Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι coupe SUV και ξεκινά από 19.680 ευρώ

Στην κατηγορία των μικρών SUV, όπου ο ανταγωνισμός είναι «άγριος», η Volkswagen βρήκε έναν ξεχωριστό τρόπο να προσελκύσει νέους οδηγούς και οικογένειες: με ένα προσιτό coupe SUV που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στην τιμή του.

Το Taigo δεν είναι απλώς ένα ακόμα compact crossover. Είναι το πιο οικονομικό μοντέλο της Volkswagen, αλλά με εμφάνιση και αίσθηση που παραπέμπουν σε κάτι ακριβότερο. Το σχήμα του, με την χαμηλή οροφή, την κουπέ γραμμή και τα αιχμηρά LED φώτα, δίνει στο αμάξωμα έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα. Η πλατφόρμα είναι η ίδια με του Polo και του T-Cross, ωστόσο το Taigo ξεχωρίζει για τη διαφορετική του σιλουέτα, που το κάνει να δείχνει πιο premium και πιο “ευρωπαϊκό” σε αναλογίες.

Το ταμπλό είναι γνώριμο από τα νεότερα Volkswagen, με ψηφιακό πίνακα οργάνων, οθόνη αφής 6,5’’, μοντέρνα εργονομία και ποιότητα κατασκευής που δύσκολα βρίσκεις σε αυτοκίνητο αυτής της τιμής.

