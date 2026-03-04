Οι… πύραυλοι φτάνουν σε αντλίες και ράφια: Η αμόλυβδη «παίζει» με τα 2 ευρώ, τα νωπά «τρέχουν» με 11,8% – Γιατί πέφτει ο χρυσός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ενώ οι σειρήνες του πολέμου στη Μέση Ανατολή ηχούν πλέον πιο κοντά στην καρδιά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας, η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν γνώριμο αλλά πιο επικίνδυνο εχθρό: τον «εισαγόμενο» πανικό. Οι εξελίξεις της 3ης Μαρτίου 2026 δείχνουν ότι η κρίση δεν περιορίζεται στα πεδία των μαχών, αλλά μεταφέρεται βίαια στα πρατήρια καυσίμων, στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
Σε κάθε προηγούμενη κρίση, ο χρυσός και το ασήμι ήταν το «ασφαλές λιμάνι». Πλέον, όμως, γινόμαστε μάρτυρες ενός παράδοξου: οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων καταγράφουν απότομη βουτιά, με το ασήμι να διολισθαίνει έως και 11% μέσα σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα.
Η εξήγηση δεν κρύβεται στην ειρήνευση, αλλά στον τρόμο. Οι διεθνείς επενδυτές, φοβούμενοι μια γενικευμένη κατάρρευση των χρηματιστηρίων, ρευστοποιούν τα πάντα για να εξασφαλίσουν δολάρια. Αυτή η «φυγή προς τη ρευστότητα» σημαίνει ότι ο Έλληνας μικροεπενδυτής που κατέφυγε στη χρυσή λίρα για προστασία, βλέπει την αξία της να υποχωρεί την ίδια στιγμή που το κόστος ζωής του εκτοξεύεται. Η πτώση των μετάλλων είναι το σήμα μιας επερχόμενης παγκόσμιας ύφεσης.
Στην εγχώρια αγορά, οι εικόνες από τις ουρές στα βενζινάδικα της Αττικής επιστρέφουν. Παρά τις διαβεβαιώσεις για επάρκεια, η τιμή του Brent που φλερτάρει με τα 85 δολάρια και η απειλή στα Στενά του Ορμούζ, έχουν θέσει την αντλία σε τροχιά ανόδου. Η αμόλυβδη πιέζει ήδη το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, τροφοδοτώντας έναν πληθωρισμό που αρνείται να υποχωρήσει.
Το πρόβλημα είναι διπλό: η αύξηση των καυσίμων μετακυλείεται ακαριαία στα τρόφιμα. Με τον πληθωρισμό των νωπών προϊόντων να τρέχει ήδη με 11,8%, η νέα ενεργειακή κρίση απειλεί να μετατρέψει το καθημερινό τραπέζι σε είδος πολυτελείας.
Η κυβέρνηση παρακολουθεί τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ να γεμίζουν τα ταμεία λόγω των αυξημένων τιμών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρατά τα επιτόκια ψηλά, στραγγαλίζοντας τα νοικοκυριά. Το ερώτημα πλέον είναι σαφές: Θα υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση ή θα αρκεστούμε και πάλι σε προσωρινά επιδόματα «pass» που εξατμίζονται πριν καν φτάσουν στον καταναλωτή;
