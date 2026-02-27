Ματσάρες Ρεάλ -Μάντσεστερ Σίτι και Παρί- Τσέλσι στους «16» του Champions League

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τρομερά ζευγάρια, αλλά και διασταυρώσεις… φωτιά έβγαλε η κληρωτίδα του Champions League στην φάση των «16».
Η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι, η Παρί Σεν Ζερμέν την Τσέλσι και η Λεβερκούζεν που απέκλεισε τον Ολυμπιακό, θα παίξει με την Άρσεναλ.
Ο νικητής του Ρεάλ-Σίτι μάλιστα, θα πέσει στα προημιτελικά πάνω στην Μπάγερν (ή την Αταλάντα που είναι αντίπαλός της), ενώ στα ημιτελικά διασταυρώνουν με μία εκ των Παρί, Λίβερπουλ ή Τσέλσι!.
Φάση των «16»
Προημιτελικά
Ημιτελικά
