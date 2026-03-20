Ο πόλεμος στο Ιράν βάζει «φωτιά» στις τιμές: Ξεπέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, αυξήσεις και στα αεροπορικά 

Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν έχουν ήδη γίνει αισθητές στην οικονομία.

Η τιμή της βενζίνης όσο περνούν οι μέρες προσεγγίζει τα 2 ευρώ.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ανήλθε στα 1,977 €/λτ πό 1,752 €/λτ, που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, καταγράφοντας 14% αύξηση.

Το Diesel κίνησης από τα 1,568 €/λτ ανέβηκε στα 1,956 €/λτ.

Η αμόλυβδη διαμορφώθηκε στα 2,176 €/λτ από τα 1,959 €/λτ.

από τα Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία διαμορφώθηκε στα 1,546 €/λτ., ενώ το υγραέριο κίνησης (Autogas) παραμένει στα 1,273 €/λτ.

Αυξήσεις σε ταξιδιωτικά πακέτα και αεροπορικά

Αυξήσεις παρατηρούνται και στα ταξιδιωτικά πακέτα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, πακέτο από Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Πάσχα στη Βαρκελώνη με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων διαμορφώθηκε στα 815 ευρώ από τα 755 ευρώ το 2025. Για την Αλσατία διαμορφώθηκε στα 914 ευρώ από τα από 824 ευρώ το 2025.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και για τα ταξιδιωτικά πακέτα του Ιουλίου, με τα ίδια χαρακτηριστικά παροχών. Για το Παρίσι, η τιμή από 810 ευρώ το 2025 αυξήθηκε στα 860 ευρώ το 2026, ενώ για τη Μάλτα η μεταβολή είναι ακόμη πιο έντονη, καθώς από 685 ευρώ το 2025 φτάνει τα 865 ευρώ το 2026.

Στη γραμμή Αθήνα – Ρώμη με επιστροφή, με αναχώρηση τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου και επιστροφή τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου, το εισιτήριο κόστιζε 284 ευρώ αν έκλεινε στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ σήμερα διαμορφώνεται στα 332 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17%.

Για το δρομολόγιο Αθήνα – Αλσατία με επιστροφή, η τιμή από 215 ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου ανέρχεται πλέον στα 230 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7%.

Σύννεφα ύφεσης στην οικονομία: Η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για το ΑΕΠ

Wall Street Journal: Εφιαλτικό σενάριο με το πετρέλαιο στα 180 δολάρια το βαρέλι αν ο πόλεμος συνεχιστεί τον Απρίλιο