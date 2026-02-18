Nissan, Honda και Mitsubishi εξακολουθούν να συζητούν για τη συγχώνευσή τους – Τι συμβαίνει με τη Nissan

Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες Nissan, Honda και Mitsubishi εξακολουθούν να συζητούν για τη συγχώνευσή τους, με ελάχιστα βήματα προόδου μέχρι στιγμής, ένα χρόνο μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να συγχωνευθούν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nissan, Ιβάν Εσπινόζα, δήλωσε ότι η Nissan είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε συνεργασία που μπορεί να τη βοηθήσει να βελτιώσει τις δραστηριότητές της, καθώς οι συνομιλίες συνεργασίας συνεχίζονται με τη Honda και τη Mitsubishi ένα χρόνο μετά την απόρριψη της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης μεταξύ Honda και Nissan, αναφέρει το Automotive News Europe.

Ένα χρόνο αφότου οι Honda, Nissan και Mitsubishi άφησαν άναυδο τον κλάδο με τη διάλυση της μεγάλης συγχώνευσής τους πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, οι τρεις αυτοκινητοβιομηχανίες εξακολουθούν να συζητούν για συνεργασίες.

Ο κ. Εσπινόζα, προβλέπει καθαρή ζημία 4,24 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος. Η Nissan θα αποχωρήσει και από τα επτά παγκόσμια εργοστάσια συναρμολόγησης που έχει θέσει ως στόχο να τα κλείσει και προχωρά νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα στην περικοπή περίπου 20.000 θέσεων εργασίας, δήλωσε ο ίδιος, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ανακάμπτει, έχει περιορίσει τις προβλεπόμενες λειτουργικές ζημίες της.

Η Nissan, ανακοίνωσε ότι κατέγραψε ζημίες 185 εκατομμύριων δολάριων για το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, περίπου διπλάσια από τις ζημίες που κατέγραψε ένα χρόνο νωρίτερα. Οι τριμηνιαίες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 6% σε σχεδόν 19,6 δισεκατομμύρια δολάρια. «Δυστυχώς, όταν κάνεις αναδιάρθρωση, υπάρχουν έξοδα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ιβάν Εσπινόζα. «Κατά μία έννοια, είναι αναμενόμενο». Είπε ότι η Nissan βρισκόταν στο σωστό δρόμο, αλλά αναγνώρισε τα εμπόδια από τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και άλλες πιέσεις στις πωλήσεις.

Η Nissan έχει μειώσει θέσεις εργασίας και έχει πουλήσει το κτίριο των κεντρικών της γραφείων. Κλείνει το ναυαρχικό της εργοστάσιο στην Οπάμα της Ιαπωνίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών αναδιάρθρωσης της παγκόσμιας παραγωγής της.

Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι η δημοτικότητα των ηλεκτρικών οχημάτων υποχωρεί και αυτό μπορεί να βλάψει αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Nissan, η οποία είναι αισιόδοξη για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Η εταιρία μετατοπίζει το βραχυπρόθεσμο ενδιαφέρον της σε PHEV και EREV καθώς η κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων επιβραδύνεται. Το Nissan Frontier Pro, ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε στις 23 Απριλίου 2025 στην έκθεση αυτοκινήτου της Σαγκάης, θα είναι το πρώτο ηλεκτροκίνητο pickup της εταιρείας όταν κυκλοφορήσει στην Κίνα αργότερα μέσα στο έτος.

Η Nissan εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγωγής του pickup Frontier Pro που κατασκευάζεται στην Κίνα στην Ευρώπη.

