Τι είναι τα Super Hybrid που έχουν γεμίσει την ελληνική αγορά – Ποιες εταιρείες τα φέρνουν

Πρόκειται για την τεχνολογία που από πολύ αρχή το κοινό αγκάλιασε, μιας και αποτέλεσε τη γέφυρα μεταξύ των θερμικών και των ηλεκτρικών μοντέλων. Με την εντυπωσιακή εξέλιξη των BEV όμως, στην πορεία έμεινε απλά ως μία ακόμη επιλογή, κυρίως για εταιρικούς χρήστες. Σήμερα, η τεχνολογία αυτή γυρίζει σελίδα και επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Τι είναι λοιπόν τα super hybrid και γιατί φέτος η αγορά θα γεμίσει από αυτά;

Για ένα διάστημα, τα plug-in hybrid έμοιαζαν να χάνουν το νόημά τους. Με την εκρηκτική άνοδο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τις επιδοτήσεις/προωθητικές ενέργειες για αυτά και την ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης, πολλοί τα αντιμετώπισαν απλά ως ένα ενδιάμεσο στάδιο, χρήσιμο στην αρχή της μετάβασης μεν, αλλά χωρίς μεγάλες προοπτικές για το μέλλον και την εξέλιξή τους δε. Πράγματι, σε αγορές όπως η Νορβηγία ή η Ολλανδία, το μερίδιο των PHEV μειώθηκε δραματικά, καθώς τα BEV κατέκτησαν τη συντριπτική πλειοψηφία των πωλήσεων. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο σύνθετη.

Σε επίπεδο Ευρώπης, τα PHEV όχι μόνο δεν εξαφανίστηκαν, αλλά σταθεροποιήθηκαν σε μερίδιο περίπου 9% των νέων ταξινομήσεων το 2025, με σαφή σημάδια ανανέωσης. Την ίδια στιγμή, οι κλασικές τεχνολογίες full hybrid (πλήρως υβριδικά / αυτοφορτιζόμενα, όπως π.χ. το Toyota Yaris) κυριαρχούν με πάνω από 30%, αποδεικνύοντας ότι η αγορά εξακολουθεί να εμπιστεύεται περισσότερο μία επιλογή που διαθέτει θερμικό κινητήρα, ακόμη και αν συνυπάρχει με ηλεκτρικό σύστημα.

Αν και αυτά τα σύνολα εξελίσσονται, είναι η τεχνολογία των PHEV που αλλάζει ριζικά. Με μεγαλύτερες μπαταρίες, εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και ηλεκτρική αυτονομία που ξεπερνά πλέον τα 100 χλμ., αυτά τα νέα μοντέλα αποτελούν μια πολύ πιο ολοκληρωμένη επιλογή, που δεν «κουβαλά» απλά επιπλέον βάρος και προσφέρει κίνητρα σε όσους θέλουν leasing (ώστε να γλιτώσουν τον εταιρικό φόρο εάν έχουν ΛΤΠΦ κάτω από 40.000 €).

Έτσι, τα plug-in hybrid της νέας γενιάς δεν είναι απλώς «μεταβατικά». Πλέον, τα λεγόμενα super hybrid μπορούν να λειτουργήσουν ως ηλεκτρικά στην εβδομαδιαία καθημερινότητα, χωρίς παραχωρήσεις ή συχνή φόρτιση, και ως θερμικά στα ταξίδια. Μια φιλοσοφία υβριδικών συστημάτων που επιστρέφει δυναμικά, αυτήν τη φορά όχι για να γεφυρώσει εποχές, αλλά για να συνδυάσει το καλύτερο και των δύο κόσμων.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ SUPER HYBRID

