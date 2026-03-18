Δημήτρης Αϊβαλιώτης – Μάγδα Μαυρογιάννη «ΤΑ ΠΑΘΗ» – Μ. Τρίτη 7 Απριλίου ώρα 21:00, Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

Κατανυκτική σύνθεση λόγου & μουσικής για τη Μεγάλη Εβδομάδα

Μια τελετουργική πρόταση που ενώνει λόγο και μουσική, «ΤΑ ΠΑΘΗ» καλούν το κοινό σε μια βαθιά κατανυκτική εμπειρία κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η μοναδική Μάγδα Μαυρογιάννη συναντά τον πολυδιάστατο, ιδιαίτερο μουσικό και ερμηνευτή Δημήτρη Αϊβαλιώτη και, με μαεστρία, στήνουν μία performance υπό το φως των κεριών. Κατάνυξη και μαρτυρίες αναδύονται υπό το glissando μιας άρπας, τον εσωτερικό ήχο ενός κρουστού συνόλου και ένα πνευστό που ηχεί ως σάλπιγγα πένθιμου εμβατηρίου. Το εκκλησιαστικό όργανο συμβάλλει στην ηχητική βεντάλια ως αληθινός «κλειδοκράτορας», ανοίγοντας και σφραγίζοντας τις πύλες κάθε μουσικής πράξης. Από κοινού συνθέτουν έναν ηχητικό και ποιητικό καμβά που αναπλάθει την πορεία του Χριστού από τη θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα έως την Ανάσταση.

Η δραματουργική γραμμή ακολουθεί τους μεγάλους σταθμούς της Εβδομάδας των Παθών. Τα σημεία και τα θαύματα όπου ο Κύριος που «περπατά επάνω στη θάλασσα» και «σταματά τον άνεμο», που ανασταίνει νεκρούς μέχρι τη νύχτα της προδοσίας, τον σπαραγμό της Θεοτόκου και της Μαγδαληνής, τη στάση «παρά τῷ Σταυρῷ», το θρήνο και την προσμονή. Η αφήγηση κορυφώνεται στην Αναστάσιμη μαρτυρία των Μυροφόρων. Το σώμα δεν χάνεται, αλλά ανασταίνεται και ανυψώνεται, για να επισφραγίσει το μήνυμα της λύτρωσης.

Η μουσική αρχιτεκτονική υπηρετεί τον λόγο με λεπτότητα και δύναμη. Η χορωδία του Εθνικού Ωδείου Αθηνών υπό την διεύθυνση του μαέστρου κ. Σπύρου Κλάψη υμνεί, εναλλάσσοντας παραδοσιακές και θρησκευτικές χροιές. Οι σολίστες και το Αναλόγιο ερμηνεύουν και αφηγούνται, για να φανερωθεί «με μουσική και φως» η διαδρομή του Χριστού και τα Πάθη Του.

Η Λίνα Ροδοπούλου στην Κέλτικη Άρπα θα χαρίσει νότες και ηχοχρώματα στην βραδιά, κεντώντας τις χορδές μας, Με την αέρινη παρουσία και φωνή της.

Special guest: H μοναδική μουσουργός / συνθέτρια Πηγή Λυκούδη. Με ειδικές συνθέσεις δικές της αποκλειστικά για την Βδομάδα των Παθών.

Με λυρισμό, ποίηση και κατάνυξη, «ΤΑ ΠΑΘΗ» προσκαλούν το κοινό να σταθεί «κοντά στον Σταυρό», να αφουγκραστεί τον θρήνο και να αντικρίσει το φως της Ανάστασης. Εκεί όπου ο πόνος μεταμορφώνεται σε ελπίδα και η σιωπή σε δοξολογία.

7 Απριλίου / Μ.Τρίτη ώρα 21:00

Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου / Φιλελλήνων 27 Αθήνα.

