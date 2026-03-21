Φάμελλος στην Κεντρική Επιτροπή: Να είμαστε επιταχυντές της προοδευτικής ανασύνθεσης, καθοριστικός ο ρόλος Τσίπρα

«Οι μέρες τους είναι μετρημένες γιατί ο λαός θέλει να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της διαφθοράς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη», διεμήνυσε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σήμερα.

Σε σχέση με την εσωκομματική συζήτηση για την στρατηγική των συνεργασιών επέμεινε στην ανάγκη της προοδευτικής ανασύνθεσης και την ενωτική προσπάθεια, χωρίς περιχαρακώσεις και εσωστρέφεια, τονίζοντας επιπλέον τον «καθοριστικό ρόλο» του Αλέξη Τσίπρα. «Να είμαστε εμείς οι επιταχυντές των εξελίξεων, συντεταγμένα», είπε μεταξύ άλλων, διευκρινίζοντας «άλλο η συντεταγμένη και άλλο η μοναχική πορεία».

Ξεκινώντας την εφ’ όλης της ύλης ομιλίας του από τις διεθνείς εξελίξεις και τον πόλεμο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε η κυβέρνηση να μην εμπλέκει την Ελλάδα στον πόλεμο. Και με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις κάλεσε να επιστρέψουν οι patriot στη χώρα. «Θα δώσει τώρα εντολή να επιστρέψουν οι Patriot και οι στρατιωτικοί στη χώρα μας, για την ασφάλεια και των στρατιωτικών και της Ελλάδας; Και ας αφήσει τον κ. Τραμπ να φυλάει τα διυλιστήρια στη Σαουδική Αραβία» είπε, μεταξύ άλλων.

Κατηγόρησε επιπλέον την κυβέρνηση για «μυστική, ΙΧ εξωτερική πολιτική, θέτοντας ως προτεραιότητα τις διαθέσεις των ΗΠΑ».

Επανέλαβε πως «είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη η στήριξη της Κύπρου», κάτι που, τόνισε, μετέφερε ο ίδιος προσωπικά τόσο στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, όσο και στον σύντροφο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου.

Παρέπεμψε στην απόφαση της ΠΓ για την έναρξη καμπάνιας για την Ειρήνη και κατά του πολέμου η οποία, υπογράμμισε, πρέπει «να ενώσει τις προοδευτικές φωνές σε όλη την κοινωνία, να πάρει δύναμη, να δώσει φωνή αλλά και να κινητοποιήσει συνδικάτα, καλλιτέχνες, αλλά και τη συνείδηση κάθε προοδευτικού και δημοκράτη πολίτη».

Για συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Ναι σε χαιρετισμό στην έναρξη, όχι σε κομματικό τραπέζι διαλόγου»

Ο Σωκράτης Φάμελλος, όπως ήταν αναμενόμενο αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα των προοδευτικών συνεργασιών, οι οποίες όπως είπε είναι απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα, και απέδωσε ευθύνες για «καθυστερήσεις» στη Νέα Αριστερά.

Απαντώντας δημόσια στην χθεσινή πρόσκληση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τη συμμετοχή στο τραπέζι διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου του την ερχόμενη εβδομάδα, άσκησε κριτική λέγοντας πως «το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ενόψει Συνεδρίου επιμένει στην αυτόνομη πορεία του, και οδηγείται σε ένα ιστορικό λάθος».

Από εκεί και πέρα διευκρίνισε πως «σαφώς και θα χαιρετήσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου και θα καταθέσουμε την άποψή μας για την ανάγκη ενότητας και ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου». Αλλά, τόνισε, «ο προγραμματικός διάλογος των προοδευτικών κομμάτων δεν μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο και στο χώρο ενός κομματικού Συνεδρίου».

Επισήμανε με έμφαση πως επέρχεται «αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού» και σε αυτό το πλαίσιο τώρα περισσότερο από ποτέ «απαιτείται ενότητα και ανασύνθεση με όσους θέλουν και μπορούν», διαβεβαιώνοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και θέλει και μπορεί».

Σε αυτή την προσπάθεια, είπε, μπορεί και πρέπει να συμβάλει όλος ο προοδευτικός και δημοκρατικός κόσμος, και «κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες, όπως ο ΚΟΣΜΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ, η Λούκα Κατσέλη, πρόσωπα και χώροι με τους οποίους έχουμε κατοχυρώσει μία μόνιμη συνομιλία και κοινές πρωτοβουλίες. Και βεβαίως σε αυτή την ενωτική προσπάθεια καθοριστικός είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα».

«Απαράδεκτη η συζήτηση για τιμάρια- Υπηρετώ τον ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά, όχι προσωπικά»

Επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος μίλησε «για κοινό προοδευτικό σχήμα στις επόμενες εκλογές πριν 14 μήνες» και σήμανε συναγερμό για τον κίνδυνο του κατακερματισμού. «Ακόμα και στη δύσκολη στιγμή της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα πριν 6 μήνες μιλήσαμε για συγκλίσεις, χωρίς αντιπαραθέσεις» υπενθύμισε.

Κάλεσε σε στήριξη του πολιτικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «για ένα πρωταγωνιστικό και συνθετικό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ». «Να είμαστε εμείς οι επιταχυντές των εξελίξεων», και να «καταθέσουμε συντεταγμένα την πρότασή μας στην κοινωνία». «Άλλο όμως η συντεταγμένη και άλλο η μοναχική πορεία», διεμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση.

Προς το εσωτερικό ειδικά έστειλε το μήνυμα πως «σε αυτή τη μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν θα επιτρέψω καμία εσωστρέφεια» ενώ πρόσθεσε πως «η συζήτηση περί τιμαριών είναι απαράδεκτη και δεν αξίζει στον χώρο μας». Όσον αφορά το δικό του αποτύπωμα σημείωσε με νόημα «έχω αποδείξει εδώ και ένα χρόνο ότι υπηρετώ μία διαδρομή με συνέπεια, με θάρρος, με ψυχραιμία, με ενότητα, και πάνω από όλα πολιτικά και όχι προσωπικά».

Τα οικονομικά Κόμματος και ΜΜΕ

Αναφέρθηκε επίσης στα οικονομικά του κόμματος και των κομματικών ΜΜΕ λέγοντας ότι «καταφέραμε την πλήρη εξυγίανση των οικονομικών του κόμματος» και σε αυτό το πλαίσιο ανήγγειλε πως «φέτος το κόμμα θα έχει θετικό ισολογισμό και πλεόνασμα».

Ανέφερε πως όταν ανέλαβε την προεδρία» υπήρχε «ένα μεγάλο χρέος, ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ στο κόμμα μας, το οποίο σήμερα έχει μηδενιστεί πλήρως». Και πρόσθεσε πως «στα κομματικά μας Μέσα ενημέρωσης, την Αυγή και το Κόκκινο που κλείνει 20 χρόνια, ρυθμίστηκε η πλειοψηφία των χρεών στο δημόσιο, και ξεκίνησε ήδη με διακανονισμό η πληρωμή των δεδουλευμένων όλων των εργαζόμενων, όλοι οι χρωστούμενοι μισθοί.

