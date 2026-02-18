Το φθηνότερο 7-θέσιο της αγοράς βγάζει 1.400km με ένα γέμισμα – Οι τιμές

Η ανάγκη για ένα 7-θέσιο που να συνδυάζει χαμηλό κόστος αγοράς με πραγματική χρηστικότητα για την οικογένεια, δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρη στην ελληνική αγορά.

Για χρόνια, όποιος ήθελε 7 θέσεις έπρεπε να στραφεί είτε σε μεγάλα SUV είτε σε ακριβότερα πολυμορφικά, με κόστος αγοράς και χρήσης που συχνά ξέφευγε από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κάπου εδώ είναι που εμφανίζονται ορισμένες προτάσεις που αλλάζουν πλήρως το αφήγημα, όχι με εντυπωσιασμούς αλλά με ωμή λογική.

Το 7-θέσιο που καταφέρνει να ρίξει το κόστος κτήσης κάτω από τις 25.000€ και ταυτόχρονα να υπόσχεται τεράστια αυτονομία, δεν είναι άλλο από το Dacia Jogger ECO-G 120, με τιμή εκκίνησης τις 24.200€. Ένα μοντέλο που δεν προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από premium αφηγήματα, αλλά επενδύει στην ουσία: χώρους, ευελιξία και χαμηλό κόστος χρήσης.

