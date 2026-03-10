Λευκός Οίκος: Διέψευσε τον υπουργό ενέργειας που είπε ότι το ναυτικό συνόδευσε πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ

Τη διάψευση του Λευκού Οίκου προκάλεσε ανάρτηση του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ότι το ναυτικό της χώρας συνόδευσε ένα πετρελαιοφόρο μέσω των Στενών του Ορμούζ, εν μέσω εντάσεων σχετικά με τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου στη θαλάσσια οδό.

Μιλώντας σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε ότι στην πραγματικότητα, το Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει μέχρι στιγμής συνοδεύσει κανένα πλοίο μέσω του στενού.

🇺🇸The issue of lifting U.S. #sanctions on the oil sectors of several countries continues to be discussed by the Trump administration, the White House press secretary said.



Other statements by Caroline Leavitt at the briefing:



– Media reports of 150 U.S. military personnel… pic.twitter.com/4EDF87sJRb — News.Az (@news_az) March 10, 2026

Ο Ράιτ, ο οποίος είχε διατυπώσει τον ισχυρισμό του με ανάρτησή του στο Χ, διέγραψε την ανάρτηση, η οποία ανέφερε:

«Ο Πρόεδρος Τραμπ διατηρεί τη σταθερότητα της παγκόσμιας ενέργειας κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν», έγραψε ο Ράιτ στο X. «Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε με επιτυχία ένα πετρελαιοφόρο μέσω του Στενού του Ορμούζ για να διασφαλίσει ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να ρέει προς τις παγκόσμιες αγορές».

Ορισμένοι δημοσιογράφοι που έχουν παρακολουθήσει την προσέγγιση των ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό του Ράιτ.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και ένα σημαντικό μέρος των παγκόσμιων προμηθειών LNG διέρχονται από το στενό. Με τη διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού να έχει περιοριστεί σημαντικά από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί τις τελευταίες ημέρες και παραμένουν υψηλές παρά την πτώση τους την Τρίτη.