Τα νέα επαναφορτιζόμενα υβριδικά μοντέλα με μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία συνδυάζουν πραγματικά τα πλεονεκτήματα των δύο κόσμων. Αφενός, διαθέτουν ηλεκτρική αυτονομία που ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα, μιας και οι μπαταρίες έχουν σχεδόν διπλάσιο μέγεθος (>18 kWh), επιτρέποντας ολοκληρωμένες καθημερινές μετακινήσεις χωρίς καύσιμο, από τη μία άκρη της πόλης έως την άλλη – και όχι απλά για αστικές διαδρομές. Αφετέρου, ενσωματώνουν αποδοτικούς θερμικούς κινητήρες, εξελιγμένα κιβώτια ταχυτήτων και διαχείριση ενέργειας που θυμίζει τον τρόπο λειτουργίας των full hybrid συστημάτων. Οπότε, λειτουργούν στην πράξη σχεδόν σαν «αυτοφορτιζόμενα», υπό προϋποθέσεις, αξιοποιώντας την ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο πιο ομαλό, πιο φυσικό και πιο αποδοτικό, όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Επίσης, προσφέρουν πλέον την επιλογή για φόρτιση σε DC, μειώνοντας τα 4ωρα (ή τη μεταμεσονύχτια φόρτιση από πρίζα σπιτιού) σε 20-30 λεπτά παραμονής σε έναn σταθμό, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα ταξίδια.

Η αρχή στην Ευρώπη έγινε από τη Mercedes-Benz, με τα τελευταία GLC και C-Class, τα οποία κατάφεραν να προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χλμ. με μία φόρτιση, όταν μάλιστα οι ανταγωνιστές με το ζόρι ξεπερνούσαν τα 50 σε πραγματικές συνθήκες.

Ακολούθησαν λίγα ακόμη premium γερμανικά μοντέλα, όμως η πραγματική ανάπτυξη της τεχνολογίας ήρθε από την Ανατολή. Οι κινεζικές εταιρίες –BYD, Chery, Geely, MG, Lynk&Co, Omoda&Jaecoo κ.ά.– πήραν την ιδέα και την απογείωσαν, παρουσιάζοντας plug-in hybrid με πάνω από 100, 150 ή και 200 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας. Και το σημαντικότερο: με συστήματα διαχείρισης που τα καθιστούν εξαιρετικά αποδοτικά και χωρίς την παραδοσιακή πολυπλοκότητα των πρώτων PHEV.

Η Ευρώπη, όμως, ξανα-χτυπά. Το Group VAG, παρουσίασε φέτος τα δικά της «super hybrid», που μπορεί να μη λειτουργούν σαν αυτοφορτιζόμενα όταν τελειώσει η μπαταρία, όμως έχουν τεράστια ηλεκτρική αυτονομία που ξεπερνάει τα 120 και αγγίζει τα 150 χιλιόμετρα, αλλά και σοφιστικέ σύστημα ανάκτησης.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η τεχνολογία, που κάποτε θεωρούταν «ξεπερασμένη», επιστρέφει ανανεωμένη, με ουσιαστικά πλεονεκτήματα για τον οδηγό. Οι μπαταρίες είναι πλέον μικρότερες σε βάρος, αλλά πιο πυκνές ενεργειακά, ενώ οι θερμικοί κινητήρες λειτουργούν περισσότερο ως «γεννήτριες» ή σε βέλτιστα σημεία αποδοτικότητας. Οι καταναλώσεις σε πραγματικές συνθήκες πέφτουν κάτω από 4 λίτρα/100 χλμ. για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμη και χωρίς συχνή φόρτιση, ενώ η ηλεκτρική οδήγηση μπορεί να καλύψει σχεδόν όλο το καθημερινό προφίλ χρήσης, πάνω από τις υποχρεώσεις-διαδρομές του μέσου οδηγού στην Ευρώπη.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρίες επανεξετάζουν τη στρατηγική τους. Η Stellantis, για παράδειγμα, λάνσαρε νέα plug-in συστήματα μεγάλης αυτονομίας, όπως και η Renault, η οποία ήδη λάνσαρε το πρώτο.

Η ορολογία μπορεί να αλλάζει, μιας και κάθε εταιρία τα αποκαλεί με άλλον τρόπο (super hybrid, hyper hybrid, DM-i, e-Hybrid, e-Power κ.ά.), αλλά η κατεύθυνση είναι κοινή: περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, μικρότερη εξάρτηση από τη φόρτιση και συνολικά χαμηλότερες εκπομπές ρύπων χωρίς το άγχος της αυτονομίας.

