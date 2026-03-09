search
09.03.2026 13:02

«Ο Μουνής» της Λένας Κιτσοπούλου στο OLVIO – Οκτώ τελευταίες παραστάσεις έως 5 Απριλίου

Τελευταίος μήνας παραστάσεων για το έργο της Λένας Κιτσοπούλου «Ο Μουνής» που σκηνοθέτησε η Νατάσα Παπαμιχαήλ και παρουσιάζεται με επιτυχία για δεύτερη χρονιά στο θέατρο OLVIO από ένα θίασο εκλεκτών ερμηνευτών. Οι διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής επαρχίας όπως σκιαγραφούνται από τη διεισδυτική αλληγορική γραφή της συγγραφέως αναδύονται ευρηματικά και με γλυκόπικρο χιούμορ δημιουργούν μια εξαιρετική παράσταση συνόλου.

Γλέντια, φωνές, τραγούδια, κλαρίνα και μαχαίρια, ανεκπλήρωτοι έρωτες και απραγματοποίητα όνειρα, παρελαύνουν σε ένα κομμωτήριο στην ελληνική επαρχία. Τα κουτσομπολιά πάνε κι έρχονται όπως τα ρόλεϊ στα κεφάλια των γυναικών που ανελέητα κρίνουν και κατακρίνουν τους πάντες και τα πάντα. Μια νεαρή κοπέλα -ξεφυλλίζοντας περιοδικά- ελπίζει να έρθει η μέρα που θα μπει και η ίδια σε μια σελίδα σ’ αυτό.

Στο καφενείο, άντρες με κομπολόγια στα χέρια διαδίδουν νέα κι ένα μικρό αγόρι ονειρεύεται…

Οι ζωές των άλλων μπαίνουν στο μικροσκόπιο για να ξορκίσουν αμαρτίες. Οι ανθρώπινοι χαρακτήρες σε ρόλους κωμικοτραγικούς, τόσο βίαιους όσο και τρυφερούς. Το παραμύθι του έρωτα, του θανάτου αλλά και μια βίαια δομημένη κοινωνία, μέσα από τις ζωγραφιές πάνω σ’ ένα τραπεζομάντιλο καφενείου.

Και ο Μουνής, σα σκιάχτρο σε χωράφι, στέκει εκεί, σύμβολο της ύπαρξής του, σταθερό, αινιγματικό, σιωπηλός παρατηρητής μιας κοινωνίας που ξέρει τα πάντα, αλλά δε λέει τίποτα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Λένα Κιτσοπούλου

Σκηνοθεσία Θεατρική διασκευή: Νατάσα Παπαμιχαήλ

Σκηνικά – Κοστούμια: Βαγγέλης Ζιλέλης

Φωτισμοί: Νίκος Βούλγαρης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – επιμέλεια: Βασίλης Τζαβάρας

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μακούρινα

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Καλλιόπη Καραμάνη, Ηλέκτρα Κομνηνίδου, Γιώργος Ντούσης, Γιάννης Οικονομίδης, Χαρά Τσιτομενέα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παραστάσεις: Σάββατο 19:00Κυριακή 20:30

Έως 5 Απριλίου

Διάρκεια: 80 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

Trailer: Ο “ΜΟΥΝΗΣ” – OLVIO

Θέατρο OLVIO

Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός, τηλ: 210 34 14 118

Ώρες κράτησης εισιτηρίων: 18:00 – 21:00

