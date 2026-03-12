EUROCERT: Στη FOODEXPO 2026 με έμφαση στην πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων

Με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας στον αγροδιατροφικό τομέα, η EUROCERT θα συμμετάσχει και φέτος στη FOODEXPO 2026, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου 2026 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών, παραγωγούς, εξαγωγείς και επαγγελματίες της αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η EUROCERT θα βρίσκεται στην Αίθουσα 3, στο Περίπτερο B12.01, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το εύρος των υπηρεσιών πιστοποίησης που παρέχει, καθώς και για τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας θα βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο για να συζητήσουν με επαγγελματίες της αγοράς, παρουσιάζοντας λύσεις πιστοποίησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επιχειρήσεων και στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών.

Παράλληλα, θα αναδειχθεί ο ρόλος της πιστοποίησης ως εργαλείου που ενισχύει την αξιοπιστία των προϊόντων, συμβάλλει στη διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών παραγωγής και υποστηρίζει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων.

Η παρουσία της EUROCERT στη FOODEXPO 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή της για την προώθηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης στον κλάδο της παραγωγής τροφίμων.

