Η Leapmotor θα ξεκινήσει την παραγωγή των μοντέλων της στην Ισπανία τον Οκτώβριο σε συνεργασία με τη Stellantis

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων Leapmotor θα ξεκινήσει την παραγωγή των μοντέλων της στην Ισπανία τον Οκτώβριο, ένα βασικό ορόσημο στην ευρωπαϊκή της επέκταση, που έρχεται καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε τα πρώτα ετήσια κέρδη της και εμβαθύνει τη συνεργασία της με τη Stellantis.

Η Leapmotor της Stellantis θα ξεκινήσει την παραγωγή του ηλεκτρικού SUV B10 στην Ευρώπη, ανταγωνιστή των VW ID4 και Skoda Elroq.

Με βασική τιμή λίγο κάτω από 30.000 ευρώ, το B10 θα μπορούσε να πάρει μερίδιο αγοράς από τους ηγέτες της κατηγορίας του, όπως τα VW ID4, Skoda Elroq και Kia EV3.

Η Stellantis μέχρι στιγμής είχε παραμείνει σιωπηλή σχετικά με αναφορές για την κατασκευή του Leapmotor B10 στο εργοστάσιό της κοντά στη Σαραγόσα. Η αυτοκινητοβιομηχανία επιβεβαίωσε τώρα την παραγωγή στην Ισπανία, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντόνιο Φιλόσα να περιγράφει επίσης την προγραμματισμένη έναρξη της παραγωγής, αναφέρει το Automotive News Europe.

«Η παραγωγή πρόκειται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2026», ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stellantis Αντόνιο Φιλόσα κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Stellantis. Το πρώτο μοντέλο Leapmotor που θα κατασκευαστεί στην Ισπανία θα είναι το B10. Ενώ αυτό αναμενόταν, τώρα σηματοδοτεί την επίσημη επιβεβαίωση από την Stellantis.

Ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου 2025, ο Ding Yongfei, Παγκόσμιος Διευθυντής Ποιότητας της Leapmotor, είχε παρουσιάσει τα αντίστοιχα σχέδια κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε έναν προμηθευτή στην Ισπανία. Ο προμηθευτής ετοιμάζεται να κατασκευάσει τοπικά εξαρτήματα πλαισίου για το Leapmotor B10 και να τα παραδώσει στο κοντινό εργοστάσιο της Stellantis στη Figueruelas κοντά στη Σαραγόσα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η παραγωγή εξαρτημάτων B10 στην Lieder Automotive – μια νεοσύστατη κοινοπραξία μεταξύ της Duoli Technology από την Κίνα και του βασκικού προμηθευτή Fagor Ederlan – πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2026. Το χρονοδιάγραμμα είναι σύμφωνο με την προγραμματισμένη έναρξη παραγωγής για το Leapmotor B10 στις εγκαταστάσεις της Stellantis, όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντόνιο Φιλόσα.

Ενώ ο Αντόνιο Φιλόσα έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει μόνο το B10, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα μοντέλα. Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή της Leapmotor, Ding, τον Δεκέμβριο του 2025, τα μοντέλα B05, A10 και A05 πρόκειται επίσης να βγουν από τη γραμμή παραγωγής στο Figueruelas από το 2027. Ωστόσο, το μικρό αυτοκίνητο που πωλείται στην Κίνα ως A10 θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη ως B03X.

Το Leapmotor B10 είναι ένα ηλεκτρικό SUV με μπαταρία, μήκους 4,52 μέτρων, που κατατάσσεται μεταξύ των compact και μεσαίου μεγέθους κατηγοριών. Στη Γερμανία, τα μοντέλα που εισάγονται αυτήν τη στιγμή από την Κίνα προσφέρονται από 29.990 ευρώ, ενώ η έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία και τον πλήρη εξοπλισμό έχει τιμή 33.990 ευρώ.

Τις διεθνείς δραστηριότητες διαχειρίζεται η Leapmotor International, μια κοινοπραξία που ανήκει κατά 51% στην Stellantis και κατά 49% στην Leapmotor. Η οντότητα είναι υπεύθυνη για τη διανομή και την παραγωγή οχημάτων Leapmotor εκτός Κίνας.

Εντός Κίνας, η Leapmotor διατηρεί την ευθύνη για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τις πωλήσεις. Σύμφωνα με την τρέχουσα δομή, η Leapmotor International δεν έχει πρόσβαση στις υποκείμενες τεχνολογίες της κινεζικής εταιρείας. Ωστόσο, αναφορές δείχνουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με την πιθανή μελλοντική χρήση των τεχνολογιών της Leapmotor σε μοντέλα Stellantis, αν και δεν έχει δοθεί επίσημη επιβεβαίωση.

