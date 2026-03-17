Το μοναδικό αυτοκίνητο που έχει ξεπεράσει τις 1.000 πωλήσεις το 2026 στην Ελλάδα – Best-seller SUV

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου αλλάζει διαρκώς, όμως ένα SUV έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει ανάμεσα σε ατελείωτες επιλογές.

Μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 υπάρχει ήδη ένα αυτοκίνητο που έχει δημιουργήσει σαφή διαφορά στις πωλήσεις και δείχνει ότι έχει βρει ακριβώς τη συνταγή που αναζητούν οι Έλληνες αγοραστές. Με περισσότερες από 1.000 ταξινομήσεις μέσα στη χρονιά, το Citroen C3 αποτελεί το μοναδικό μοντέλο στην ελληνική αγορά που έχει ξεπεράσει αυτό το ψυχολογικό όριο, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του best-seller SUV για το 2026 – μέχρι στιγμής.

Η επιτυχία του είναι εντυπωσιακή: Με 1.119 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 14,99%, το γαλλικό μοντέλο έχει καταφέρει να ξεφύγει από τους βασικούς ανταγωνιστές του και να καθιερωθεί ως το αυτοκίνητο που κυριαρχεί στην κατηγορία των μικρών SUV. Πρόκειται για μια επίδοση που δείχνει ξεκάθαρα ότι το νέο C3 δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη πρόταση της αγοράς, αλλά ένα μοντέλο που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον ενός πολύ μεγάλου κοινού.

