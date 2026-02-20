search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 12:17
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.02.2026 11:02

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι coupe SUV και ξεκινά από 19.680 ευρώ

20.02.2026 11:02
TA0007-taigo-interior-cockpit-visual-green

Στην κατηγορία των μικρών SUV, όπου ο ανταγωνισμός είναι «άγριος», η Volkswagen βρήκε έναν ξεχωριστό τρόπο να προσελκύσει νέους οδηγούς και οικογένειες: με ένα προσιτό coupe SUV που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στην τιμή του.

Το Taigo δεν είναι απλώς ένα ακόμα compact crossover. Είναι το πιο οικονομικό μοντέλο της Volkswagen, αλλά με εμφάνιση και αίσθηση που παραπέμπουν σε κάτι ακριβότερο. Το σχήμα του, με την χαμηλή οροφή, την κουπέ γραμμή και τα αιχμηρά LED φώτα, δίνει στο αμάξωμα έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα. Η πλατφόρμα είναι η ίδια με του Polo και του T-Cross, ωστόσο το Taigo ξεχωρίζει για τη διαφορετική του σιλουέτα, που το κάνει να δείχνει πιο premium και πιο “ευρωπαϊκό” σε αναλογίες.

Το ταμπλό είναι γνώριμο από τα νεότερα Volkswagen, με ψηφιακό πίνακα οργάνωνοθόνη αφής 6,5’’μοντέρνα εργονομία και ποιότητα κατασκευής που δύσκολα βρίσκεις σε αυτοκίνητο αυτής της τιμής.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Το Mini Aceman SE σε ρόλο απόλυτου ηλεκτρικού «συντρόφου» στο Τόκιο

Best-seller BMW πάνω από 100.000€ – Ποιο μεγάλο SUV οδηγεί την κατηγορία (photos)

Η DS Automobiles γίνεται κύριος χορηγός της ομάδας France SailGP, πρωτιά για αυτοκινητοβιομηχανία σε αυτό το πρωτάθλημα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Είμαι καλά, μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε» (Video)

oscars_2002_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής απονομής (photos)

kairos_vroxi_2711_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

ilikiomenos_odigos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 87χρονος οδηγός παρέσυρε πεζή, του είχε αφαιρεθεί η άδεια

tempi-distixima-treno
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ακυρώνονται τρεις εκταφές σορών – Εξώδικο από συγγενείς, ζητούν να γίνουν οι εξετάσεις στο εξωτερικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 12:17
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Είμαι καλά, μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε» (Video)

oscars_2002_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής απονομής (photos)

kairos_vroxi_2711_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

1 / 3