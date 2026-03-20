ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 12:29
20.03.2026 11:35

Μπορείς να παραλάβεις αυτοκίνητο στην Ελλάδα μέσω BOX NOW – Η διαδικασία

20.03.2026 11:35
To Instacar εισάγει τα lockers στη διαδικασία leasing αυτοκινήτου, επιτρέποντας παραλαβή οχήματος 24/7 με έναν απλό κωδικό, σε μια διαδικασία που θυμίζει περισσότερο e-shop παρά κλασική χρονοβόρα παράδοση

To Instacar εισάγει στην Ελλάδα έναν διαφορετικό τρόπο παραλαβής αυτοκινήτου leasing, αξιοποιώντας τα lockers της Box Now. Αντί για το παραδοσιακό ραντεβού με εκπρόσωπο, η διαδικασία γίνεται απλή, γρήγορη και διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Μπορείς μέσω του Instacar να διαλέξεις το αυτοκίνητο που σου ταιριάζει, ακολουθώντας  την 100% online διαδικασία με ελάχιστα δικαιολογητικά και χωρίς εμπλοκή τραπεζών.

Η διαδικασία είναι τόσο απλή, όπως κάθε παραλαβή δέματος από τη BOX NOW:

1. Κάνεις την επιλογή σου online

Διάλεξε το αυτοκίνητο που σου ταιριάζει, ακολούθησε την 100% online διαδικασία με ελάχιστα δικαιολογητικά και χωρίς εμπλοκή τραπεζών. Ολοκλήρωσε εύκολα τα βήματα για να ξεκινήσει η μίσθωση και βρες τη νέα σου συνδρομή στο instacar app.

2. Επιλέγεις παράδοση μέσω BOX NOW

Μέσα από την εφαρμογή, πήγαινε στην ενότητα «Τα οχήματά μου» εντόπισε το όχημα προς παραλαβή και επίλεξε παράδοση μέσω BOX NOW. Στη συνέχεια, διάλεξε το locker που σε εξυπηρετεί.

Προς το παρόν, η υπηρεσία προσφέρεται μόνο εντός Αττικής, αλλά πολύ σύντομα θα βρίσκεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

3. Επικοινωνούν μαζί σου για να ορίσετε την παράδοση

Μόλις ετοιμάσουν τα πάντα για την παράδοση του αυτοκινήτου σου, οι άνθρωποι της instacar θα επικοινωνήσουν μαζί σου ώστε να συμφωνήσετε μαζί την ημέρα και την ώρα που σε βολεύει να παραλάβεις.

4. Λαμβάνεις ειδοποίηση την ημέρα της παράδοσης

Την ημέρα της παράδοσης, θα λάβεις ένα email που σε ενημερώνει ότι το κλειδί έχει παραδοθεί στο BOX NOW locker που επέλεξες. Μέσα στο instacar app θα βρεις τον κωδικό για να ξεκλειδώσεις τη θυρίδα, καθώς και τη διεύθυνση όπου έχουν σταθμεύσει το αυτοκίνητο.

5. Κάνεις τον δικό σου έλεγχο

Το τελευταίο βήμα εξασφαλίζει την απόλυτη διαφάνεια της διαδικασίας. Μέσα από το app μας, μπορείς να δεις τις φωτογραφίες του αυτοκινήτου, και να ελέγξεις πως όλα ταιριάζουν με την καταγραφή. Αν κάτι δεν είναι όπως πρέπει, έχεις 48 ώρες για να ενημερώσεις ώστε να είσαι απόλυτα εξασφαλισμένος.

Γιατί έχει σημασία

Η κίνηση του Instacar δείχνει προς μια ευρύτερη αλλαγή: η εμπειρία του αυτοκινήτου μετατρέπεται σε πιο ευέλικτη και ψηφιακή. Η φυσική παρουσία και η «τελετουργία» της παράδοσης αρχίζουν να υποχωρούν μπροστά στην ευκολία και την αυτονομία του χρήστη.

Παράλληλα, μειώνεται και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας για τις εταιρείες, κάτι που μπορεί να επηρεάσει θετικά και το κόστος.

Τι κρατάμε;

  • Το Instacar προσφέρει παραλαβή αυτοκινήτου μέσω Box Now
  • Δεν απαιτείται ραντεβού ή φυσική παρουσία εκπροσώπου
  • Ο χρήστης λαμβάνει PIN και παραλαμβάνει τα κλειδιά από locker
  • Η διαδικασία είναι διαθέσιμη 24/7
  • Πρόκειται για ένα νέο, πιο ψηφιακό μοντέλο στην αυτοκίνηση

Πηγή: autotypos.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 12:28
MEDIA

Το ABC ακυρώνει το «The Bachelorette» – Διέρρευσε βίντεο με την πρωταγωνίστρια της σεζόν να ασκεί βία στον πρώην σύντροφό της

ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Κάθειρξη 10 ετών για τα «45άρια» – Απόφαση για έκτιση ποινής κατ’ οίκον αλλά… ελεύθερος μέχρι το Εφετείο

ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης στο Bloomberg: Πρέπει να συζητηθεί το ζήτημα των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

