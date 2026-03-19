Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» – Απρίλιος 2026

Σας περιμένουμε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» για μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη παράδοση και ανακαλύψεις! Ελάτε να δοκιμάσουμε τα παραδοσιακά πασχαλινά λαζαράκια, να εξερευνήσουμε μία σπηλιά από την προϊστορική εποχή, να ανακαλύψουμε τις μυστικές «αυγοκρυψώνες» του Πασχαλινού Λαγού και να περιηγηθούμε στο παλάτι των μύθων και των μυστηρίων, στην Κνωσό!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΗΛΙΚΙΑΣ 3-5 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Σάββατο 4 Απριλίου 2026

Αλεύρι, ζάχαρη, κανέλα… τα ζυμαράκια είναι τρέλα

Πριν από πολλά πολλά χρόνια, το παιχνιδιάρικο σιτάρι ξεκίνησε ένα μαγευτικό ταξίδι από το χωράφι στην κουζίνα της γιαγιάς! Εκεί, γνώρισε την ακαταμάχητη ζάχαρη, αλλά και τη γοητευτική κανέλα… Mεταξύ τους γεννήθηκε μια γλυκιά φιλία, που κρατάει γερά μέχρι τις μέρες μας… Εκεί, δημιουργήθηκαν, παραδοσιακά πασχαλινά λαζαράκια, πλασμένα από μικρά χεράκια, πασπαλισμένα με έμπνευση, αγάπη και νοστιμάδα! Θα τα δοκιμάσετε;

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Ίχνη, Πέτρα, Πηλός, Φωτιά… όλοι μέσα στην προϊστορική σπηλιά

Δύο άνθρωποι από την προϊστορική εποχή ανοίγουν τη σπηλιά τους και μας υποδέχονται γύρω από τη φωτιά. Ακολουθώντας ίχνη, θα μάθουμε μερικά από τα μυστικά τους. Πώς ζούσαν; Τι έτρωγαν; Υλικά, όπως η πέτρα κι ο πηλός, θα μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε την καθημερινότητά τους.

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-8 ΕΤΩΝ,

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

Κυριακή 5 Απριλίου 2026

Στα ίχνη του Πασχαλινού Λαγού

Ένας παιχνιδιάρης Πασχαλινός Λαγός μας βάζει σε περιπέτειες! Πού, άραγε, έχει κρύψει τα πασχαλινά του αυγά; Ελάτε να ακολουθήσουμε ίχνη, να λύσουμε γρίφους και να περάσουμε πολλές δοκιμασίες… Θα φτάσουμε, άραγε, στις μυστικές «αυγοκρυψώνες», για να γεμίσουμε το καλάθι μας με τα πολυπόθητα αυγά του;

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Κνωσός… το παλάτι των μύθων και των μυστηρίων

Πολύχρωμες τοιχογραφίες, μια «περίεργη» γραφή, αγγεία, παιδικά παιχνίδια κι ένα κουβάρι που ξετυλίγεται στον λαβύρινθο της Κνωσού. Μύθοι, γρίφοι και μυστήρια.. άραγε, θα μας βοηθήσουν να βρούμε την πολυπόθητη έξοδο;

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Πληροφορίες:

Ώρα προσέλευσης 30 λεπτά πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο Τ. 212 254 0000 και στο email: [email protected]

Ηλεκτρονική προπώληση: www.hellenic-cosmos.gr/tickets