Υπάρχει όμως άραγε ταβάνι; Μιας και φέτος στην αγορά κυκλοφόρησαν τα πρώτα PHEV που «άγγιξαν» το όριο των 200. Μάλιστα, ένα από αυτά, το Lynk&Co 08, μας απέδειξε εμπράκτως ότι μπορεί να τα κάνει, ενώ αναμένουμε και το αντίστοιχο μοντέλο από τη Volvo (XC70). Η Toyota θεωρεί, ωστόσο, ότι υπάρχει ένας πρακτικός και περιβαλλοντικός «χρυσός κανόνας» γύρω στα 100 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας, πέρα από τον οποίο η αύξηση της μπαταρίας αρχίζει να γίνεται λιγότερο αποδοτική και ενδεχομένως ζημιογόνος για το σύστημα συνολικά, τόσο σε όρους κόστους όσο και σε περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο επικεφαλής προϊόντων και μάρκετινγκ της Toyota Europe, Andrea Carlucci, έχει δηλώσει ότι η Toyota θεωρεί πως τα 100 χλμ. αντιπροσωπεύουν τη χρυσή τομή (τόσα θα μπορεί να διανύσει με ρεύμα το νέο RAV4) ανάμεσα στην ηλεκτρική αυτονομία και την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των PHEV – σημειώστε πως τα δικά της PHEV ήδη λειτουργούν όπως και τα full hybrid μοντέλα της όταν αδειάσει η μπαταρία, χωρίς επιπτώσεις στην κατανάλωση καυσίμου.

Πριν κλείσουμε, κολλάει ακόμη μία τεχνολογία, ίσως το επόμενο βήμα (;). Τα Range Extended Electric Vehicles (REEV). Πρόκειται για οχήματα που κινούνται μόνο ηλεκτρικά, αλλά διαθέτουν έναν μικρό θερμικό κινητήρα ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας, κρατώντας σταθερές στροφές για τη βέλτιστη απόδοση και εκπομπές. Δεν κινεί απευθείας τους τροχούς, αλλά παρέχει ενεργειακή ασφάλεια σε μεγάλες αποστάσεις. Η Leapmotor, για παράδειγμα, έχει υιοθετήσει αυτήν τη λύση, ενώ η BMW επαναφέρει την ιδέα με την επερχόμενη X5, δίνοντας μια πιο premium διάσταση στην τεχνολογία. Ουσιαστικά, πρόκειται για ηλεκτρικά αυτοκίνητα με πρίζα και ρεζερβουάρ, που γεφυρώνουν ιδανικά τον κόσμο των BEV και των PHEV, χωρίς το άγχος της αυτονομίας και χωρίς να χρειάζονται συχνή φόρτιση. Αν και στο θέμα της κατανάλωσης καυσίμου, για την ώρα, υστερούν αρκετά αν δεν τα φορτίζεις καθημερινά. Συμφέρουν όμως στα ταξίδια.

Στην πράξη, λοιπόν, τα super hybrid έρχονται να καλύψουν το κενό ανάμεσα στα EV και στα κλασικά υβριδικά. Δεν υπόσχονται απόλυτη ηλεκτρική ανεξαρτησία, αλλά εξασφαλίζουν την ίδια αίσθηση στην καθημερινή χρήση, χωρίς φόβο για μεγάλες αποστάσεις ή για την έλλειψη υποδομών. Πρόκειται για μια πιο ρεαλιστική μετάβαση, μια τεχνολογία-γέφυρα που, αντί να σβήσει, εξελίχθηκε, ωρίμασε και τελικά δικαίωσε την ύπαρξή της.

Ποιες εταιρίες προσφέρουν PHEV με τουλάχιστον 100 χλμ. αυτονομίας ή Super Hybrid:

Audi

BMW

BYD

Chery

Citroën

Cupra

Geely

Jaecoo

Lynk & Co

Mercedes-Benz

OMODA

Peugeot

Porsche

Range Rover/Land Rover

Renault

Škoda

Volkswagen

Volvo

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

H Geely κατέκτησε την πρώτη θέση στην Κίνα τον Ιανουάριο με 270.167 παραδόσεις οχημάτων

Παρουσίαση του Zeekr 7GT (photos)

Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο T-Roc (photos)