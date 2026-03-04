search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

04.03.2026 06:10

Οι… πύραυλοι φτάνουν σε αντλίες και ράφια: Η αμόλυβδη «παίζει» με τα 2 ευρώ, τα νωπά «τρέχουν» με 11,8% – Γιατί πέφτει ο χρυσός

Ενώ οι σειρήνες του πολέμου στη Μέση Ανατολή ηχούν πλέον πιο κοντά στην καρδιά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας, η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν γνώριμο αλλά πιο επικίνδυνο εχθρό: τον «εισαγόμενο» πανικό. Οι εξελίξεις της 3ης Μαρτίου 2026 δείχνουν ότι η κρίση δεν περιορίζεται στα πεδία των μαχών, αλλά μεταφέρεται βίαια στα πρατήρια καυσίμων, στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Το παράδοξο των μετάλλων: Γιατί πέφτει ο χρυσός;

Σε κάθε προηγούμενη κρίση, ο χρυσός και το ασήμι ήταν το «ασφαλές λιμάνι». Πλέον, όμως, γινόμαστε μάρτυρες ενός παράδοξου: οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων καταγράφουν απότομη βουτιά, με το ασήμι να διολισθαίνει έως και 11% μέσα σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα.

Η εξήγηση δεν κρύβεται στην ειρήνευση, αλλά στον τρόμο. Οι διεθνείς επενδυτές, φοβούμενοι μια γενικευμένη κατάρρευση των χρηματιστηρίων, ρευστοποιούν τα πάντα για να εξασφαλίσουν δολάρια. Αυτή η «φυγή προς τη ρευστότητα» σημαίνει ότι ο Έλληνας μικροεπενδυτής που κατέφυγε στη χρυσή λίρα για προστασία, βλέπει την αξία της να υποχωρεί την ίδια στιγμή που το κόστος ζωής του εκτοξεύεται. Η πτώση των μετάλλων είναι το σήμα μιας επερχόμενης παγκόσμιας ύφεσης.

Η «ψυχολογία της αντλίας» και το φάντασμα των 2 ευρώ

Στην εγχώρια αγορά, οι εικόνες από τις ουρές στα βενζινάδικα της Αττικής επιστρέφουν. Παρά τις διαβεβαιώσεις για επάρκεια, η τιμή του Brent που φλερτάρει με τα 85 δολάρια και η απειλή στα Στενά του Ορμούζ, έχουν θέσει την αντλία σε τροχιά ανόδου. Η αμόλυβδη πιέζει ήδη το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, τροφοδοτώντας έναν πληθωρισμό που αρνείται να υποχωρήσει.

Το πρόβλημα είναι διπλό: η αύξηση των καυσίμων μετακυλείεται ακαριαία στα τρόφιμα. Με τον πληθωρισμό των νωπών προϊόντων να τρέχει ήδη με 11,8%, η νέα ενεργειακή κρίση απειλεί να μετατρέψει το καθημερινό τραπέζι σε είδος πολυτελείας.

Η στάση αναμονής και τα «pass»

Η κυβέρνηση παρακολουθεί τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ να γεμίζουν τα ταμεία λόγω των αυξημένων τιμών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρατά τα επιτόκια ψηλά, στραγγαλίζοντας τα νοικοκυριά. Το ερώτημα πλέον είναι σαφές: Θα υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση ή θα αρκεστούμε και πάλι σε προσωρινά επιδόματα «pass» που εξατμίζονται πριν καν φτάσουν στον καταναλωτή;

