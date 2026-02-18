search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 12:58
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 10:53

Το φθηνότερο 7-θέσιο της αγοράς βγάζει 1.400km με ένα γέμισμα – Οι τιμές

18.02.2026 10:53
dacia-jogger-ri1-ph2-overview-028_ig_w1200_h675 (1)

Η ανάγκη για ένα 7-θέσιο που να συνδυάζει χαμηλό κόστος αγοράς με πραγματική χρηστικότητα για την οικογένεια, δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρη στην ελληνική αγορά.

Για χρόνια, όποιος ήθελε 7 θέσεις έπρεπε να στραφεί είτε σε μεγάλα SUV είτε σε ακριβότερα πολυμορφικά, με κόστος αγοράς και χρήσης που συχνά ξέφευγε από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κάπου εδώ είναι που εμφανίζονται ορισμένες προτάσεις που αλλάζουν πλήρως το αφήγημα, όχι με εντυπωσιασμούς αλλά με ωμή λογική.

Το 7-θέσιο που καταφέρνει να ρίξει το κόστος κτήσης κάτω από τις 25.000€ και ταυτόχρονα να υπόσχεται τεράστια αυτονομία, δεν είναι άλλο από το Dacia Jogger ECO-G 120, με τιμή εκκίνησης τις 24.200€. Ένα μοντέλο που δεν προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από premium αφηγήματα, αλλά επενδύει στην ουσία: χώρους, ευελιξία και χαμηλό κόστος χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τι είναι τα Super Hybrid που έχουν γεμίσει την ελληνική αγορά – Ποιες εταιρείες τα φέρνουν

H Geely κατέκτησε την πρώτη θέση στην Κίνα τον Ιανουάριο με 270.167 παραδόσεις οχημάτων

Παρουσίαση του Zeekr 7GT (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
theon_new
BUSINESS

ΤΗΕΟΝ: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

UN-SIMPLE-ACCIDENT_107©Jafar-Panahi-scaled
ΣΙΝΕΜΑ

Ιράν: Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο συν-σεναριογράφος του «It Was Just an Accident», Mehdi Mahmoudian

laikolaixeio_karnavali
ADVERTORIAL

Λαϊκό Λαχείο: Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου η ειδική κλήρωση για το Καρναβάλι – Αποκριάτικο έπαθλο 150.000 ευρώ και κόστος 5 ευρώ ανά πεντάδα

advertorial new
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Green Optimism»: Καλλιεργώντας ενεργά την οικολογική αισιοδοξία στα σχολεία

antetokoumpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντετοκούνμπο: Θέλω να πάρω πρωτάθλημα με τους Μπακς, αλλά αν δεν είναι στόχος τους, ίσως πρέπει να κάνω στροφή (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

M2
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η γη στο Μαζαράκι: Το μήκος της κατολίσθησης ξεπερνά τα 700 μέτρα, μετέφεραν μαθητές στην πλάτη μέσα από χωράφια - Βίντεο από drone

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 12:56
theon_new
BUSINESS

ΤΗΕΟΝ: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

UN-SIMPLE-ACCIDENT_107©Jafar-Panahi-scaled
ΣΙΝΕΜΑ

Ιράν: Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο συν-σεναριογράφος του «It Was Just an Accident», Mehdi Mahmoudian

laikolaixeio_karnavali
ADVERTORIAL

Λαϊκό Λαχείο: Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου η ειδική κλήρωση για το Καρναβάλι – Αποκριάτικο έπαθλο 150.000 ευρώ και κόστος 5 ευρώ ανά πεντάδα

1 / 3