Η Leapmotor επιταχύνει επίσης την ευρωπαϊκή της επέκταση μέσω του δικτύου διανομής της. Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Stellantis, η κινεζική μάρκα ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμα των αντιπροσώπων και των υπηρεσιών της στο οικοσύστημα της Stellantis. Μέχρι σήμερα, έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 800 σημεία πώλησης και εξυπηρέτησης σε όλη την Ευρώπη, διπλασιάζοντας το δίκτυο σε σύγκριση με το 2024.

Το 2025, η Leapmotor εισήλθε σε επιπλέον αγορές, όπως η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Δανία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Σουηδία. Ως αποτέλεσμα, η μάρκα κατέγραψε πωλήσεις άνω των 17.000 οχημάτων στην Ευρώπη μόνο το τέταρτο τρίμηνο του 2025, από περίπου 1.300 μονάδες την ίδια περίοδο του 2024.

Η Leapmotor, κινεζική εταιρεία-εταίρος της Stellantis, θα ξεκινήσει την παραγωγή μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο με το συμπαγές ηλεκτρικό SUV B10, δήλωσε στέλεχος της εταιρείας.

Η κίνηση αυτή είναι πιθανό να επιτρέψει στην Leapmotor να αποφύγει τους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κινεζικά ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα εκτεταμένης αυτονομίας. Η μάρκα πληρώνει πλέον πρόσθετους δασμούς 20,7% επιπλέον του γενικού δασμού εισαγωγής 10% που επιβάλλει η ΕΕ.

Ο Danilo Annese, αντιπρόεδρος εμπορικών δραστηριοτήτων της Leapmotor International, δήλωσε στις 14 Οκτωβρίου 2026 σε τηλεδιάσκεψη ότι το B10 θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη, αν και η Leapmotor είχε ξεκινήσει την κατασκευή του μίνι αυτοκινήτου T03 στην Πολωνία το 2024 πριν εγκαταλείψει το σχέδιο αυτό φέτος, σύμφωνα με πληροφορίες επειδή το αυτοκίνητο δεν ήταν επιλέξιμο για γαλλικά κίνητρα για ηλεκτρικά οχήματα.

Η Leapmotor κυκλοφόρησε στην Ευρώπη πέρυσι με δύο μοντέλα, το ηλεκτρικό μίνι αυτοκίνητο T03 και το μεσαίο SUV C10, το τελευταίο προσφερόμενο ως πλήρως ηλεκτρικό ή ηλεκτρικό με δυνατότητα επέκτασης αυτονομίας.

Η Stellantis απέκτησε μερίδιο 20% στην Leapmotor το 2023, με επένδυση περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ταυτόχρονα, απέκτησε μερίδιο 51% στην Leapmotor International, μια κοινοπραξία που δημιουργήθηκε για την ανάπτυξη, πώληση και συντήρηση αυτοκινήτων Leapmotor εκτός Κίνας.

Το B10, που αποκαλύφθηκε στην έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού το 2024, είναι το πρώτο μοντέλο που σχεδιάστηκε από την Leapmotor μετά την πώληση μεριδίου στην Stellantis το 2023.

«Η Leapmotor έχει 18 μήνες στη διάθεσή της για να κυκλοφορήσει στην αγορά και το B10 είναι το πρώτο νέο προϊόν με συνεισφορές από την Stellantis», δήλωσε ο επικεφαλής προϊόντων και μάρκετινγκ της Leapmotor International, Francesco Giacalone, σε μια εκδήλωση για τα μέσα ενημέρωσης της B10 στο Biot της νότιας Γαλλίας.

Ο Giacalone δήλωσε ότι η Leapmotor θα προσθέσει μια έκδοση EREV στο B10 σε περίπου έξι μήνες. Η εταιρεία δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν η έκδοση EREV θα μπορούσε επίσης να κατασκευαστεί στην Ισπανία μαζί με το ηλεκτρικό B10.

Τα κινεζικής κατασκευής EREV πληρώνουν τον ίδιο συνολικό δασμό 30,7% που πληρώνει η Leapmotor για τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα.

Η επένδυση στην Leapmotor αποτέλεσε ένα φωτεινό σημείο για την Stellantis, η οποία αγωνίζεται να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία υπό τον Αντόνιο Φιλόσα, ο οποίος αντικατέστησε τον ιδρυτή διευθύνοντα σύμβουλο Κάρλος Ταβάρες.

«Σήμερα γιορτάζουμε την επένδυση ως πολύ καλή», δήλωσε ο Αντόνιο Φιλόσα σε συνέδριο επενδυτών τον Σεπτέμβριο 2025. «Όταν ξεκινήσαμε την επένδυση, η Leapmotor είχε 5.000 μονάδες το μήνα στην Κίνα. Σήμερα βρισκόμαστε στις 50.000 μονάδες το μήνα». Τον Σεπτέμβριο 2025, οι πωλήσεις στην Κίνα έφτασαν στο ρεκόρ των 66.000 μονάδων, ανέφερε η εταιρεία.

