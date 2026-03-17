ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:30
Η Renault λύνει το πρόβλημα της αυτονομίας – Ηλεκτρικό με range extender και 1.400 km αυτονομία

Η Renault φέρνει στο προσκήνιο μια νέα προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση, επιχειρώντας να εξαλείψει το άγχος αυτονομίας με ένα ηλεκτρικό μοντέλο που μπορεί να φτάσει έως και τα 1.400 km χάρη στην τεχνολογία range extender.

Η ηλεκτροκίνηση έχει προχωρήσει εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, όμως ένα ερώτημα παραμένει σταθερό σε κάθε συζήτηση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα: η αυτονομία. Παρά τη σημαντική πρόοδο στις μπαταρίες και στις υποδομές φόρτισης, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να ανησυχούν για το αν ένα EV μπορεί να καλύψει μεγάλα ταξίδια χωρίς άγχος.

Η Renault θεωρεί ότι έχει βρει μια λύση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, παρουσιάζοντας μια νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων με δυνατότητα αυτονομίας που φτάνει έως και τα 1.400 km. Η προσέγγιση της Renault βασίζεται σε μια τεχνολογία που επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο: το range extender. Πρόκειται για ένα σύστημα όπου το αυτοκίνητο κινείται πάντα ηλεκτρικά, αλλά διαθέτει έναν μικρό κινητήρα εσωτερικής καύσης ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας. Με αυτόν τον τρόπο το όχημα διατηρεί τον ηλεκτρικό του χαρακτήρα, ενώ παράλληλα αποκτά τεράστια αυτονομία για μεγάλες διαδρομές.

