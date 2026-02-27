Ματσάρες Ρεάλ -Μάντσεστερ Σίτι και Παρί- Τσέλσι στους «16» του Champions League

Τρομερά ζευγάρια, αλλά και διασταυρώσεις… φωτιά έβγαλε η κληρωτίδα του Champions League στην φάση των «16».

Η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι, η Παρί Σεν Ζερμέν την Τσέλσι και η Λεβερκούζεν που απέκλεισε τον Ολυμπιακό, θα παίξει με την Άρσεναλ.

Ο νικητής του Ρεάλ-Σίτι μάλιστα, θα πέσει στα προημιτελικά πάνω στην Μπάγερν (ή την Αταλάντα που είναι αντίπαλός της), ενώ στα ημιτελικά διασταυρώνουν με μία εκ των Παρί, Λίβερπουλ ή Τσέλσι!.

Τα ζευγάρια στη φάση των «16» και ο δρόμος ως τα ημιτελικά

Φάση των «16»

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

Αταλάντα – Μπάγερν

Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι / Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι / Αταλάντα – Μπάγερν

Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα / Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ/ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι / Γαλατασαράι – Λίβερπουλ VS Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι / Αταλάντα – Μπάγερν

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι / Αταλάντα – Μπάγερν Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα / Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ VS Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ/ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

