Τα τελευταία roadster της ελληνικής αγοράς

Το αυθεντικό roadster δεν σχεδιάστηκε γύρω από πρακτικότητα ή χώρους, αλλά γύρω από το συναίσθημα πίσω από το τιμόνι.

Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτων που δεν αγοράζεται με το Excel. Δεν σε νοιάζει η κατανάλωση, ούτε το leasing rate, ούτε καν το πόσο πρακτικό είναι στην καθημερινότητα. Σε νοιάζει πώς σε κάνει να νιώθεις όταν κατεβάζεις την οροφή. Όταν ακούς τον κινητήρα χωρίς φίλτρα. Όταν η οδήγηση γίνεται εμπειρία και όχι μετακίνηση. Μιλάμε για τα καθαρόαιμα roadster, τα σπορ αυτοκίνητα που γεννήθηκαν εξαρχής χωρίς οροφή. Όχι coupe ή sedan που «έχασαν» το πάνω μέρος τους στην πορεία, αλλά μοντέλα που το cabrio είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας τους. Και σήμερα, στην ελληνική αγορά, αυτή η λίστα έχει μικρύνει δραματικά.

Μια κατηγορία που συρρικνώθηκε

Αν γυρίσεις 15-20 χρόνια πίσω, τα cabriolet ήταν πολύ περισσότερα. Υπήρχαν επιλογές σε κάθε κατηγορία και budget. Από mainstream μέχρι premium. Σήμερα όμως, τα περισσότερα ανοιχτά μοντέλα που επιβιώνουν είναι είτε niche είτε πολύ ακριβά. Τα roadster, με τη γνήσια έννοια του όρου, έχουν μείνει ελάχιστα. Και αυτό τα κάνει ακόμη πιο ξεχωριστά.

