Περισσότερες από 40.000 παραβάσεις καταγράφουν καθημερινά οι AI κάμερες στην Αττική – Θα φτάσουν τις 366 μέχρι το καλοκαίρι

Περισσότερες από 40.000 παραβάσεις του ΚΟΚ εντοπίζουν καθημερινά οι οκτώ κάμερες νέας γενιάς που έχουν τοποθετηθεί στην Αττική, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντάρ» του ΕΡΤnews radio 105,8, ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για δύο κατηγορίες καμερών στους δρόμους της Αττικής: Τι κάμερες παλιάς γενιάς, όπως αυτές της Αττικής Οδού, που «στέλνουν πρόστιμα με ψηφιακό τρόπο» σε διάστημα δύο ημερών και τις κάμερες νέας γενιάς «AI κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έχουν εκπαιδευτεί, λειτουργούν πιλοτικά, δείχνουν σοκαριστικά στοιχεία».

»Σοκαριστικά με την έννοια ότι είναι είναι πολύ μεγαλύτερη συχνότητα των παραβάσεων των Αθηναίων οδηγών από αυτήν που νομίζουμε. Για παράδειγμα σε ένα δίκτυο 8 καμερών που λειτουργεί σήμερα, καθημερινά εντοπίζονται πάνω από 40.000 παραβάσεις. Αυτός είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι δυσθεώρητος και πραγματικά σοκαριστικός», επισήμανε.

Όπως είπε πρόκειται για παραβάσεις που αφορούν κυρίως παραβίαση του ορίου ταχύτητας, ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού ή οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα.

Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε πως «οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής θα φτάσουν μέχρι το καλοκαίρι συνολικά τις 366. Αυτή τη στιγμή έχει εγκατασταθεί ένας μικρός αριθμός και προχωρά».

Μάλιστα όσον αφορά τον ερυθρό σηματοδότη ο κ. Κυρανάκης ανέφερε πως «υπάρχει τεράστια παραβατικότητα».

Σημαντική μείωση στις κλήσεις για μη χρήση κράνους

Ο υφυπουργός πρόσθεσε πως υπάρχει σημαντική μείωση στις κλήσεις για τη μη χρήση κράνους. «Έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά η Ελληνική Αστυνομία και η Τροχαία με αυστηρούς ελέγχους και χρήση κράνους πραγματικά σώζει ζωές, είναι από τους βασικούς παράγοντες μείωσης των θανατηφόρων και το 2025».

Όσον αφορά τις κλήσεις από τις κάμερες ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών δήλωσε πως «αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνουν οι κλήσεις, διότι οι κάμερες αυτές λειτουργούσαν πιλοτικά για να δούμε τον όγκο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Άρα μέχρι τα μέσα Μαρτίου, ουσιαστικά θα υπάρχει μία κατανομή του όγκου δουλειάς στα αστυνομικά τμήματα, θα γίνεται η εκπαίδευση αυτή τη στιγμή από την Αστυνομία σε συνεργασία με εμάς και με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για να μπορέσει να λειτουργήσει ορθολογικά αυτό το σύστημα και να μπει μια τάξη».

»Υπενθυμίζω όμως ότι ήδη εγκατεστημένες κάμερες αποδίδουν ψηφιακά κλήσεις, δηλαδή όπου προϋπήρχαν κάμερες της προηγούμενης τεχνολογικής γενιάς, αυτές δίνουν κλήσεις στο gov.gr. Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας. Νομίζω ότι είναι κάτι θετικό, το οποίο προφανώς πρέπει να συνεχιστεί», προσέθεσε.

Για το χαμηλό όριο ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ακόμα στο ΕΡΤnews radio 105,8 πως «το χαμηλό όριο ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων αφορά τα στενά εντός αστικού ιστού, δεν αφορά κεντρικές οδικές αρτηρίες, ούτε οδικές αρτηρίες διπλής κατεύθυνσης ή οδικές αρτηρίες με νησίδα και ούτω καθ’ εξής».

«Δηλαδή αφορά στενά μεταξύ πολυκατοικιών, όπου μπορεί να σου πεταχτεί ένα παιδί ή ένας πεζός και δεν έχεις το χρονικό περιθώριο να φρενάρεις για να μπορέσεις να τον αποφύγεις», πρόσθεσε και σημείωσε πως «στις υπόλοιπες αρτηρίες, στις πιο κεντρικές αρτηρίες των δήμων μας και τις διαδημοτικές, όπως η Κηφισίας, η Συγγρού και η Μεσογείων, τα όρια είναι προφανώς υψηλότερα και πιο λογικά».

«Οι δήμοι όμως είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη να ρυθμίσουν και να βάλουν πινακίδες με βάση τις δυνατότητες που δίνει ο Κώδικας. Άρα αν κάποιος πολίτης δει ένα παράλογο όριο σε κάποια κεντρική οδική αρτηρία, δηλαδή π.χ. σε έναν δρόμο με νησίδα και διπλής κατεύθυνσης, να έχει μπει μία πινακίδα 30 χιλιομέτρων, είναι λάθος και πρέπει να διορθωθεί, να μας το υποδείξει για να κάνουμε και τις απαραίτητες ενέργειες απέναντι στον κάθε δήμο ο οποίος μπορεί να έχει κάνει λάθος», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης:

Το SUV της Suzuki που πουλούσε 14 αυτοκίνητα τη μέρα όλο τον Ιανουάριο – Η τιμή ξεκινά από 20.580 ευρώ

Ταυτοποιήθηκε 30χρονος που έκανε κόντρες – Τον «έκαψαν» τα βίντεο στα social media (Video)

«Πρεμιέρα» για την ομάδα «Κόμβος» της Τροχαίας – Πώς θα ρυθμίζει το κυκλοφοριακό χάος