ανάγκες του καθημερινού οδηγού.

Ο Ιανουάριος το επιβεβαίωσε αυτό, αποδεικνύοντας πως το Suzuki εξακολουθεί να έχει ισχυρό αποτύπωμα στα SUV πόλης, με το Vitara να σηκώνει μεγάλο μέρος του βάρους. Με 454 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μήνα, μεταφράζεται πρακτικά σε περίπου 14 αυτοκίνητα τη μέρα, νούμερο που δείχνει όχι απλώς καλή πορεία, αλλά εμπορική δυναμική που δύσκολα αγνοείται.

Το Vitara είναι από εκείνα τα SUV που δεν χρειάστηκε ποτέ να «φωνάξει» για να ακουστεί. Το μέγεθός του είναι ακριβώς εκεί που πρέπει για την Ελλάδα. Ευέλικτο στην πόλη, χωρίς να νιώθεις ότι οδηγείς κάτι μικρό όταν φορτωθεί για ταξίδι.

Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος βοηθά σε κακοτεχνίες, πεζοδρόμια και χωματόδρομους, ενώ οι σωστές αναλογίες του αμαξώματος το κάνουν εύχρηστο ακόμη και σε στενά αστικά περιβάλλοντα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί το βλέπουν ως «one car solution» για οικογένεια που θέλει τα πάντα χωρίς υπερβολές.

