27.02.2026 13:36

Ματσάρες Ρεάλ -Μάντσεστερ Σίτι και Παρί- Τσέλσι στους «16» του Champions League

27.02.2026 13:36
Τρομερά ζευγάρια, αλλά και διασταυρώσεις… φωτιά έβγαλε η κληρωτίδα του Champions League στην φάση των «16».

Η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι, η Παρί Σεν Ζερμέν την Τσέλσι και η Λεβερκούζεν που απέκλεισε τον Ολυμπιακό, θα παίξει με την Άρσεναλ.

Ο νικητής του Ρεάλ-Σίτι μάλιστα, θα πέσει στα προημιτελικά πάνω στην Μπάγερν (ή την Αταλάντα που είναι αντίπαλός της), ενώ στα ημιτελικά διασταυρώνουν με μία εκ των Παρί, Λίβερπουλ ή Τσέλσι!.

Τα ζευγάρια στη φάση των «16» και ο δρόμος ως τα ημιτελικά

Φάση των «16»

  • Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
  • Γαλατασαράι – Λίβερπουλ
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
  • Αταλάντα – Μπάγερν
  • Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα
  • Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ
  • Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ
  • Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Προημιτελικά

  • Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι / Γαλατασαράι – Λίβερπουλ
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι / Αταλάντα – Μπάγερν
  • Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα / Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ
  • Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ/ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Ημιτελικά

  • Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι / Γαλατασαράι – Λίβερπουλ VS Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι / Αταλάντα – Μπάγερν
  • Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα / Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ VS Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ/ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

