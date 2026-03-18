Το αυτοκίνητο πόλης με τις περισσότερες πωλήσεις τον Φεβρουάριο στην Ελλάδα

Το αυτοκίνητο πόλης αποτελεί σήμερα μία από τις πιο λογικές επιλογές για μετακίνηση, καθώς προσφέρει οικονομία, ευελιξία και πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι, παρά τη στροφή προς τα SUV, υπάρχει ακόμη χώρος για τα μικρά, ευέλικτα και οικονομικά μοντέλα πόλης. Και όχι απλώς χώρος, αλλά πραγματική ζήτηση. Σε ένα περιβάλλον όπου η τιμή αγοράς και το κόστος χρήσης παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, το αυτοκίνητο πόλης παραμένει μια επιλογή με ουσία και λογική.

Στο πλαίσιο αυτό, το KIA Picanto κατάφερε να ξεχωρίσει τον Φεβρουάριο στην Ελλάδα, καταγράφοντας 116 ταξινομήσεις και μερίδιο 40,14% στην κατηγορία A, γεγονός που το φέρνει στην κορυφή των πωλήσεων για το συγκεκριμένο διάστημα. Δεν μιλάμε απλώς για ένα «τίμιο μικρό», αλλά για ένα μοντέλο που δείχνει να καταλαβαίνει ακριβώς τι ζητά σήμερα ο Έλληνας οδηγός.

