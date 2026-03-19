search
ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 16:26
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ποιος πληρώνει τις ζημιές σε τροχαίο ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα;

aftokinito_atixima_1903_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ενός ασφαλισμένου με ένα ανασφάλιστο όχημα που έχει δημιουργήσει ατύχημα, η αποζημίωση σε περίπτωση που δεν υπάρχει στο συμβόλαιο η κάλυψη «από υπαιτιότητα ανασφάλιστου οχήματος» δεν θα δοθεί από την ασφαλιστική του ασφαλισμένου οχήματος, αλλά από το Επικουρικό Κεφάλαιο. Το τελευταίο είναι ένας οργανισμός που καλύπτει τις περιπτώσεις όταν δεν υπάρχει ασφαλιστική εταιρεία σε ένα από τα δύο οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτου και η κάλυψη από «υπαιτιότητα ανασφάλιστου οχήματος» στο συμβόλαιο είναι αυτή που επιτρέπει τον οδηγό να κυκλοφορεί χωρίς άγχος, αφού θα αποζημιωθεί άμεσα από την ασφαλιστική του. Αν δεν υπάρχει αυτή η κάλυψη, δεν μπορεί να αποζημιώσει η ασφαλιστική, με αποτέλεσμα ο οδηγός θα πρέπει να απευθυνθεί στο Επικουρικό Κεφάλαιο με στοιχεία και αποδείξεις προκειμένου να αποζημιωθεί σε βάθος χρόνου και μετά από μεγάλη έρευνα. Σε αυτή την περίπτωση το Επικουρικό Κεφάλαιο μπαίνει στη θέση της ασφαλιστικής του οδηγού που φταίει για το τρακάρισμα και αποζημιώνει τον οδηγό με το ασφαλισμένο όχημα (όταν δεν έχει την ανάλογη κάλυψη από ανασφάλιστο) και στη συνέχεια ζητά το ποσό που κατέβαλε από τον υπαίτιο του ατυχήματος.

Ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα ο οδηγός του ανασφάλιστου οχήματος να φύγει από το σημείο. Σε αυτή την περίπτωση είναι ιδανικό ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος να έχει κάλυψη και για νομική προστασία, ώστε η ασφαλιστική να πληρώσει τυχόν δικαστικά ή άλλα έξοδα νομικής εκπροσώπησης που θα προκύψουν. Σε περίπτωση ατυχήματος δεν χρειάζεται πανικός. Θα πρέπει να ειδοποιηθεί πρώτα η Τροχαία, η οποία θα καταγράψει με επίσημο τρόπο το συμβάν, θα επισημάνει ότι εμπλέκεται ανασφάλιστο όχημα και κατόπιν θα πρέπει ο οδηγός να ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρεία.

Σήμερα κυκλοφορούν πολλές δεκάδες ανασφάλιστα οχήματα. Το Επικουρικό Κεφάλαιο πέρσι χειρίστηκε σχεδόν 1.000 υποθέσεις για τροχαία ατυχήματα με ανασφάλιστα οχήματα, ενώ το 2024 υπήρξαν περισσότερες από 2.000 περιπτώσεις. Πέρυσι καταβλήθηκαν, σύμφωνα με την ασφαλιστική Hellas Direct, πάνω από 8 εκατ. ευρώ, όταν το 2024 ήταν περίπου 12 εκατ. ευρώ.

Σε ατύχημα με ασφαλισμένο όχημα με ξένες πινακίδες, αναλαμβάνει το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για να σου βρουν τον ανταποκριτή της υπαίτιας ασφαλιστικής στην Ελλάδα, δηλαδή ποια εταιρία εκπροσωπεί την ξένη ασφαλιστική στη χώρα μας. Σε αυτό βοηθά η πράσινη κάρτα του αυτοκινήτου με τις ξένες πινακίδες και ισχύουν τα ίδια δεδομένα με τα αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες. Αν αυτό είναι ανασφάλιστο, τότε το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης θα κατευθύνει τον οδηγό και πάλι στο Επικουρικό Κεφάλαιο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

