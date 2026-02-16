search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

16.02.2026 11:15

Πούλησαν ένα υπέροχο restomod της Porsche 993 για 800.000€ και «μπήκαν μέσα» 150.000€

16.02.2026 11:15
Όταν αγόρασε αυτήν την εντυπωσιακή Porsche σίγουρα νόμιζε πως θα βγάλει κέρδος αλλά τώρα μάλλον το μετανιώνει

Τα restomods κλασσικών μοντέλων της Porsche 911 «δίνουν και παίρνουν» τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, λίγες είναι οι εταιρείες που έχουν καταφέρει πραγματικά να ξεχωρίσουν χάρη στην ποιότητα της δουλειάς τους. Μια από αυτές είναι η Gunther Werks, της οποίας μια Porsche 911 Speedster πουλήθηκε έναντι 1,15 εκατ. δολαρίων (969.000 ευρώ) τον Νοέμβριο του 2025.

Ο αγοραστής της μάλλον σχεδίαζε εξ αρχής να την «flipάρει» για κέρδος, ωστόσο, το μόνο που κατάφερε ήταν να… «μπει μέσα» 185.000 δολάρια (περίπου 156.000 ευρώ).

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

