To Toyota που έχει πάνω από 75% μερίδιο στη κατηγορία του – Τιμή κάτω από 20.000€

Σε μια κατηγορία που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από μικρούς όγκους και περιορισμένο αριθμό επιλογών, υπάρχει ένα Toyota που καταφέρνει να συγκεντρώνει πάνω από τα 3/4 των συνολικών ταξινομήσεων της κατηγορίας του, διαμορφώνοντας ουσιαστικά μόνο του την εμπορική εικόνα του segment.

Με 107 ταξινομήσεις σε σύνολο 140, το Toyota Aygo X Hybrid αγγίζει το 76,43% μερίδιο αγοράς, αφήνοντας σε σημαντική απόσταση κάθε ανταγωνιστή. Ένα ποσοστό που δεν αποτυπώνει απλώς επιτυχία, αλλά ξεκάθαρη κυριαρχία στην A-SUV κατηγορία. Και όλα αυτά, με τιμή εκκίνησης κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000€, στοιχείο που παίζει καθοριστικό ρόλο για την ελληνική αγορά.

Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί το Aygo X από οτιδήποτε άλλο στην κατηγορία είναι η υβριδική του αρχιτεκτονική. Για πρώτη φορά σε τόσο compact διαστάσεις, συναντάμε Full Hybrid Electric σύστημα, μεταφέροντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα της Toyota σε καθαρά αστικό αποτύπωμα. Το σύνολο Hybrid συνδυάζει θερμικό κινητήρα 1.5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας 116 ίππους συνδυαστικά. Η λειτουργία είναι πλήρως αυτοφορτιζόμενη, χωρίς ανάγκη φόρτισης, με το σύστημα να διαχειρίζεται αυτόματα τη συνεργασία θερμικού και ηλεκτρικού μοτέρ. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε αθόρυβη λειτουργία στην πόλη, άμεση απόκριση στο γκάζι και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση.

