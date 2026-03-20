ΔΕΗ: Ισχυρή κερδοφορία το 2025 με EBITDA 2 δισ. και επιτάχυνση επενδύσεων στις ΑΠΕ

Στα 2 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της ΔΕΗ για το 2025, με τα καθαρά κέρδη να προσεγγίζουν τα 450 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία του Ομίλου και την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο επιχειρηματικό του σχέδιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η ΔΕΗ κατέγραψε για ακόμη μία χρονιά ισχυρές επιδόσεις, με το προσαρμοσμένο EBITDA να ενισχύεται στα 2 δισ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, να ανέρχονται στα 0,45 δισ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά αντικατοπτρίζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επίπεδο μετασχηματισμού όσο και ανάπτυξης.

Οι επενδύσεις του Ομίλου έφτασαν τα 2,8 δισ. ευρώ, με το 87% να κατευθύνεται σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ευέλικτης παραγωγής και ενίσχυσης των δικτύων διανομής. Πρόκειται για τομείς που αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της ΔΕΗ στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας τα 7,2 GW στο τέλος του 2025, έναντι 5,5 GW το 2024, και πλέον αντιστοιχεί στο 58% της συνολικής ισχύος του Ομίλου. Στην ενίσχυση αυτή συνέβαλαν και έργα που ολοκληρώθηκαν στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, συνολικής ισχύος 0,55 GW στην Ελλάδα και 0,27 GW σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία. Η δυναμική συνεχίζεται, καθώς έργα ισχύος 3,7 GW βρίσκονται ήδη σε στάδιο κατασκευής ή ανάπτυξης.

Παράλληλα, ο Όμιλος έκανε τα πρώτα του βήματα και στην αποθήκευση ενέργειας, ολοκληρώνοντας έργα BESS ισχύος 50 MW στην Ελλάδα και 9 MW στη Ρουμανία, τα οποία κρίνονται κομβικά για τη σταθερότητα και τη βέλτιστη αξιοποίηση της παραγωγής από ΑΠΕ.

Σε επίπεδο παραγωγής, η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε κατά 12% σε σχέση με το 2024, με σημαντική άνοδο σε αιολικά (+39%) και φωτοβολταϊκά (+13%), ως αποτέλεσμα της προσθήκης νέας ισχύος. Η παραγωγή από μεγάλα υδροηλεκτρικά παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στις 3,4 TWh, ενώ βελτιώθηκε το τελευταίο τρίμηνο λόγω αυξημένων βροχοπτώσεων.

Συνολικά, η παραγωγή από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,9 TWh, καλύπτοντας το 33% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ. Αντίθετα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 16% και περιορίστηκε στις 2,7 TWh (13% του συνόλου), καθώς το 2026 αναμένεται να αποτελέσει την τελευταία χρονιά χρήσης λιγνίτη, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου σταδίου απολιγνιτοποίησης. Η παραγωγή από φυσικό αέριο παρέμεινε σταθερή στις 7,7 TWh (37%).

Η μεταβολή του ενεργειακού μείγματος συνέβαλε και στη μείωση των εκπομπών CO₂ (Scope 1) κατά περίπου 5% σε σχέση με το 2024, ενισχύοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου.

Η πρόοδος αυτή αποτυπώθηκε και στις αξιολογήσεις ESG, με τη ΔΕΗ να καταγράφει αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους όπως οι MSCI, S&P Global, EcoVadis και ISS, ενώ σημείωσε υψηλή επίδοση και στον δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,2 φορές, παραμένοντας κάτω από το όριο του 3,5 που έχει θέσει η εταιρεία, παρά το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 6,5 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 50% σε σχέση με το 2024, ενώ για το 2026 η εταιρεία θέτει ως στόχο EBITDA 2,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 0,7 δισ. ευρώ, με προτεινόμενο μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Στάσσης, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου, με αιχμή την ανάπτυξη των ΑΠΕ, την ενίσχυση της ευελιξίας του ενεργειακού χαρτοφυλακίου και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων.

Σε επίπεδο αγοράς, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας υποχώρησε ελαφρά το 2025, τόσο στην Ελλάδα (-1,3%) όσο και στη Ρουμανία (-0,6%), ενώ το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 50%.

Στον τομέα των δικτύων, οι επενδύσεις ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ, με τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση σε Ελλάδα και Ρουμανία να φτάνει τα 5,7 δισ. ευρώ. Οι δείκτες αξιοπιστίας βελτιώθηκαν, ενώ αυξήθηκε και η διείσδυση των «έξυπνων» μετρητών, στο 19% στην Ελλάδα και στο 61% στη Ρουμανία.

Παράλληλα, μέσω της θυγατρικής Fibergrid, ο Όμιλος επέκτεινε σημαντικά το δίκτυο οπτικών ινών, καλύπτοντας 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ στον τομέα της ηλεκτροκίνησης το δίκτυο φόρτισης έφτασε τα 4.276 σημεία σε Ελλάδα και Ρουμανία, καταγράφοντας αύξηση 39%.

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι η ΔΕΗ συνεχίζει να μετασχηματίζεται σε έναν σύγχρονο ενεργειακό όμιλο, με ισχυρές επιδόσεις, επενδυτική δυναμική και σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη.

