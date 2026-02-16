Πούλησαν ένα υπέροχο restomod της Porsche 993 για 800.000€ και «μπήκαν μέσα» 150.000€

Όταν αγόρασε αυτήν την εντυπωσιακή Porsche σίγουρα νόμιζε πως θα βγάλει κέρδος αλλά τώρα μάλλον το μετανιώνει

Τα restomods κλασσικών μοντέλων της Porsche 911 «δίνουν και παίρνουν» τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, λίγες είναι οι εταιρείες που έχουν καταφέρει πραγματικά να ξεχωρίσουν χάρη στην ποιότητα της δουλειάς τους. Μια από αυτές είναι η Gunther Werks, της οποίας μια Porsche 911 Speedster πουλήθηκε έναντι 1,15 εκατ. δολαρίων (969.000 ευρώ) τον Νοέμβριο του 2025.

Ο αγοραστής της μάλλον σχεδίαζε εξ αρχής να την «flipάρει» για κέρδος, ωστόσο, το μόνο που κατάφερε ήταν να… «μπει μέσα» 185.000 δολάρια (περίπου 156.000 ευρώ).

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Το φορτηγό της Tesla φορτίζει 10 φορές πιο γρήγορα από τον μέσο όρο των συμβατικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η μάρκα με τη μεγαλύτερη γκάμα van στην Ελλάδα – Έχει 75 χρόνια ιστορίας

Dacia Bigster: Υβριδικό 4×4 SUV με υγραέριο και πορτμπαγκάζ 556 lt – Η τιμή στην Ελλάδα