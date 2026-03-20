Πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα η επίσημη παρουσίαση του Zeekr 7X GT (photos)

Πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα η επίσημη παρουσίαση του Zeekr 7X GT, το οποίο σχεδιάστηκε στην Ευρώπη και δίνει έμφαση στον άνθρωπο, στην σχεδίαση, στην ασφάλεια και στην καθημερινή χρηστικότητα.

Το αμάξωμα φιλοξενεί αρχιτεκτονική 800V με μπαταρία 75 kWh ή 100 kWh, αυτονομία έως 655 χλμ. και υπερταχεία φόρτιση 10-80% σε μόλις 13 λεπτά. Από την στάση μέχρι και τα πρώτα 100 χλμ/ώρα το μοντέλο χρειάζεται 3,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα είναι 210 χλμ/ώρα. Προσφέρει χώρους για πέντε επιβάτες, χώρο αποσκευών στα 456 λίτρα, ενώ έχει μήκος στα 4,79 μέτρα με ισορροπημένες αναλογίες. Η αεροδυναμική είναι 0,24cd.

Το εσωτερικό είναι premium, άνετο και με πολλές έξυπνες λύσεις. Μάλιστα υπάρχουν σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και δυνατότητες εξατομίκευσης που αναβαθμίζουν την εμπειρία του χρήστη. Ξεχωρίζουν το Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας 35,5 ιντσών και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 13 ιντσών. Η φόρτιση έως 480 kW επιτρέπει την ανάκτηση αυτονομίας έως 340 χιλιομέτρων μέσα σε μόλις 10 λεπτά σε ταχυφορτιστή.

Διαθέτει ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πενταπλούς συνδέσμους πίσω, εξασφαλίζοντας ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη δυναμική οδήγηση. Τα προγράμματα οδήγησης, από το Comfort έως το Sport, προσαρμόζονται στις ανάγκες του οδηγού, ενώ η δυνατότητα φόρτισης έως 480 kW προσφέρει αυτονομία έως 340 χλμ. σε μόλις 10 λεπτά.

Από την άλλη η GEO Mobility Hellas ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Brand Ambassador της Zeekr στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Πρίντεζης αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, με μια πορεία που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, ήθος και σπουδαίες επιτυχίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι αξίες αντικατοπτρίζουν απόλυτα τη φιλοσοφία της Zeekr.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που ο Γιώργος Πρίντεζης θα είναι ο Ambassador της μάρκας μας στην Ελλάδα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένας αθλητής που ξεχώρισε όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά για την εργατικότητα, την επιμονή και το ήθος του. Κάποιος που σε κάθε μεγάλη στιγμή έδειξε τι σημαίνει χαρακτήρας, ηγεσία και ομαδικότητα. Εμπνέει εμπιστοσύνη, αυθεντικότητα και πάθος, αξίες που για εμάς στη Zeekr είναι πολύ σημαντικές. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Zeekr να συνεργάζεται με έναν αθλητή που ενσαρκώνει με συνέπεια τα χαρακτηριστικά που πρεσβεύει η μάρκα», τόνισε ο γενικός διευθυντής της GEO Mobility Hellas, Θανάσης Κονιστής.

Από την άλλη ο Γιώργος Πρίντεζης τόνισε πως: «Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία με τη Zeekr. Από την πρώτη στιγμή ξεχώρισα τη φιλοσοφία και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το μέλλον της μετακίνησης. Πρόκειται για μια μάρκα που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει με ξεκάθαρη κατεύθυνση και ταυτότητα. Μου αρέσει πολύ και μου ταιριάζει απόλυτα η φιλοσοφία της».

Η εισαγωγική έκδοση Core με μπαταρία 75 kWh, αυτονομία 519 χλμ. και μέγιστη ισχύ 421 ίππων ξεκινά από 46.990 ευρώ.

H DS θέλει να δημιουργήσει έναν ανταγωνιστή του Renault 5 E-Tech

Πωλήσεις Φεβρουαρίου: Το μοναδικό supermini που έφτασε να πουλάει 15 αυτοκίνητα τη μέρα στην Ελλάδα

Μπορείς να παραλάβεις αυτοκίνητο στην Ελλάδα μέσω BOX NOW – Η διαδικασία