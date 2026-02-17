search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 20:31
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 19:30

Παρουσίαση του Zeekr 7GT (photos)

17.02.2026 19:30
1765540628-zeekr_7gt_356a5817

Η Zeekr παρουσίασε τον Ιανουάριο στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το νέο Zeekr 7GT. Σχεδιασμένο με έμφαση στην ακρίβεια, τη σύνδεση με τον οδηγό και την καθημερινή χρηστικότητα, συνδυάζει πρωτοποριακή τεχνολογία, ευρωπαϊκό design και κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού.

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη προσφέρει ιδανική ισορροπία, άμεση απόκριση και εξαιρετική οδική συμπεριφορά. Το επιβλητικό αμάξωμα ευρωπαϊκής έμπνευσης φιλοξενεί αρχιτεκτονική 800V με μπαταρία 75 kWh ή 100 kWh, αυτονομία έως 655 χλμ και υπερταχεία φόρτιση 10-80% σε μόλις 13 λεπτά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για μεγάλα ταξίδια. Προσφέρει χώρους για πέντε επιβάτες, χώρο αποσκευών 456 λίτρων και επιδόσεις που ξεχωρίζουν στην κατηγορία, με επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 210 χλμ/ώρα.

Το Zeekr 7GT διαθέτει ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πενταπλούς συνδέσμους πίσω, εξασφαλίζοντας ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη δυναμική οδήγηση. Τα προγράμματα οδήγησης, από το Comfort έως το Sport, προσαρμόζονται στις ανάγκες του οδηγού, ενώ η δυνατότητα φόρτισης έως 480 kW προσφέρει αυτονομία έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Η βασική έκδοση με τη μπαταρία των 75kWh ξεκινάει από τα 46.990 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Τα τελευταία roadster της ελληνικής αγοράς

To C-SUV που κοστίζει λιγότερο από supermini – Δες τον εξοπλισμό του

Πώς μια «μικρή» ζημιά στο αυτοκίνητο μπορεί να σου αδειάσει το πορτοφόλι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
isap 8760-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε στον Περισσό συρμός του ΗΣΑΠ – Έμεινε χωρίς ρεύμα

tempi-mathitiko-sillalitirio-athina
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Οργή των συγγενών για την εντολή της εισαγγελέας για εκταφές εξπρές

Anderson Cooper
MEDIA

Ο Άντερσον Κούπερ αποχωρεί από το CBS και την εκπομπή “60 Minutes”

konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή κατά πάντων για τις καταγγελίες εργαζομένων – Απειλεί με μηνύσεις Άδωνι και δημοσιογράφους, μιλά για «εκβιαστές» και «εγκληματική οργάνωση»

dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη stalker που παρενοχλούσε δημοσιογράφο επί 15 χρόνια – Της έστελνε δώρα και καλούσε στο σπίτι της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 20:30
isap 8760-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε στον Περισσό συρμός του ΗΣΑΠ – Έμεινε χωρίς ρεύμα

tempi-mathitiko-sillalitirio-athina
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Οργή των συγγενών για την εντολή της εισαγγελέας για εκταφές εξπρές

Anderson Cooper
MEDIA

Ο Άντερσον Κούπερ αποχωρεί από το CBS και την εκπομπή “60 Minutes”

1 / 3