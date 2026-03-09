search
09.03.2026 13:03

Η τεχνητή νοημοσύνη πρωταγωνιστεί στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM 2026 με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE TELEKOM 

09.03.2026 13:03
comsote_stem
  • Με θέμα «Aπό την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη», δηλώσεις συμμετοχής στο STEM Education
  • 12 χρόνια η COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων στην Ελλάδα

Το θέμα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026, “Από την Ανθρώπινη στην Τεχνητή Νοημοσύνη”, αναδεικνύει την ανάγκη εξοικείωσης των νέων με την τεχνητή νοημοσύνη, μια τεχνολογία που καθορίζει το παρόν και το μέλλον.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης STEM Education με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE TELEKOM, που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Με στόχο να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη προσβάσιμη σε όλους, η COSMOTE TELEKOM στηρίζει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων για την αξιοποίηση του ΑΙ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό έχουν ξεκινήσει και εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την χώρα αναμένεται να συμμετάσχουν. Οι περιφερειακοί διαγωνισμοί θα διεξαχθούν μέχρι τις αρχές Απριλίου, και ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου 2026 στο Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, στο Μαρούσι.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του ανθρώπου

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026 εστιάζει στον άνθρωπο και στο πώς η τεχνολογία και ειδικότερα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, να δώσει λύσεις σε σύγχρονες ανάγκες και να ανοίξει νέους ορίζοντες για την κοινωνία. Μέσα από πέντε βασικούς πυλώνες, πρωτογενής τομέας, ενέργεια, πολιτισμός, τέχνες και μεταφορές, οι μαθητικές ομάδες καλούνται να αναπτύξουν καινοτόμες ρομποτικές λύσεις και αυτοματισμούς που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι ομάδες θα αξιολογηθούν τόσο για την τεχνική αρτιότητα των κατασκευών όσο και για την καινοτομία, την πρακτική εφαρμογή και τον κοινωνικό αντίκτυπο των προτεινόμενων λύσεων.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού διοργανώνονται δωρεάν online σεμινάρια STEM για τους εκπαιδευτικούς και προπονητές των ομάδων, και παρέχεται δωρεάν εξοπλισμός ρομποτικής σε σχολεία.

12 χρόνια η COSMOTE TELEKOM στηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων

Η COSMOTE TELEKOM με στόχο τη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας για όλους, στηρίζει τα τελευταία 12 χρόνια τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM που ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων και καλλιεργεί την επαφή τους με τις νέες τεχνολογίες μέσα από βιωματική μάθηση και ομαδικά projects. Μέχρι σήμερα, μέσα από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό έχουν καταγραφεί 60.000 συμμετοχές μαθητών, 18.300 συμμετοχές καθηγητών σε δωρεάν οnline σεμινάρια εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και έχουν διατεθεί 1.250 δωρεάν πακέτα εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε σχολεία.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

craig-murphy
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Από τον Μπραντ Πιτ σε Ύδρα, Χαλκίδα και Αθήνα μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ και τον Κίλιαν Μέρφι στην Κέρκυρα

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

1 / 3