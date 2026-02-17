Παρουσίαση του Zeekr 7GT (photos)

Η Zeekr παρουσίασε τον Ιανουάριο στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το νέο Zeekr 7GT. Σχεδιασμένο με έμφαση στην ακρίβεια, τη σύνδεση με τον οδηγό και την καθημερινή χρηστικότητα, συνδυάζει πρωτοποριακή τεχνολογία, ευρωπαϊκό design και κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού.

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη προσφέρει ιδανική ισορροπία, άμεση απόκριση και εξαιρετική οδική συμπεριφορά. Το επιβλητικό αμάξωμα ευρωπαϊκής έμπνευσης φιλοξενεί αρχιτεκτονική 800V με μπαταρία 75 kWh ή 100 kWh, αυτονομία έως 655 χλμ και υπερταχεία φόρτιση 10-80% σε μόλις 13 λεπτά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για μεγάλα ταξίδια. Προσφέρει χώρους για πέντε επιβάτες, χώρο αποσκευών 456 λίτρων και επιδόσεις που ξεχωρίζουν στην κατηγορία, με επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 210 χλμ/ώρα.

Το Zeekr 7GT διαθέτει ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πενταπλούς συνδέσμους πίσω, εξασφαλίζοντας ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη δυναμική οδήγηση. Τα προγράμματα οδήγησης, από το Comfort έως το Sport, προσαρμόζονται στις ανάγκες του οδηγού, ενώ η δυνατότητα φόρτισης έως 480 kW προσφέρει αυτονομία έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Η βασική έκδοση με τη μπαταρία των 75kWh ξεκινάει από τα 46.990 ευρώ.

