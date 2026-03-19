search
ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 12:48
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Τι σημαίνει το σήμα LPG ή CNG στο αυτοκίνητο – Γιατί το κοιτάνε σε πάρκινγκ ή καράβια

credit: Shutterstock

Γιατί ακολουθείται ειδικό πρωτόκολλο ασφαλείας για τα οχήματα που χρησιμοποιούν αυτούς του συγκριμένους τύπους καυσίμων

Το σήμα LPG ή CNG σημαίνει ότι το αυτοκίνητο κινείται με υγραέριο (LPG) ή συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), είτε αποκλειστικά, είτε με σύστημα διπλού καυσίμου. Στα αυτοκίνητα αυτά, πρέπει να επισημαίνεται η φύση του καυσίμου τους  κυρίως για λόγους ασφάλειας, σε περίπτωση ελέγχου, βλάβης ή συμβάντος. Στα οχήματα φυσικού αερίου, η σήμανση βοηθά και τους διασώστες να αναγνωρίσουν γρήγορα ότι υπάρχει σύστημα αερίου πάνω στο όχημα.

Το γιατί έχει σημασία είναι απλό. Το LPG σε διαρροή είναι βαρύτερο από τον αέρα και μπορεί να «κάτσει» χαμηλά, να μαζευτεί σε κλειστούς ή υπόγειους χώρους και, αν βρει πηγή ανάφλεξης, να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη. Αντίθετα, το CNG είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε ανοιχτό χώρο διαφεύγει προς τα πάνω, αν και σε κλειστούς χώρους πάλι μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ανάφλεξης.

Φυσικά όλα αυτά αποτελούν ένα δυνητικό σενάριο και όχι κάτι που συμβαίνει συχνά. Εν ολίγοις, δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος σε σχέση με τα βενζινοκίητα και σε καμία περίπτωση τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα δεν θα πρέπει να θεωρούνται «κινούμενες βόμβες».

Ωστόσο σε πάρκινγκ, ειδικά κλειστά ή υπόγεια, το σήμα τραβά την προσοχή του προσωπικού. Δεν σημαίνει ότι κάθε πάρκινγκ απαγορεύει τέτοια οχήματα. Σημαίνει όμως ότι ο διαχειριστής μπορεί να εφαρμόζει ειδικούς κανόνες πυρασφάλειας ή πρόσβασης, ακριβώς επειδή μιλάμε για οχήματα με αέρια καύσιμα και διαφορετική συμπεριφορά σε περίπτωση διαρροής. Στην Ελλάδα οι σταθμοί αυτοκινήτων λειτουργούν με συγκεκριμένους όρους λειτουργίας, οπότε ο έλεγχος αυτός συνδέεται πρακτικά με τη διαχείριση κινδύνου στον χώρο.

Στα καράβια το κοιτάνε ακόμα περισσότερο, γιατί το γκαράζ πλοίου είναι κλειστός χώρος και οι εταιρείες εφαρμόζουν ειδικούς κανόνες για τα οχήματα εναλλακτικών καυσίμων. Ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες ζητούν να δηλώνεται κατά την κράτηση ή την έκδοση εισιτηρίου αν το όχημα χρησιμοποιεί υγροποιημένο ή συμπιεσμένο αέριο, ενώ οι οδηγίες αναφέρουν ότι για οχήματα LPG ή φυσικού αερίου οι δεξαμενές δεν πρέπει να είναι πάνω από 50% γεμάτες και ότι δεν επιτρέπεται επιβίβαση αν υπάρχει βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας ή στις δεξαμενές.

Άρα, πολύ πρακτικά, όταν κάποιος κοιτάζει το σήμα LPG/CNG, θέλει να ξέρει τρία πράγματα: τι καύσιμο έχει το όχημααν ισχύουν ειδικοί κανόνες εισόδου ή μεταφοράς, και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: autotypos.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

CUCINA POVERA

BUSINESS

ΚΑΛΧΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3