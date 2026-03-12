search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 09:13
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 08:15

EUROCERT: Στη FOODEXPO 2026 με έμφαση στην πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων

12.03.2026 08:15
FOODEXPO 2026

Με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας στον αγροδιατροφικό τομέα, η EUROCERT θα συμμετάσχει και φέτος στη FOODEXPO 2026, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου 2026 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών, παραγωγούς, εξαγωγείς και επαγγελματίες της αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η EUROCERT θα βρίσκεται στην Αίθουσα 3, στο Περίπτερο B12.01, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το εύρος των υπηρεσιών πιστοποίησης που παρέχει, καθώς και για τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας θα βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο για να συζητήσουν με επαγγελματίες της αγοράς, παρουσιάζοντας λύσεις πιστοποίησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επιχειρήσεων και στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών.

Παράλληλα, θα αναδειχθεί ο ρόλος της πιστοποίησης ως εργαλείου που ενισχύει την αξιοπιστία των προϊόντων, συμβάλλει στη διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών παραγωγής και υποστηρίζει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων.

Η παρουσία της EUROCERT στη FOODEXPO 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή της για την προώθηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης στον κλάδο της παραγωγής τροφίμων.

Διαβάστε επίσης:

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του – Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας

Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή MoU με ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών στα Κεραμεία Αλλατίνη

Στρατηγική συμμαχία AKTOR – ONEX για τη διεκδίκηση του λιμανιού της Ελευσίνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lifting_new
ΥΓΕΙΑ

Στοχευμένο λίφτινγκ: Πώς οι μικροεπεμβάσεις προσφέρουν φυσικό αποτέλεσμα

bombardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται για 13η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν «κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ – Επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο – Όλες οι εξελίξεις

AFROTICA_TRAKTER
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στα εγκαίνια της Agrotica

xrimata-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων – Υπερκέρδη ολιγοπωλίων απέναντι σε μισθούς του 2009

syriza famellos – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Υψηλοί αντιπολιτευτικοί τόνοι με φόντο στρατηγική αμηχανία και εσωκομματικές τριβές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 09:13
lifting_new
ΥΓΕΙΑ

Στοχευμένο λίφτινγκ: Πώς οι μικροεπεμβάσεις προσφέρουν φυσικό αποτέλεσμα

bombardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται για 13η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν «κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ – Επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο – Όλες οι εξελίξεις

AFROTICA_TRAKTER
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στα εγκαίνια της Agrotica

1 / 3