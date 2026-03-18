Πότε και πώς πρέπει να χρησιμοποιείτε το κουμπί OFF του αερόσακου συνοδηγού

Δεν είναι ένα περιττό και ακατανόητο κουμπί, υπάρχει για ορισμένες, πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις – και η σωστή χρήση του μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια σύγκρουση
Σχεδόν κάθε σύγχρονο αυτοκίνητο διαθέτει έναν μικρό διακόπτη ή κλειδαριά που απενεργοποιεί τον αερόσακο του συνοδηγού. Πολλοί οδηγοί τον αγνοούν εντελώς. Κάποιοι τον ενεργοποιούν κατά λάθος και λίγοι γνωρίζουν πότε πραγματικά χρειάζεται.
Ο λόγος ύπαρξής του είναι απλός: ο αερόσακος έχει σχεδιαστεί για ενήλικες επιβάτες σε ορθή / σωστή καθιστή θέση. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, η βίαιη ανάπτυξή του -που συμβαίνει σε χιλιοστά του δευτερολέπτου- μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό αντί να προστατεύσει.
Είναι ο πρωταρχικός λόγος ύπαρξης του OFF. Αν ο αερόσακος ανοίξει με παιδικό κάθισμα rear-facing μπροστά, χτυπά με μεγάλη δύναμη ακριβώς πάνω στο κάθισμα. Έχει συνδεθεί με σοβαρούς τραυματισμούς ή και θανάτους.
Εγκυμοσύνη σε προχωρημένο στάδιο ή εμφυτεύματα που ενδέχεται να επηρεαστούν από την ανάπτυξη του αερόσακου. Πάντα μετά από σύσταση γιατρού.
Rear-facing παιδικό κάθισμα στη θέση συνοδηγού χωρίς να απενεργοποιηθεί ο αερόσακος είναι μία από τις πιο επικίνδυνες -και παρόλα αυτά όχι σπάνιες- λάθος επιλογές γονέων.
Όταν κάθεται ενήλικας στη θέση του συνοδηγού, ο αερόσακος πρέπει να παραμένει ενεργός. Είναι βασικό σύστημα παθητικής ασφάλειας και η απενεργοποίησή του αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού στο κεφάλι και στο θώρακα σε περίπτωση σύγκρουσης.
Πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν αισθητήρες βάρους που απενεργοποιούν αυτόματα τον αερόσακο όταν δεν ανιχνεύεται επιβάτης ή ανιχνεύεται πολύ μικρό βάρος. Ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης του οχήματός σας για τις ακριβείς προδιαγραφές.
Αερόσακος OFF Παιδικό κάθισμα rear-facing μπροστά
Αερόσακος ON πάντα Ενήλικας επιβάτης στη θέση συνοδηγού
Πηγή: autotypos.gr