Η Leapmotor χρειάστηκε 10 χρόνια για να κατασκευάσει συνολικά 1 εκατομμύριο μονάδες, με σημαντική επιτάχυνση τα τελευταία δύο χρόνια. Η εταιρεία πούλησε 293.724 αυτοκίνητα το 2024 και 395.516 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2025, με στόχο 600.000 για ολόκληρο το έτος 2025.

Μέχρι τον Αύγουστο 2025 η Leapmotor πούλησε 13.095 αυτοκίνητα στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της Dataforce. Πούλησε μόνο 187 κατά την ίδια περίοδο το 2024. Το μοντέλο με τις καλύτερες πωλήσεις είναι το T03 με 8.924, με το C10 να καλύπτει τα υπόλοιπα.

Η Leapmotor International στοχεύει να πουλήσει 50.000-60.000 αυτοκίνητα παγκοσμίως το 2025, κυρίως στην Ευρώπη, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Li TengFei τον Αύγουστο 2025.

Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει επί του παρόντος πάνω από το 70% των πωλήσεων της Leapmotor International. Η εταιρεία έχει επίσης ξεκινήσει πωλήσεις στη Βραζιλία, τη Χιλή, το Μαρόκο και τη Νότια Αφρική, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες αγορές μέχρι το τέλος του έτους.

Η Ισπανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην Ευρώπη μετά τη Γερμανία, προσελκύοντας αυτοκινητοβιομηχανίες με σχετικά χαμηλό κόστος εργασίας, ένα εδραιωμένο δίκτυο προμηθευτών και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια.

Ο Όμιλος Volkswagen, η κινεζική Chery και ο κατασκευαστής μπαταριών CATL ανακοίνωσαν σημαντικές επενδύσεις στην Ισπανία, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για ένα σχέδιο 5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020 για την προσέλκυση κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών χρησιμοποιώντας τα κονδύλια της ΕΕ για την ανακούφιση από την πανδημία.

Ο όμιλος VW μετατρέπει το εργοστάσιό του στην Παμπλόνα και το συγκρότημα Martorell της Seat για την κατασκευή ηλεκτρικών μικρών αυτοκινήτων και SUV για τις μάρκες Cupra, Skoda και VW. Η Chery έχει ξεκινήσει την κατασκευή αυτοκινήτων σε ένα πρώην εργοστάσιο της Nissan στη Βαρκελώνη, αν και όχι απαραίτητα ηλεκτρικών οχημάτων.

Η BYD θεωρεί την Ισπανία ως τον κορυφαίο υποψήφιο για ένα τρίτο εργοστάσιο που θα εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με το Reuters.

Η Stellantis εξετάζει την ευρύτερη συνεργασία της Leapmotor με την τεχνολογία EV για την Ευρώπη.

Η Stellantis διερευνά την επέκταση της κοινοπραξίας της με την Zhejiang Leapmotor Technologies για την ανάπτυξη της τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων (EV) του Κινεζικου εταίρου σε αρκετές από τις ευρωπαϊκές μάρκες μαζικής αγοράς.

Επικαλούμενο πηγές, το Bloomberg ανέφερε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της συμμαχίας της με την Leapmotor για να αποκτήσει πρόσβαση στα συστήματα μπαταριών και κινητήρων EV της εταιρείας για μάρκες όπως οι Fiat, Opel και Peugeot.

Η Stellantis ήδη διανέμει οχήματα Leapmotor όπως το SUV C10 στην Ευρώπη μέσω του δικτύου αντιπροσώπων της.

Η έκθεση ανέφερε ότι οι συνομιλίες παραμένουν προκαταρκτικές και οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίσει ανησυχίες σχετικά με την προστασία δεδομένων που συνδέονται με την κινεζική τεχνολογία.

Η πιθανή κίνηση έρχεται καθώς η Stellantis επιδιώκει να μειώσει το κόστος ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων και να ανταγωνιστεί Κινέζους ανταγωνιστές, όπως η BYD και η MG στην Ευρώπη, καθώς και τους περιφερειακούς αντιπάλους της Volkswagen και Renault.

Οι καθαρές ζημίες της Stellantis έφτασαν τα 22,33 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025.

Η Stellantis απέκτησε μερίδιο 20% στην Leapmotor έναντι 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023, το οποίο αργότερα μειώθηκε στο 15% και ίδρυσε την κοινοπραξία Leapmotor International για την πώληση των οχημάτων της κινεζικής μάρκας εκτός Κίνας.

Η Leapmotor έχει έκτοτε λανσάρει τρία μοντέλα μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου διανομής της Stellantis και σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή στο εργοστάσιο του ομίλου στη Σαραγόσα της Ισπανίας φέτος.

