Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο T-Roc (photos)

Η Volkswagen παρουσιάζει την νέα γενιά του T-Roc. Με πλήρως ανανεωμένο σχεδιασμό, προηγμένη ψηφιακή αρχιτεκτονική και εξηλεκτρισμένο. Κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Volkswagen στην Πάλμελα της Πορτογαλίας, επιβεβαιώνοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα σε επίπεδο σχεδίασης, μηχανολογίας και ποιότητας.

Η καμπίνα του μπορεί να φιλοξενήσει πέντε επιβάτες, με τα μπροστινά καθίσματα να μπορούν να δεχτούν υψηλόσωμους άνω του 1,85 μέτρα. Ο χώρος αποσκευών έχει αυξηθεί κατά 30 λίτρα, φτάνοντας τα 475 λίτρα. Το μοντέλο βασίζεται στη νεότερη πλατφόρμα MQB evo, η οποία δεν αποτελεί απλώς τον σκελετό του αυτοκινήτου, αλλά τη σπονδυλική του στήλη. Με εξαιρετικά υψηλή στρεπτική ακαμψία έως 18.000 Nm το αμάξωμα δεν κάμπτεται, δεν «στραβώνει» στις απότομες στροφές και δεν παρουσιάζει τριγμούς, ακόμη και υπό έντονη καταπόνηση και μακροχρόνια χρήση. Εξοπλίζεται με ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και στις δύο κινητήριες εκδόσεις του (116 ίπποι και 150 ίπποι), μια τεχνική λύση που συναντάται σε ανώτερες κατηγορίες.

Ο τετρακύλινδρος, εξηλεκτρισμένος 1.5 eTSI του νέου T-Roc συνδυάζει υβριδικό σύστημα 48V με τεχνολογίες αιχμής, όπως υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας, ενεργή διαχείριση κυλίνδρων και προηγμένες λύσεις άμεσου ψεκασμού-καύσης. Στο δρόμο, το υβριδικό σύνολο του κινητήρα σε συνδυασμό με το DSG κιβώτιο διπλού συμπλέκτη αποδίδει άμεση απόκριση, ισχυρή ροπή από χαμηλά, με επιπλέον υποστήριξη από το 48V σύστημα όταν απαιτείται, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία σε όλο το φάσμα στροφών και χαμηλότερη κατανάλωση.

Τα μηχανικά σύνολα είναι: 1.5 eTSI, 116 ίπποι: Στάνταρ ήπια υβριδική τεχνολογία 48V με μπαταρία ιόντων λιθίου και μίζα-εναλλάκτη 48V με ιμάντα. Αποδίδει 220 Nm επιταχύνει 0-100 χλμ/ώρα σε 10,6″ και φτάνει τα 196 χλμ/ώρα τελική ταχύτητα. 1.5 eTSI 150 ίπποι: Η ισχυρότερη εκδοχή του 1.5 eTSI, στάνταρ στο T-Roc R-Line, αποδίδει 250 Nm επιταχύνει 0-100 χλμ/ώρα σε 8,9″ και επιτρέπει τελική ταχύτητα έως 212 χλμ/ώρα Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού και τους τροχούς, η μεικτή κατανάλωση παραμένει κοντά στα 6 λίτρα.

