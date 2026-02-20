search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

20.02.2026 16:00

Η Renault αναφέρει πτώση κερδών για το 2025 – Eκδίδει επιφυλακτικές προβλέψεις, καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός

credit: AP

Ο Όμιλος Renault κατέγραψε πτώση 15% στα λειτουργικά κέρδη του για το 2025 και προβλέπει χαμηλότερα περιθώρια κέρδους το 2026, καθώς οι πιέσεις στις τιμές από τον αυξανόμενο κινεζικό ανταγωνισμό και τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές του στην κεντρική ευρωπαϊκή αγορά μειώνουν τα κέρδη.

«Τα αποτελέσματά μας για το 2025, σε ένα απαιτητικό περιβάλλον αγοράς, καταδεικνύουν τη δέσμευση των ομάδων μας να παρέχουν συνεπή, κορυφαία απόδοση μεταξύ των παικτών της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτή η απόδοση υπογραμμίζει τη δύναμη των βασικών μας μεγεθών και την ευελιξία μας. Το πιο σημαντικό, αυτή η επιτυχία επικυρώνει τη σταθερή στρατηγική προϊόντων μας και τη δύναμη των μαρκών μας, όπως αναγνωρίζεται από τους οδηγούς. Σε λίγες εβδομάδες, θα σκιαγραφήσουμε τη στρατηγική μας που στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησής μας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του λειτουργικού και οικονομικού μας μοντέλου. Τοποθετούμαστε για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία, εδραιώνοντας τον Όμιλο Renault ως σημείο αναφοράς του κλάδου και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας», δήλωσε ο François Provost, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Renault.

Το 2025, ο Όμιλος Renault πούλησε 2.336.807 οχήματα παγκοσμίως (+3,2% σε μια αγορά με αύξηση 1,6%), με όλες τις τρεις συμπληρωματικές μάρκες του να ξεπερνούν την αγορά.

Στην Ευρώπη, ο Όμιλος Renault βρίσκεται στο βάθρο των κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM). Η μάρκα Renault είναι η πρώτη γαλλική μάρκα αυτοκινήτων παγκοσμίως και η δεύτερη στην Ευρώπη (PC + LCV). Η Dacia είναι η 2 στις λιανικές πωλήσεις PC στην Ευρώπη, με το Sandero να είναι το πρώτο επιβατικό αυτοκίνητο με τις καλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη σε όλα τα κανάλια. Η Alpine ξεπέρασε τις 10.000 ταξινομήσεις για πρώτη φορά, υπερδιπλασιάζοντας τις πωλήσεις σε σχέση με το 2024. Σε διεθνές επίπεδο, η μάρκα Renault είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 11,7% χάρη στη σημαντική ανάπτυξη στις βασικές αγορές της: Λατινική Αμερική (+11,3%), Νότια Κορέα (+55,9%), Μαρόκο (+44,8%).

Ο Όμιλος Renault συνεχίζει την επιθετική προσέγγιση ηλεκτροκίνησης, με ισχυρή ανάπτυξη τόσο στα ηλεκτρικά (+77,3%) όσο και στα υβριδικά (+35,2%). Το μείγμα ηλεκτρικών και HEV έφτασε αντίστοιχα στο 14% και 30% των συνολικών πωλήσεων.

Η Renault πρωτοπορεί στα ηλεκτρικά οχήματα χάρη στα νέα της μοντέλα, φτάνοντας το 20,3% του μείγματος ηλεκτρικών οχημάτων (πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων +72,4%), διατηρώντας παράλληλα ισχυρή εστίαση στις πωλήσεις HEV (+17,1%).

Οι πωλήσεις HEV της Dacia αυξήθηκαν κατά 122,0% σε σύγκριση με το 2024.

Οι πωλήσεις σε πελάτες λιανικής στην Ευρώπη αντιπροσώπευαν σχεδόν το 60% των πωλήσεων Group PC (+17 μονάδες έναντι του μέσου όρου της αγοράς), με τα Dacia Sandero, Dacia Duster και Renault Clio στις 5 κορυφαίες θέσεις αυτής της κατηγορίας.

Στην κατηγορία C και άνω οι πωλήσεις για την Renault Group PC στην Ευρώπη έφτασαν στο 31% (+1,0 μονάδα).

